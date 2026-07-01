MDT présente sa gamme complète de capteurs magnétiques TMR et AMR au salon Electronica Shanghai 2026

— La fabrication intégrée verticalement garantit un approvisionnement stable et évolutif en capteurs magnétiques haute performance

SHANGHAI, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), fournisseur leader de capteurs magnétiques spécialisé dans la technologie de la magnétorésistance à effet tunnel (TMR), présentera sa gamme complète de capteurs magnétiques et de solutions destinées à la robotique humanoïde, aux manettes et claviers de jeux vidéo, à la mise au point automatique (AF) et à la stabilisation optique de l'image (OIS) des appareils photo de smartphones, à la maison connectée, à l'automatisation industrielle et à l'électronique automobile lors du salon Electronica Shanghai 2026, stand N3.501.

Parmi les produits phares, on trouve :

Capteur à échelle magnétique AMR AMR4020VD : convient à la mesure hors axe de règles magnétiques linéaires et rotatives avec un pas polaire de 2 mm, offrant une grande précision, une large tolérance d'entrefer, une installation flexible et une excellente immunité au bruit.

: convient à la mesure hors axe de règles magnétiques linéaires et rotatives avec un pas polaire de 2 mm, offrant une grande précision, une large tolérance d'entrefer, une installation flexible et une excellente immunité au bruit. Capteur linéaire TMR TMR2615 : pour manettes et claviers de jeux, offrant une grande précision, une réponse rapide, une consommation d'énergie ultra-faible et un fonctionnement sans dérive.

: pour manettes et claviers de jeux, offrant une grande précision, une réponse rapide, une consommation d'énergie ultra-faible et un fonctionnement sans dérive. Capteurs TMR pour mise au point automatique (AF) / stabilisation optique de l'image (OIS) , offrant une précision de positionnement de l'ordre du micron et déjà intégrée dans les modules d'appareil photo des smartphones haut de gamme.

, offrant une précision de positionnement de l'ordre du micron et déjà intégrée dans les modules d'appareil photo des smartphones haut de gamme. Magnétomètre haute fréquence analogique à un axe HFM2905 , permettant de mesurer des champs magnétiques allant du courant continu à 1,6 MHz.

, permettant de mesurer des champs magnétiques allant du courant continu à 1,6 MHz. Capteur d'angle TMR 3111TMR pour la robotique humanoïde, offrant une mesure d'angle absolue sans contact à 360°, une précision de 0,05°, des sorties SPI/ABZ/UVW/PWM, un temps de réponse de 2 μs, une prise en charge de vitesses allant jusqu'à 40 000 tr/min, et un boîtier DFN compact de 3 × 3 × 0,75 mm.

pour la robotique humanoïde, offrant une mesure d'angle absolue sans contact à 360°, une précision de 0,05°, des sorties SPI/ABZ/UVW/PWM, un temps de réponse de 2 μs, une prise en charge de vitesses allant jusqu'à 40 000 tr/min, et un boîtier DFN compact de 3 × 3 × 0,75 mm. Capteurs TMR à très faible consommation d'énergie pour l'activation du CGM, ne consommant que 30 nA afin de prolonger la durée de conservation des dispositifs de surveillance continue de la glycémie.

L'avantage concurrentiel de MDT ne réside pas uniquement dans sa technologie innovante en matière de capteurs. Comptant parmi les rares fabricants de capteurs magnétiques à disposer d'une usine de fabrication de plaquettes détenue en exclusivité et certifiée pour le secteur automobile, MDT offre une plateforme de fabrication verticalement intégrée d'une capacité annuelle de plusieurs milliards de circuits intégrés de capteurs TMR et AMR. Cette capacité de fabrication en interne garantit une qualité constante, une production évolutive et un approvisionnement fiable à long terme, tout en minimisant les risques liés à la sous-traitance de la fabrication de semi-conducteurs. Grâce à la conception optimisée de ses produits, à une production rationalisée et à une chaîne d'approvisionnement résiliente, MDT continue d'assurer à ses clients des livraisons fiables pour des applications client, industrielles et automobiles à fort volume.

La gamme complète des circuits intégrés de capteurs magnétiques de MDT peut être commandée sur le site de Digi-key et sur la boutique en ligne de MDT à l'adresse www.tmr-sensors.com. Pour toute question concernant les tarifs de gros, la livraison ou les aspects techniques, veuillez contacter MDT à l'adresse [email protected] ou venez rendre visite à MDT au salon Electronica Shanghai 2026, stand N3.501, du 1er au 3 juillet.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province de Jiangsu, en Chine et possède des filiales à Shenzhen, Chengdu et Ningbo en Chine, à Singapour, à Tokyo, au Japon, et à San Jose, en Californie, aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille unique de propriété intellectuelle et dispose de ses propres installations de fabrication TMR à la pointe de la technologie, capables d'assurer la production en série de capteurs magnétiques TMR hautement performants et à faible coût, afin de répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par une équipe de direction composée des meilleurs experts et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

Contacts avec les médias

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Tél. : +1-650-275-2318 (États-Unis), +86-189-3612-1156 (Chine)

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