MuMuPlayer 6.0, Android 15 지원으로 PC 모바일 게임의 패러다임 바꿔

Android 시스템 업그레이드, 더욱 자연스러운 게임플레이, 게임 번역, 가속 실현...PC에서 글로벌 모바일 게임 이용도 더 쉬워져

홍콩 2026년 7월 9일 /PRNewswire/ -- MuMuPlayer가 PC용 Android 에뮬레이터의 최신 버전인 MuMuPlayer 6.0 출시를 7월 9일 발표했다. 이번 업데이트에서는 Android 15 지원과 함께 게임 호환성, 시스템 안정성, 글로벌 모바일 게임 기능 개선이 도입됐다.

MuMuPlayer 6.0은 화면도 더 크고 키보드와 마우스 조작이 가능하고 멀티 인스턴스가 가능하고 게임 플레이 환경도 더 안정적인 PC에서 모바일 게임을 실행하길 원하는 플레이어를 위해 설계됐다. 모바일 게임이 계속해서 더 높은 시스템 및 성능 요구사항을 채택함에 따라, Android 버전 지원은 PC에서 에뮬레이터를 사용하는 플레이어에게 중요한 요소가 됐다.

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MuMuPlayer 6.0의 핵심 업데이트는 Android 15 지원이다. MuMuPlayer는 현재 PC용 Android 에뮬레이터 중에서는 유일하게 Android 15를 지원하는 프로그램으로 사용자에게 제공되는 Android 시스템 환경이 더 고급이어서 최신 모바일 게임과 요구 사양이 더 높은 모바일 게임이 가능하다.

이는 플레이어에게 설치나 실행, 정상 구동을 위해 더 최신 Android 버전이 필요한 게임에 대한 지원이 개선된다는 의미다. 이번 업데이트는 특히 글로벌 모바일 게임 출시작, 일본 및 한국 서버 타이틀, 애니메이션풍 RPG, MMORPG, 기타 높은 호환성을 요구하는 게임에 적합하다.

Android 15 지원 외에도 MuMuPlayer 6.0에는 PC에서의 게임플레이 경험을 개선하기 위한 안정성 및 그래픽 최적화가 포함됐다. 이번 업데이트로 구형 그래픽카드나 오래된 드라이버를 사용하는 기기를 포함해 더 다양한 주류 PC에서 OpenGL 지원이 강화됐다. 또한 일부 고성능 모바일 게임에 대한 그래픽 호환성도 개선됐다.

MuMuPlayer 대변인은 "MuMuPlayer 6.0은 실질적인 게임플레이 요구에 대해 회사가 얼마나 신경을 쓰는지 보여주는 결과물"이라며 "플레이어는 모바일 게임이 성공적으로 설치되고, 원활하게 실행되며, 게임플레이 중 안정적으로 유지되기를 원한다. Android 15 지원은 PC에서 최신 모바일 게임의 호환성을 높이는 데 든든한 초석이 됐다"고 말했다.

MuMuPlayer 6.0은 또 Android 시스템 관리도 융통성 있게 가능해 플레이어는 Android 12와 Android 15 인스턴스를 별도로 생성하고 관리할 수 있다. 이를 통해 플레이어는 현재 즐기는 타이틀이든 새로운 출시작을 탐색하는 경우든, 각 게임에 적합한 시스템 환경을 더 쉽게 선택할 수 있다.

MuMuPlayer는 글로벌 모바일 게임 환경을 지원하기 위해 MuMuStore, 게임 번역, 게임 가속 등 기능도 확대하고 있다. MuMuStore에서 사용자는 모바일 게임 패키지를 더 편리하게 이용할 수 있고 번역 및 가속 기능을 통해 여러 지역과 언어의 게임을 탐색할 수도 있다.

MuMuPlayer 6.0은 Android 15 지원, 안정성 개선, 글로벌 게임 이용을 위한 도구 추가를 바탕으로 호환성과 실용성 측면에서 모바일 게임에 더 적합한 PC 환경을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

MuMuPlayer 소개

MuMuPlayer는 사용자가 PC에서 모바일 게임을 플레이하고 Android 앱을 사용할 수 있도록 지원하는 Android 에뮬레이터다. 플레이어는 PC 조작, 멀티 인스턴스 게임플레이, 유연한 Android 시스템 환경을 지원하는 MuMuPlayer를 통해 더 큰 화면에서 모바일 게임을 즐길 수 있다.

자세한 사항은 https://www.mumuplayer.com/ 에서 확인할 수 있다.

문의처: [email protected]

SOURCE MuMuPlayer