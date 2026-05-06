MDT stellt auf der Sensors Converge 2026 ultrakompakte TMR-Linearsensoren TMR2531 und TMR2539 für OIS in Smartphone-Kameras vor

Neue TMR-Sensoren vervollständigen MDTs Portfolio für fortschrittlichen Kamera-Autofokus und optische Bildstabilisierung, gestützt auf eine jährliche TMR-Produktionskapazität im Milliardenbereich

SANTA CLARA, Kalifornien, und ZHANGJIAGANG, China, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Sensors Converge 2026 hat MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Hersteller von Magnetsensoren mit Spezialisierung auf die Technologie des magnetischen Tunnelwiderstands (TMR), die Serienlieferung seiner ultrakompakten TMR-Linearsensoren TMR2531 und TMR2539 bekannt gegeben. Die Sensoren wurden für hochpräzise Anwendungen zur optischen Bildstabilisierung (OIS) in Smartphones entwickelt.

Die Sensoren TMR2531 und TMR2539 wurden entwickelt, um die Genauigkeitsanforderungen von Smartphone-Kameras der nächsten Generation zu erfüllen. Sie ermöglichen Verschiebungsmessungen im Mikrometerbereich in Voice-Coil-Motor-Modulen (VCM) und versetzen VCM-Treiber-ICs in die Lage, Kameraverwacklungen sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen in Echtzeit präzise zu korrigieren. Beide Modelle messen die zur Z-Achse senkrechte Magnetfeldamplitude über eine Wheatstone-Vollbrückenschaltung mit vier rauscharmer TMR-Elementen mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR).

Zu den wichtigsten Merkmalen der Serie TMR2531/TMR2539 gehören:

Positioniergenauigkeit im Mikrometerbereich für OIS

TMR2531: linearer Bereich von ±1000 Gauß

TMR2539: erweiterter linearer Bereich von ±1500 Gauß

Immunität gegen Magnetfelder in der Ebene: Abschirmfähigkeit bei ±3000 Gauß für einen stabilen Betrieb in störanfälligen VCM-Umgebungen

Breiter Versorgungsspannungsbereich: 1,0 V bis 5,5 V

Ultrakompaktes DFN4L-Gehäuse: 0,8 × 0,5 × 0,25 mm für VCM-Designs mit begrenztem Platzangebot

Der Aufstieg periskopartiger Teleobjektive hat die Präzisionsanforderungen an OIS in den Mikrometerbereich verschoben, um die Prismenpositionierung über erweiterte Bewegungsbereiche hinweg zu steuern. Die TMR-Sensortechnologie von MDT bietet ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), große lineare Messbereiche sowie eine robuste Immunität gegenüber magnetischen Störungen. Damit stellt sie eine leistungsstarke Aufwertung für fortschrittliche Kamera-Autofokus- und OIS-Lösungen in Flaggschiff-Smartphones dar.

Die Sensoren TMR2531 und TMR2539 ergänzen MDTs AF-TMR-Sensorserien TMR4101 und TMR301X und bilden zusammen mit ihnen ein vollständiges TMR-basiertes Lösungspaket für Smartphone-AF und OIS mit Mikrometerpräzision. Entwicklung, Fertigung, Gehäusemontage sowie Prüfung erfolgen in MDTs vertikal integrierter TMR-Sensorfabrik in Zhangjiagang, Suzhou, China, die eine jährliche Produktionskapazität von mehreren Milliarden Einheiten unterstützt, um die Mengenanforderungen des globalen Marktes für Unterhaltungselektronik zu erfüllen.

Auf der Sensors Converge 2026 präsentiert MDT außerdem aktuelle Gaming-Controller und Gaming-Tastaturen mit linearen TMR-Sensoren sowie Winkel-TMR-Sensoren von MDT, den kürzlich angekündigten TMR8105-Pikotesla-Detektor für schwache Magnetfelder, die HF2905 1,6-MHz-Breitband-TMR-Stromsonde sowie TMR-Drehgeberlösungen für Anwendungen in der humanoiden Robotik.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der Provinz Jiangsu, China, gegründet und verfügt über Niederlassungen in Shenzhen, Chengdu und Ningbo in China, in Singapur, in Tokio, Japan, sowie in San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum aufgebaut und verfügt über eigene, hochmoderne TMR-Fertigungsanlagen, die eine Serienproduktion leistungsstarker und kostengünstiger TMR-Magnetsensoren ermöglichen, um auch die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Unter der Leitung seines zentralen Managementteams aus herausragenden Experten sowie erfahrenen Fachleuten für Magnetsensortechnologie und Ingenieurdienstleistungen setzt sich MDT dafür ein, Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und ihren Erfolg sicherzustellen. Weitere Informationen zu MDT finden Sie auf http://www.multidimensiontech.com .

Medienkontakte

MDT-Vertriebsabteilung, [email protected] , [email protected]

Tel.: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (China)

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/565378/5954569/MDT_v1_Logo.jpg