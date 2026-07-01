MDT, 일렉트로니카 상하이 2026에서 TMR 및 AMR 자기 센서 전체 포트폴리오 선보여

— 수직 통합 제조로 고성능 자기 센서의 안정적이고 확장 가능한 공급 보장

상하이, 2026년 7월 1일 /PRNewswire/ -- 터널링 자기 저항(TMR) 기술을 전문으로 하는 선도적인 자기 센서 공급업체 MultiDimension Technology Co., Ltd.(MDT)가 2026년 7월 1일부터 3일까지 일렉트로니카 상하이 2026(Electronica Shanghai 2026) N3.501 부스에서 휴머노이드 로봇공학, 게이밍 컨트롤러 및 키보드, 스마트폰 카메라 AF/OIS, 스마트홈, 산업 자동화, 자동차 전자기기를 위한 자기 센서 제품 및 솔루션의 전체 포트폴리오를 선보일 예정이다.

주요 제품은 다음과 같다.

2mm 극 피치, 높은 정확도, 넓은 에어 갭 허용 오차, 유연한 설치 및 우수한 노이즈 내성을 특징으로 하여 축 외 선형 및 회전 자기 스케일 측정을 위한 AMR4020VD AMR 자기 스케일 센서 .

. 게이밍 조이스틱 및 키보드용으로 높은 정밀도, 빠른 응답, 초저전력 소비, 드리프트 없는 동작을 제공하는 TMR2615 TMR 선형 센서 .

. 마이크론 수준의 위치 정확도를 제공하며 이미 플래그십 스마트폰 카메라 모듈에 채택된 스마트폰 카메라 AF/OIS용 TMR 센서 .

. DC에서 1.6MHz까지 자기장을 측정하는 HFM2905 단축 아날로그 고주파 자력계 .

. 360° 비접촉 절대 각도 측정, 0.05° 정확도, SPI/ABZ/UVW/PWM 출력, 2μs 응답 시간, 최대 40,000RPM 속도 지원, 소형 3×3×0.75mm DFN 패키지를 선보이는, 휴머노이드 로봇 공학을 위한 TMR3111 TMR 각도 센서 .

. 연속 혈당 모니터링 기기의 유효 기간을 연장하기 위해 최소 30nA를 소비해 CGM 활성화를 위한 초저전력 TMR 센서.

MDT의 경쟁 우위는 혁신적인 센서 기술을 넘어선다. 완전 소유의 자동차 인증 생산 웨이퍼 팹을 운영하는 몇 안 되는 자기 센서 제조업체 중 하나인 MDT는 연간 수십억 개의 TMR 및 AMR 센서 IC 생산 능력을 갖춘 수직 통합 제조 플랫폼을 제공한다. 이러한 자체 제조 역량은 일관된 품질, 확장 가능한 생산, 신뢰할 수 있는 장기 공급을 가능하게 하는 동시에 외주 반도체 제조와 관련된 위험을 최소화한다. 최적화된 제품 설계, 간소화된 생산, 회복력 있는 공급망의 지원을 받아 MDT는 대량 소비자, 산업, 자동차 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 납품을 고객들에게 계속 제공하고 있다.

MDT의 자기 센서 IC 전체 제품군은 디지키(Digi-key)와 www.tmr-sensors.com의 MDT 온라인 스토어에서 주문할 수 있다. 대량 가격, 납품, 기술 문의는 [email protected]으로 MDT에 연락하거나 7월 1일부터 3일까지 일렉트로니카 상하이 2026 N3.501 부스에서 MDT를 방문하십시오.

MDT 소개

MultiDimension Technology는 2010년 중국 장수성 장자강에 설립되었으며, 중국 선전, 청두, 닝보와 싱가포르, 일본 도쿄, 미국 캘리포니아주 산호세에 지사를 두고 있다. MDT는 독자적인 지식재산권 포트폴리오를 개발했으며, 자체 소유의 최첨단 TMR 제조 시설을 통해 가장 까다로운 애플리케이션 요구를 충족하는 고성능 저비용 TMR 자기 센서의 대량 생산을 지원할 수 있다. 자기 센서 기술 및 엔지니어링 서비스 분야의 엘리트 전문가와 베테랑들로 구성된 핵심 경영진의 주도하에 MDT는 고객을 위한 부가가치 창출과 고객의 성공 보장에 전념하고 있다. MDT에 대한 자세한 정보는 http://www.multidimensiontech.com을 방문해 확인할 수 있다.

미디어 문의처

MDT 영업부, [email protected], [email protected]

전화: +1-650-275-2318(미국), +86-189-3612-1156(중국)

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MDT_v1_Logo.jpg

SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.