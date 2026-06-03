HIMSSとSingHealth、医療変革を加速する2026 HIMSS APAC Health Conference & Exhibitionをシンガポールで共同開催

シンガポール, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- ミッション主導型の独立協会であり、世界的なソートリーダーおよびアドバイザーであるHIMSSは、シンガポール最大の公的医療機関グループであるSingHealthとの戦略的パートナーシップの下、 シンガポールにて2026 HIMSS APAC Health Conference & Exhibitionを共催します。

HIMSS26 APACでは、アジア太平洋地域およびその他の地域から、医療システムのトップリーダー、政府閣僚、臨床医、技術革新者が一堂に会し、現代の決定的な課題である「AIへの高い目標を、拡張性のあるエビデンスに基づいた成果へと結びつけること」に取り組みます。

「信頼、知性、俊敏性：AI時代におけるアジア太平洋地域の医療システムの再構築（Trust, Intelligence and Agility:Re-engineering APAC Health Systems in the AI Era」をテーマに、3日間にわたる本プログラムでは、カンファレンスに先立って開催される限定のCXO AIサミット、2日間にわたるメインカンファレンスの全体セッションと分科会、展示会、厳選された病院視察、そして経営幹部向けのネットワーキングを組み合わせ、同業者間の意見交換、戦略的洞察、そして価値ある人脈構築のための比類なき環境を提供します。

「アジア太平洋地域の医療システムは、AIツールや機能の導入に意欲と投資を注いできました。「世界的な課題は、この勢いを、拡張性のある、システム全体にわたる影響へとつなげていくことです」と、HIMSS会長兼CEOのHal Wolfは述べています。「HIMSS26 APACは、医療システムを測定可能な変革へと導くために、リーダー、フレームワーク、実際のエビデンスを結集します。当社は、アジア太平洋地域の市場から集まった医療業界の経営幹部やデジタルヘルス分野のリーダーで構成されるAPAC運営委員会と緊密に連携し、本カンファレンスにおいて最高の知見を提供できることを誇りに思います。」

SingHealthとの戦略的パートナーシップ

HIMSS26 APACは、シンガポール最大の公的医療グループであるSingHealthと共同で開催されます。本パートナーシップは、シンガポールがデジタル・ヘルス・イノベーションのAPACハブであることを反映するものです。さらに、この提携により、HIMSS26 APACの参加者は、シンガポールの国家医療データ戦略、AIガバナンスの枠組み、およびデジタル成熟度プログラムを主導するチームと直接つながることができます。

SingHealthのグループ最高デジタル戦略責任者兼最高データ責任者であり、HIMSSの理事も務めるBenedict Tan氏が、「CXO AIサミット」およびメインカンファレンスの開会式において基調講演を行います。これは、SingHealthのコミットメントを反映したもので、他の医療システムに信頼性、透明性、測定可能なインパクトを持つAIの使用を促すものです。

3日間にわたる重要な対話

このプログラムは、現在、医療システムのリーダーたちにとって最も重要な課題を中心に構成されています。AI ROIは間違った指標か？AI時代のスマートな病院とは？また、イノベーションを拡大するシステムと、まだ実験中のシステムを分けるものは何だろうか？

同カンファレンスは8月23日、招待者限定のCXO AIサミットで幕を開けます。CXO AIサミットは、AIの投資収益率、ガバナンス、エンタープライズ規模での導入の基礎に関する従来の常識に挑戦するエグゼクティブ・フォーラムです。本サミットは、Hal Wolf氏とBenedict Tan氏の基調講演を中心に、HIMSSの最高科学責任者のAnne Snowdon博士とHIMSSのシニアバイスプレジデント兼政府関係責任者のTom Leary氏が司会を務めるパネルディスカッションで構成されます。アジア太平洋地域の医療システムに携わる海外からの講演者が、まもなく発表されます。

8月24日～25日に開催されるメインカンファレンスは、デジタル成熟度の優れた事例紹介で幕を開け、その後2日間にわたり、全体基調講演、経営陣による講演、アジア太平洋地域各国の政府関係者による見解、そしてAIデジタル基盤、臨床AI、オペレーショナルAI、スマートホスピタルおよびインテリジェントヘルスシステムに焦点を当てた詳細なセッションが並行して行われます。韓国、オーストラリア、シンガポール、そしてより広いアジア太平洋地域の保健省および主要なデジタルヘルス組織からのシニアの視点が全体を通して紹介されます。

プログラムの締めくくりとして、AIによってすでに変革を遂げた他業界から医療分野が何を学べるかをテーマに、ヘルステックや臨床リーダーシップなどの分野から多様な意見を結集した業界横断的なパネルディスカッションが行われます。

HIMSS26 APACへの参加に関心のある報道関係者、メディアパートナー候補、ポッドキャスターの方は、HIMSSコミュニケーションチーム（[email protected] ）までEメールでお問い合わせください。

HIMSSについて

HIMSS（Healthcare Information and Management Systems Society）は、使命を原動力とする独立した学会であり、世界的なオピニオンリーダーとして、またアドバイザーとして、医療提供者、イノベーター、そして一般の人々からなる、情報に精通し、主体性を持ったコミュニティの形成に尽力しています。HIMSSは、戦略的で先見性のあるアイデアと実践的な実行の架け橋となり、医療とケアの未来のために測定可能なインパクトを達成できるよう、世界中の医療システムと政府に力を与えることで、際立った存在となっています。

SingHealthについて

SingHealthはシンガポール最大の医療機関グループで、病院、専門センター、polyclinicsの統合ネットワークで構成され、質の高い、利用しやすいヘルスケアの提供に努めています。統合型デジタルヘルス分野における地域リーダーとして、SingHealthは共同主催者としての役割を果たすとともに、政策、インフラ、イノベーションがどのように連携してシステム全体の変革を支えるかを実証する実例となっています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2609123/HIMSS_Logo.jpg

SOURCE HIMSS-HEALTHCARE INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEMS SOCIETY