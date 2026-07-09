MuMuPlayer 6.0、Android 15対応でPCでのモバイルゲーム体験を一新

最新バージョンでは、新しいAndroidシステム環境、スムーズなゲームプレイ、ゲーム翻訳、高速化に加え、PCで世界中のモバイルゲームにより簡単にアクセスできるようになります。

香港、2026年7月9日 /PRNewswire/ -- MuMuPlayerは本日、PC向けAndroidエミュレーターの最新バージョンであるMuMuPlayer 6.0のリリースを発表しました。今回のアップデートでは、Android 15への対応に加え、ゲームの互換性、システムの安定性、世界中のモバイルゲームを楽しむための機能が改善されました。

MuMuPlayer 6.0は、大きな画面、キーボード・マウス操作、マルチインスタンス対応、より安定したゲームプレイ環境でPC上のモバイルゲームをプレイしたいプレイヤー向けに設計されています。モバイルゲームのシステム要件や性能要件が高まり続ける中、PCでエミュレーターを利用するプレイヤーにとって、Androidバージョンへの対応は重要な要素となっています。

MuMuPlayer 6.0, Android 15 emulator, Android emulator for PC, mobile games on PC, Android 12 and Android 15 emulator, cross-platform Android emulator, ARM64 emulator, Apple Silicon Android emulator, Vulkan emulator, OpenGL emulator, multi-instance emulator Speed Speed MuMuPlayer 6.0 features an Android 15 engine for a smoother Android emulator experience on PC, with Screen Lock, Desktop Window Mode, and Layout Saving to improve mobile gaming, multitasking, and emulator usability.

MuMuPlayer 6.0の主な更新点は、Android 15への対応です。MuMuPlayerは現時点で、Android 15に対応している唯一のPC向けAndroidエミュレーターであり、新しいモバイルゲームや高い性能が求められるモバイルゲーム向けに、より新しいAndroidシステム環境をユーザーに提供します。

プレイヤーにとって、これは、インストール、起動、または正常な動作に新しいAndroidバージョンが必要になる可能性のあるゲームへの対応が強化されることを意味します。このアップデートは、グローバルにリリースされるモバイルゲーム、日本・韓国サーバーのタイトル、アニメ調RPG、MMORPG、その他の互換性要件が高いゲームで特に有用です。

Android 15への対応に加え、MuMuPlayer 6.0には、PCでのゲームプレイ体験の向上を目的とした安定性向上とグラフィック最適化が含まれています。今回のアップデートでは、旧型のグラフィックカードや古いドライバーを使用しているデバイスを含め、より幅広い一般的なPCでOpenGL対応が強化されています。また、一部の高性能なモバイルゲームにおけるグラフィック互換性も向上しています。

「MuMuPlayer 6.0は、実際のプレイ時のニーズを重視する当社の姿勢を反映したものです」と、MuMuPlayerの広報担当者は述べています。「プレイヤーは、モバイルゲームが正常にインストールされ、スムーズに起動し、ゲームプレイ中も安定して動作し続けることを望んでいます。Android 15への対応により、PC上の新しいモバイルゲームの互換性を向上させるための、より強固な基盤が得られます。」

MuMuPlayer 6.0では、柔軟なAndroidシステム管理機能も提供されており、プレイヤーはAndroid 12とAndroid 15のインスタンスを個別に作成・管理できます。これにより、プレイヤーは、現行タイトルを楽しむ場合でも新作を試す場合でも、ゲームごとに適したシステム環境を選びやすくなります。

グローバルなモバイルゲーム利用シーンに対応するため、MuMuPlayerはMuMuStore、ゲーム翻訳、ゲーム高速化などの機能も拡充しています。MuMuStoreにより、ユーザーはモバイルゲームパッケージにアクセスしやすくなります。一方、翻訳機能と高速化機能は、プレイヤーが地域や言語の異なるゲームを試す際に役立つよう設計されています。

Android 15への対応、安定性の向上、世界中のゲームにアクセスするための追加ツールを備えたMuMuPlayer 6.0は、モバイルゲーム向けに、より互換性が高く実用的なPC環境を提供することを目指しています。

MuMuPlayerについて

MuMuPlayerは、PCでモバイルゲームをプレイしたりAndroidアプリを使用したりできるAndroidエミュレーターです。MuMuPlayerは、PC操作、マルチインスタンスでのゲームプレイ、柔軟なAndroidシステム環境に対応しており、プレイヤーが大画面でモバイルゲームを楽しめるよう支援します。

詳細については、以下をご覧ください。https://www.mumuplayer.com/

SOURCE MuMuPlayer