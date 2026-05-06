MDT, 센서즈 컨버지 2026에서 스마트폰 카메라 OIS용 초소형 TMR 선형 센서 TMR2531과 TMR2539 공개

신형 TMR 센서로 연간 수십억 개 생산 규모 확보, 첨단 카메라 자동초점 및 광학식 손떨림 보정용 MDT 포트폴리오 완성

캘리포니아 산타클라라 및 중국 장자강, 2026년 5월 6일 /PRNewswire/ -- 터널링 자기 저항(TMR) 기술 전문 자기 센서 선도 제조기업 MultiDimension Technology Co., Ltd.(MDT)가 센서즈 컨버지 2026(Sensors Converge 2026)에서 고정밀 스마트폰 광학식 손떨림 보정(OIS) 애플리케이션용으로 개발한 초소형 TMR 선형 센서 시리즈 TMR2531과 TMR2539의 양산 공급을 발표했다.

TMR2531과 TMR2539는 차세대 스마트폰 카메라의 정확도 요건에 맞춰 설계된 보이스 코일 모터(Voice Coil Motor, VCM) 모듈에서 마이크론 수준으로 변위 측정이 가능해 사진 및 동영상 촬영 중 VCM 드라이버 IC가 실시간으로 카메라 흔들림을 정밀하게 보정하도록 도와준다. 두 모델 모두 신호대잡음비(SNR)가 높은 TMR 소자 네 개가 포진한 휘트스톤 풀브리지 구성으로 Z축 수직 자기장 진폭을 측정한다.

TMR2531/TMR2539 시리즈의 주요 특징은 다음과 같다.

OIS에 맞는 마이크론 수준의 위치 결정 정확도

TMR2531: ±1000가우스 선형 범위

TMR2539: 확장된 ±1500가우스 선형 범위

면내 자기장 내성: 간섭이 발생하기 쉬운 VCM 환경에서 안정적인 작동을 위한 ±3000가우스 차폐 성능

넓은 공급 전압: 1.0V~5.5V

초소형 DFN4L 패키지: 공간 제약이 있는 VCM 설계를 위한 0.8 × 0.5 × 0.25mm

잠망경식 망원 렌즈의 보급 확대로 넓어진 구동 범위에서 프리즘 위치를 제어하기 위한 OIS 정밀도 요건은 마이크론 수준으로 높아졌다. MDT의 TMR 센서 기술은 우수한 SNR, 넓은 선형 측정 범위, 강력한 자기 간섭 내성이 특징으로 플래그십 스마트폰의 첨단 카메라 자동초점(AF)과 OIS 솔루션은 한층 더 강력하게 업그레이드가 된다.

TMR2531과 TMR2539는 MDT의 AF TMR 센서 시리즈 TMR4101, TMR301X와 함께 마이크론 정밀도를 요하는 스마트폰 AF와 OIS에게 최적인 완벽한 TMR 기반 솔루션 제품군을 형성한다. 이 제품들은 중국 쑤저우 장자강에 위치한 MDT의 수직 통합형 TMR 센서 팹에서 설계, 제조, 패키징, 테스트되며, 생산량은 글로벌 소비자 전자 시장의 대량 수요에 대응해 연간 수십억 개에 이른다.

MDT는 센서즈 컨버지 2026에서 MDT의 선형 및 각도 TMR 센서를 채택한 최신 게임 컨트롤러와 게이밍 키보드도 전시하고 있으며, 최근 발표한 TMR8105 피코테슬라 약자기장 검출기, HF2905 1.6MHz 광대역 TMR 전류 프로브, 휴머노이드 로봇 애플리케이션용 TMR 로터리 인코더 솔루션도 함께 선보이고 있다.

MDT 소개

MultiDimension Technology는 2010년 중국 장수성 장자강에서 설립됐으며, 중국 선전, 청두, 닝보와 싱가포르, 일본 도쿄, 미국 캘리포니아주 산호세에 지사를 두고 있다. MDT는 독자적인 지식재산 포트폴리오와 자체 보유 최첨단 TMR 제조 시설을 구축했으며, 아무리 까다로운 애플리케이션 요건이라도 충족하는 고성능, 저비용 TMR 자기 센서를 대량 생산해 공급할 수 있다. 자기 센서 기술 및 엔지니어링 서비스 분야의 엘리트 전문가와 베테랑으로 구성된 핵심 경영진이 회사를 이끌며 고객을 위한 부가가치 창출과 고객 성공 보장에 전념하고 있다. MDT에 관해 자세한 사항은 http://www.multidimensiontech.com 에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처

MDT 영업부, [email protected], [email protected]

전화: +1-650-275-2318(미국), +86-189-3612-1156(중국)

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/565378/5954569/MDT_v1_Logo.jpg

SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.