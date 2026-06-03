HIMSS와 싱헬스, 의료 혁신 가속화 목적으로 2026 HIMSS APAC 헬스 컨퍼런스 및 전시회 공동 개최

싱가포르, 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 미션 중심의 독립 비영리 단체이자 글로벌 헬스케어 분야를 사상적으로 선도하고 자문하는 기관인 HIMSS가 싱가포르 최대 공공 의료기관 그룹인 싱헬스(SingHealth)와 전략적 파트너십을 맺고 2026년 8월 23일부터 25일까지 싱가포르에서 2026 HIMSS 아시아태평양 헬스 컨퍼런스 및 전시회(2026 HIMSS APAC Health Conference & Exhibition)를 공동 개최한다.

HIMSS26 APAC에서는 아시아•태평양 지역을 비롯한 전 세계의 보건의료 시스템 리더, 정부 장관, 임상의, 기술 혁신가들이 한자리에 모여 현재 의료계의 핵심 과제인 AI 비전을 확장 가능하고 근거 기반의 실질적 성과로 전환하는 방안을 논의할 예정이다.

'신뢰, 지능, 민첩성: AI 시대의 아시아•태평양 보건의료 시스템 재설계(Trust, Intelligence and Agility: Re-engineering APAC Health Systems in the AI Era)'를 주제로 3일간 열리는 이번 행사에서는 사전 개최되는 CXO AI 서밋(CXO AI Summit), 본회의 기조연설 및 병행 세션, 전시회, 병원 방문 프로그램, 경영진 네트워킹 행사 등이 열려 참가자들에게 전략적 통찰과 고부가가치 네트워크 형성 기회가 마련될 예정이다.

할 울프(Hal Wolf) HIMSS 회장 겸 CEO는 "아시아태평양 지역 내 의료 시스템들은 AI 도구와 역량 도입을 위해 과감한 투자와 노력을 기울여 왔다. 이제 전 세계가 직면한 과제는 이 추진력을 시스템 전반에 확장 가능한 성과로 연결하는 것이다. HIMSS26 APAC은 측정 가능한 의료 혁신을 실현하기 위한 리더십, 프레임워크, 실제 사례를 공유하는 장이 될 것이다. 아울러 APAC 지역 의료 경영진과 디지털 헬스 리더들로 구성된 HIMSS APAC 운영위원회가 최고 인사이트를 선사할 프로그램을 함께 마련해 주셨다"고 말했다.

싱헬스와의 전략적 파트너십

HIMSS26 APAC은 싱가포르 최대 공공 의료 클러스터인 싱헬스와 공동 개최된다. 싱가포르가 아시아태평양 지역 디지털 헬스 혁신 허브로서의 위상을 갖고 있음을 보여주는 협력 관계다. 참가자들은 또 싱가포르 국가 보건 데이터 전략, AI 거버넌스 프레임워크, 디지털 성숙도 프로그램을 주도하는 전문가들과 직접 교류할 수 있는 기회도 얻게 된다.

베네딕트 탄(Benedict Tan) 싱헬스 그룹 최고 디지털 전략 책임자 겸 최고 데이터 책임자 겸 HIMSS 이사회 멤버는 CXO AI 서밋과 본회의 개막식에서 기조연설을 진행할 예정이다. AI를 신뢰성, 투명성, 측정 가능한 성과와 함께 활용하도록 다른 의료 시스템을 독려하려는 싱헬스의 의지가 반영된 것이다.

3일 동안 의료계 주요 현안을 다뤄

이번 프로그램은 의료 시스템 리더들이 가장 중요하게 생각하는 질문들을 중심으로 구성됐다. 예를 들면 'AI 투자수익률(ROI)이 적절한 평가 지표인가?', 'AI 시대의 스마트 병원은 어떤 모습이어야 하는가?', '혁신을 실제로 확장하는 시스템과 아직 실험 단계에 머무르는 시스템의 차이는 무엇인가?' 등이다.

행사는 8월 23일 초청자 전용 CXO AI 서밋으로 시작된다. 이 행사에서는 AI 투자수익률, 거버넌스, 대규모 조직 차원의 AI 도입 기반에 대한 기존 관점을 재검토하는 경영진 포럼이 진행된다. 할 울프와 베네딕트 탄의 기조연설을 비롯해 HIMSS 최고과학책임자 앤 스노든(Anne Snowdon) 박사, 톰 리어리(Tom Leary) HIMSS 정부관계 총괄 수석부사장이 패널 토론을 진행할 예정이다. 아시아태평양 지역 주요 의료기관 연사들은 추후 공개된다.

8월 24일부터 25일까지 열리는 본회의는 디지털 성숙도 우수 사례 발표로 시작되며, 이후 기조연설, 경영진 세션, 아시아•태평양 각국 정부 관계자 발표, 그리고 AI 디지털 기반, 임상 AI, 운영 AI, 스마트 병원 및 지능형 헬스 시스템 등을 주제로 한 심층 병행 세션이 이어진다. 한국, 호주, 싱가포르를 포함한 아시아•태평양 지역 보건부 및 주요 디지털 헬스 기관 관계자들의 발표도 진행될 예정이다.

행사 마지막에는 AI에 의해 이미 변화한 다른 산업 분야로부터 의료계가 무엇을 배울 수 있는지를 주제로 한 패널 토론이 열린다. 이 세션에는 헬스케어 기술 전문가와 임상 리더 등이 참여한다.

HIMSS26 APAC 참가에 관심 있는 언론사, 미디어 파트너 및 팟캐스터는 자세한 정보를 위해 HIMSS 커뮤니케이션 팀([email protected])으로 문의하면 된다.

HIMSS 소개

HIMSS(Healthcare Information and Management Systems Society)는 미션 중심의 독립 비영리 단체이자 글로벌 사상적 리더, 그리고 자문기관으로서 의료 서비스 제공자, 혁신가, 개인들이 더 많은 정보를 바탕으로 역량을 강화할 수 있는 커뮤니티 조성을 목표로 하고 있다. HIMSS는 전략적이고 미래지향적인 아이디어를 실제 실행과 연결해 전 세계 의료 시스템과 정부가 미래 의료를 위한 측정 가능한 성과를 달성할 수 있도록 지원한다.

싱헬스 소개

싱헬스는 싱가포르 최대 의료기관 그룹으로서 병원, 전문센터, 폴리클리닉으로 구성된 통합 네트워크를 운영하며 양질의 접근성 높은 의료 서비스를 제공하는 기관이다. 통합 디지털 헬스 분야의 지역 선도 기관으로서 정책, 인프라, 혁신이 어떻게 시스템 전반의 혁신을 지원하는지 보여주는 대표 사례이자 이번 행사의 공동 주최자이기도 하다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2609123/HIMSS_Logo.jpg

SOURCE HIMSS-HEALTHCARE INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEMS SOCIETY