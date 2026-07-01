MDT presenta su gama completa de sensores magnéticos TMR y AMR en Electronica Shanghai 2026

— La fabricación integrada verticalmente garantiza un suministro estable y escalable de sensores magnéticos de alto rendimiento.

SHANGHAI, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un proveedor líder de sensores magnéticos especializado en tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR), exhibirá su cartera completa de productos y soluciones de sensores magnéticos para robótica humanoide, controladores y teclados de juegos, AF/OIS de cámaras de teléfonos inteligentes, hogar inteligente, automatización industrial y electrónica automotriz en Electronica Shanghai 2026, expositor N3.501.

Los productos destacados incluyen:

AMR4020VD AMR Magnetic Scale Sensor para la medición de escalas magnéticas lineales y rotativas fuera del eje con paso de polo de 2 mm, alta precisión, gran tolerancia de entrehierro, instalación flexible y excelente inmunidad al ruido.

TMR2615 TMR Linear Sensor para joysticks y teclados de juegos, que ofrecen alta precisión, respuesta rápida, consumo de energía ultrabajo y funcionamiento sin deriva.

TMR Sensors for Smartphone Camera AF/OIS , proporciona una precisión de posicionamiento a nivel micrométrico y ya se ha adoptado en los módulos de cámara de los teléfonos inteligentes de gama alta.

HFM2905 Single-Axis Analog High-Frequency Magnetometer , medición de campos magnéticos desde CC hasta 1,6 MHz.

TMR3111 TMR Angle Sensor para robótica humanoide, con medición de ángulo absoluto sin contacto de 360°, precisión de 0,05°, salidas SPI/ABZ/UVW/PWM, tiempo de respuesta de 2 μs, soporte para velocidades de hasta 40.000 RPM y un encapsulado DFN compacto de 3 × 3 × 0,75 mm.

Ultra-low Power TMR Sensors for CGM Activation , consumiendo tan solo 30 nA para prolongar la vida útil de los dispositivos de monitorización continua de glucosa.

La ventaja competitiva de MDT va más allá de la tecnología de sensores innovadores. Como uno de los pocos fabricantes de sensores magnéticos que opera una planta de producción de obleas propia y certificada para el sector automotriz, MDT ofrece una plataforma de fabricación integrada verticalmente con una capacidad anual de miles de millones de circuitos integrados de sensores TMR y AMR. Esta capacidad de fabricación propia permite una calidad constante, una producción escalable y un suministro fiable a largo plazo, minimizando los riesgos asociados a la subcontratación de la fabricación de semiconductores. Gracias a diseños de productos optimizados, una producción simplificada y una cadena de suministro sólida, MDT sigue ofreciendo a sus clientes entregas fiables para aplicaciones de consumo, industriales y automotrices de alto volumen.

La gama completa de circuitos integrados de sensores magnéticos de MDT está disponible para su compra en Digi-key y en la tienda online de MDT: www.tmr-sensors.com. Para precios por volumen, plazos de entrega y consultas técnicas, póngase en contacto con MDT en sales@dowayusa o visite el stand de MDT en Electronica Shanghai 2026, N3.501, del 1 al 3 de julio.

Acerca de MDT

MultiDimension Technology se fundó en 2010 en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China, con sucursales en Shenzhen, Chengdu y Ningbo (China), Singapur, Tokio (Japón) y San José (California, EE.UU.). MDT ha desarrollado una cartera única de propiedad intelectual y cuenta con instalaciones de fabricación TMR de última generación propias que permiten la producción en volumen de sensores magnéticos TMR de alto rendimiento y bajo coste para satisfacer las necesidades de aplicación más exigentes. Liderada por su equipo directivo principal, compuesto por expertos de élite y veteranos en tecnología de sensores magnéticos y servicios de ingeniería, MDT se compromete a crear valor añadido para sus clientes y garantizar su éxito. Para obtener más información sobre MDT, visite http://www.multidimensiontech.com.

Contactos para medios

Departamento de ventas de MDT, [email protected], [email protected]

Tel: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (China)

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