HIMSS และ SingHealth ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมและนิทรรศการด้านสุขภาพ HIMSS APAC ประจำปี 2569 ที่สิงคโปร์ เร่งพลิกโฉมบริการสุขภาพ
News provided byHIMSS-HEALTHCARE INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEMS SOCIETY
04 Jun, 2026, 03:31 CST
สิงคโปร์, 3 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- HIMSS ซึ่งเป็นสมาคมอิสระที่มีพันธกิจเป็นแรงขับเคลื่อน ผู้นำทางความคิดและที่ปรึกษาระดับโลก จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัด 2026 HIMSS APAC Health Conference & Exhibition (การประชุมและนิทรรศการด้านสุขภาพ HIMSS APAC ประจำปี 2569) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2569 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SingHealth ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันบริการสุขภาพภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์
HIMSS26 APAC จะรวบตัวผู้นำระบบสุขภาพระดับสูง รัฐมนตรี แพทย์ และนักนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจากทั่วเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายเร่งด่วนในยุคนี้ นั่นคือ การแปลงความทะเยอทะยานด้าน AI ให้เป็นผลกระทบที่ขยายผลได้และมีหลักฐานสนับสนุน
ภายใต้ธีม "Trust, Intelligence and Agility: Re-engineering APAC Health Systems in the AI Era," ("ความไว้วางใจ ความอัจฉริยะ และความคล่องตัว: ปรับโครงสร้างระบบสุขภาพในเอเชียแปซิฟิกในยุค AI") กำหนดการสามวันจะผนวกการประชุมสุดยอด CXO AI Summit สุดพิเศษก่อนการประชุม การประชุมหลักเต็มคณะสองวันและการประชุมย่อย การจัดแสดงนิทรรศการ การเยี่ยมชมโรงพยาบาลที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ และการสร้างเครือข่ายผู้บริหาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ และการพบปะพูดคุยที่มีคุณค่าสูง
"ระบบสุขภาพทั่วเอเชียแปซิฟิกได้มุ่งเน้นและลงทุนในการนำเครื่องมือและศักยภาพของ AI มาใช้ ความท้าทายระดับโลกคือการเปลี่ยนโมเมนตัมให้กลายเป็นผลกระทบในวงกว้างที่ครอบคลุมทั้งระบบ" Hal Wolf ประธานและซีอีโอของ HIMSS กล่าว "HIMSS26 APAC จะรวบรวมผู้นำ กรอบการทำงาน และหลักฐานจากการใช้งานจริง เพื่อเป็นแนวทางให้ระบบสุขภาพพลิกโฉมอย่างวัดผลได้ เราภาคภูมิใจที่ได้พัฒนาโครงการนี้โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการ APAC Steering ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงด้านบริการสุขภาพและผู้นำด้านสุขภาพดิจิทัลจากตลาด APAC เพื่อนำเสนอข้อมูลเจาะลึกที่ดีที่สุดในการประชุมครั้งนี้"
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SingHealth
HIMSS26 APAC ร่วมจัดกับ SingHealth ซึ่งเป็นคลัสเตอร์สาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฮับนวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ยังเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมงาน HIMSS26 APAC โดยตรงกับทีมงานที่บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ กรอบการกำกับดูแล AI และโครงการพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลของสิงคโปร์อีกด้วย
Benedict Tan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของ SingHealth และกรรมการของ HIMSS จะกล่าวปาฐกถาพิเศษทั้งที่ CXO AI Summit และพิธีเปิดงานประชุมหลัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของ SingHealth ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ระบบสาธารณสุขอื่น ๆ ใช้ AI ด้วยความไว้วางใจ ความโปร่งใส และผลลัพธ์ที่วัดได้
สามวันแห่งการพูดคุยเดิมพันสูง
กำหนดการนี้สร้างขึ้นโดยยึดคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำระบบสาธารณสุขในขณะนี้เป็นหลัก กล่าวคือ ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของ AI เป็นตัวชี้วัดที่ผิดหรือไม่ โรงพยาบาลอัจฉริยะในยุค AI ควรมีหน้าตาอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างระบบที่กำลังขยายขอบเขตนวัตกรรมกับระบบที่ยังคงทดลองอยู่
การประชุมจะเปิดฉากในวันที่ 23 สิงหาคม ด้วย CXO AI Summit ที่จัดขึ้นเฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งเป็นเวทีสำหรับผู้บริหารที่จะท้าทายภูมิปัญญาดั้งเดิมเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI การกำกับดูแล และรากฐานของการนำไปใช้ในระดับองค์กร การประชุมสุดยอดครั้งนี้จะมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดย Hal Wolf และ Benedict Tan พร้อมด้วยการอภิปรายกลุ่มซึ่งดำเนินรายการโดย ดร. Anne Snowdon หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของ HIMSS และ Tom Leary รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายความรัฐสัมพันธ์ของ HIMSS ส่วนวิทยากรระดับนานาชาติจากระบบสาธารณสุขทั่วเอเชียแปซิฟิกจะมีการประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้
การประชุมหลักในวันที่ 24-25 สิงหาคม เริ่มต้นด้วยการนำเสนอความเป็นเลิศด้านความพร้อมทางดิจิทัล ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมเต็มคณะสองวัน ซึ่งประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษ การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้บริหาร มุมมองจากภาครัฐทั่วเอเชียแปซิฟิก และการประชุมเชิงลึกในหัวข้อต่าง ๆ เช่น รากฐานดิจิทัลของ AI การใช้ AI เชิงคลินิก การใช้ AI เชิงปฏิบัติการ และโรงพยาบาลอัจฉริยะและระบบสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยจะมีการนำเสนอมุมมองจากผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพดิจิทัลชั้นนำจากเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และเอเชียแปซิฟิกโดยรวมตลอดการประชุม
กำหนดการจะปิดท้ายด้วยการเสวนาข้ามอุตสาหกรรม โดยจะถามถึงสิ่งที่วงการบริการสุขภาพสามารถเรียนรู้จากภาคส่วนอื่น ๆ ที่ถูก AI พลิกโฉมไปแล้ว ซึ่งเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ผู้นำทางการรักษา และอื่น ๆ อีกมากมาย
สื่อมวลชน พันธมิตรสื่อเป้าหมาย และผู้จัดพอดแคสต์ที่สนใจเข้าร่วมงาน HIMSS26 APAC สามารถส่งอีเมลไปยังทีมสื่อสารของ HIMSS ได้ที่ [email protected] เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ HIMSS
HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society หรือ สมาคมระบบสารสนเทศและการจัดการด้านบริการสุขภาพ) เป็นสมาคมอิสระที่มีพันธกิจพันธกิจเป็นแรงขับเคลื่อน ผู้นำทางความคิดระดับโลก และเป็นที่ปรึกษาที่มุ่งมั่นสร้างชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพสำหรับผู้ให้บริการ นักนวัตกรรม และบุคคลทั่วไป HIMSS โดดเด่นด้วยการเชื่อมโยงแนวคิดเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์เข้ากับการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างศักยภาพให้ระบบสาธารณสุขและรัฐบาลทั่วโลกบรรลุผลกระทบที่วัดผลได้เพื่ออนาคตด้านสุขภาพและการดูแล
เกี่ยวกับ SingHealth
SingHealth คือกลุ่มสถาบันบริการสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบด้วยเครือข่ายโรงพยาบาล ศูนย์เฉพาะทาง และโพลีคลินิกที่มุ่งมั่นให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่าย ในฐานะผู้นำระดับภูมิภาคด้านสุขภาพดิจิทัลแบบบูรณาการ SingHealth ทำหน้าที่ทั้งเป็นเจ้าภาพร่วมและเป็นแบบอย่างการใช้งานจริงว่านโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมสอดคล้องกันอย่างไรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในระดับระบบโดยรวม
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/2609123/HIMSS_Logo.jpg
SOURCE HIMSS-HEALTHCARE INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEMS SOCIETY
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