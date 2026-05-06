À l'occasion du salon Sensors Converge 2026, MDT dévoile les capteurs linéaires TMR ultra-compacts TMR2531 et TMR2539 pour la stabilisation optique d'image (OIS) des appareils photo de smartphones

Les nouveaux capteurs TMR complètent le portefeuille de MDT pour l'autofocus avancé des appareils photo et la stabilisation optique des images, grâce à une capacité de production annuelle de TMR de plusieurs milliards d'unités

SANTA CLARA, Californie et ZHANGJIAGANG, Chine, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Sensors Converge 2026, MultiDimension Technology Co, Ltd. (MDT), l'un des principaux fabricants de capteurs magnétiques spécialisés dans la technologie de la magnétorésistance à effet tunnel (TMR), a annoncé la production de sa gamme de capteurs linéaires TMR ultra-compacts - TMR2531 et TMR2539 - développés pour les applications de stabilisation d'image optique (OIS) de haute précision pour les smartphones.

Conçus pour répondre aux exigences de précision des caméras de smartphones de la prochaine génération, les TMR2531 et TMR2539 mesurent le déplacement au niveau du micron dans les modules de moteur à bobine mobile (VCM), permettant ainsi aux circuits intégrés de pilotage de VCM de corriger précisément le tremblement de l'appareil photo en temps réel lors de la capture de photos et de vidéos. Les deux modèles mesurent l'amplitude du champ magnétique perpendiculaire à l'axe Z par l'intermédiaire d'une configuration Wheatstone à pont complet avec quatre éléments TMR à rapport signal/bruit élevé.

Les principales caractéristiques de la gamme TMR2531/TMR2539 sont les suivantes :

Précision de positionnement au micron près pour l'OIS

TMR2531 : plage linéaire de ±1000 Gauss

TMR2539 : plage linéaire étendue ±1500 Gauss

Immunité aux champs magnétiques dans le plan : capacité de blindage à ±3000 Gauss pour un fonctionnement stable dans les environnements VCM sujets aux interférences

Tension d'alimentation étendue : 1,0 à 5,5 V

Boîtier DFN4L ultra-compact : 0,8 × 0,5 × 0,25 mm pour les conceptions VCM à espace limité

L'essor des téléobjectifs de type périscope a poussé les exigences de précision de l'OIS à l'échelle du micron pour contrôler le positionnement du prisme dans des plages de mouvement étendues. La technologie de capteur TMR de MDT offre un rapport signal/bruit supérieur, de larges plages de mesure linéaire et une solide immunité aux interférences magnétiques, ce qui en fait une puissante mise à niveau pour les solutions avancées d'autofocus (AF) et d'OIS dans les meilleurs smartphones.

Les TMR2531 et TMR2539 rejoignent les gammes de capteurs AF TMR TMR4101 et TMR301X de MDT, formant une suite complète de solutions basées sur la TMR pour l'autofocus et l'OIS des smartphones avec une précision de l'ordre du micron. Ils sont conçus, fabriqués, conditionnés et testés dans l'usine de capteurs TMR à intégration verticale de MDT à Zhangjiagang, Suzhou, en Chine dont la capacité de production annuelle est de plusieurs milliards d'unités afin de répondre aux demandes de volume du marché mondial de l'électronique grand public.

Lors du salon Sensors Converge 2026, MDT présentera aussi les dernières manettes et claviers de jeu qui adoptent les capteurs TMR de MDT, ainsi que le détecteur de champ magnétique faible TMR8105 picoTesla récemment annoncé, la sonde de courant TMR à large bande de 1,6 MHz HF2905 et des solutions de codeur rotatif TMR pour les applications de robotique humanoïde.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province de Jiangsu, en Chine et possède des filiales à Shenzhen, Chengdu et Ningbo en Chine, à Singapour, à Tokyo, au Japon, et à San Jose, en Californie, aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique, et ses propres installations de fabrication de TMR d'avant-garde, qui peuvent prendre en charge la production en volume de capteurs magnétiques TMR de haute performance et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par une équipe de direction composée des meilleurs experts et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com .

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Tél. : +1-650-275-2318 (États-Unis), +86-189-3612-1156 (Chine)

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