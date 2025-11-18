FXTRADING.com、顧客体験を向上させる新ウェブサイトおよびオールインワン・トレーディング・ポータルを発表

シドニー、2025年11月18日 /PRNewswire/ -- FXTRADING.comは、このたび新たにデザインされたコーポレートサイトと、全面的にアップグレードされたクライアントポータルの公開を発表します。新プラットフォームは、デスクトップおよびモバイルの両方でシームレスな操作体験を提供し、強化されたツール、安全性、そして取引機会を備えています。

トレーダーのために設計されたモダンなウェブサイト

モバイルファーストで再設計されたFXTRADING.comの新ウェブサイトは、より簡単なナビゲーションと、いつでもどこでも市場情報・商品・サービスへの迅速なアクセスを提供します。

オールインワン・トレーディング・ポータル

今回の発表の中心となるのは、オールインワン・トレーディング・ポータルです。これにより、クライアントはソーシャルトレーディング、ファンドマネジメント、WebTrader、クライアントポータルへ一箇所からアクセスできるようになりました。この中核的なハブにより、トレーダーや投資家は以下のことが可能になります。

1回のログインで、あらゆるデバイスから口座を管理する。

追加のソフトウェアをダウンロードすることなく、WebTraderで取引を行う。

ソーシャルトレーディングを通じて、トップトレーダーの戦略をコピーする。

資金管理ソリューションを活用し、投資家資金を透明性高く管理する。

デスクトップパソコンでも、FXTRADING.comのモバイルアプリを通じても、これまで以上に一体化された効率的な取引環境をユーザーが利用する。

主な新機能

安心を支える強化されたセキュリティ

FXTRADING.comは、二要素認証（2FA）、認証アプリのサポート、そして認識されないデバイスを即時に確認・削除できるデバイス管理ツールによって、セキュリティをさらに強化しました。これらの機能は、顧客資金および個人データの保護に対する同社の揺るぎない取り組みを示しています。

拡張された口座オプション

クライアントは、3種類のスタンダード口座と2種類のプロ口座という、合計5つのユニークな口座タイプから選択できるようになりました。すべてのプラットフォームが、戦略のコピーや共有を可能にするソーシャルトレーディングをサポートしています。

透明性の高いトレーディング・カリキュレーター

新しいトレーディング・カリキュレーターにより、トレーダーは取引前に証拠金、ピップ値、スワップ、損益を算出できます。また、リアルタイム為替レートを搭載した内蔵の通貨コンバーターにより、完全な透明性を実現しています。

より強化されたIB およびロイヤリティ・プログラム

FXTRADING.comは、自動階層プロモーション、透明性の高いリベート構造、そしてロイヤリティ報酬プログラムを導入することで、紹介ブローカー（IB）プログラムを強化しました。これらのアップグレードにより、パートナーは自身のビジネスを持続的に成長させると同時に、その貢献度や成果に応じた報酬を得ることができます。

FXTRADING.comについて

2014年に設立されたFXTRADING.comは、外国為替、株式、指数、コモディティなど、500種類以上の金融商品にアクセスできる信頼性の高いグローバルブローカーです。複数の法域における規制監督の下で運営されており、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTraderといったプラットフォーム上で、機関投資家レベルの流動性、極めて狭いスプレッド、そしてミリ秒単位の高速執行をクライアントに提供しています。

今すぐ新プラットフォームへアクセス

クライアントは、新しいウェブサイトを閲覧し、強化されたトレーディング・ポータルにログインできるようになりました。

SOURCE FXTRADING.com