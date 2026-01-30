OP랩스, 프로덕션급 관리형 블록체인 인프라 서비스 OP Enterprise 출시

뉴욕, 2026년 1월 30일 /PRNewswire/ -- 확장 가능하고 안전하며 맞춤형 네트워크와 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 블록체인 인프라 제공업체 OP랩스 PBC(OP Laps PBC, oplabs.co)가 1월 30일 프로덕션급 블록체인 인프라 서비스인 OP Enterprise를 출시했다고 발표했다.

OP Enterprise를 통해 OP랩스는 운영, 보안, 확장 전반을 책임져 기업들이 블록체인 운영이 아닌 제품 개발에 집중할 수 있도록 지원한다. OP Enterprise는 다양한 기업 수요에 대응하기 위해 다음과 같은 세 가지 티어로 구성돼 있다.

완전 관리형 : 블록체인 호스팅 및 운영 전반을 포괄적으로 제공

: 자체 관리형 : 고객이 블록체인을 직접 운영하고 OP랩스는 기술 지원 제공

: OP Mainnet: 검증된 퍼블릭 네트워크에서 시작해 준비가 되면 자체 체인으로 전환 가능

출시와 함께 OP Enterprise는 핵심 파트너를 대상으로 미션 크리티컬 지원을 제공하고 있다.

은 고성능 디파이를 위해 설계된 네트워크다. 유니스왑 랩스(Uniswap Labs)는 OP Enterprise의 미션 크리티컬 지원을 통해 Unichain을 운영하고 있으며, 이는 중단이 허용되지 않는 중요한 상황에서 우선 대응을 보장한다. Celo는 전 세계 모바일 중심 결제를 위한 검증된 인프라를 활용하기 위해 OP Stack으로 마이그레이션했다. 수백만 명의 사용자를 보유한 Celo는 OP Enterprise의 미션 크리티컬 지원을 통해 네트워크를 운영하며, 라틴아메리카와 아프리카를 포함한 신흥 시장에서 소비자 대상 애플리케이션에 엔터프라이즈급 지원을 제공받고 있다.

유니스왑의 창립자 헤이든 애덤스(Hayden Adams)는 "우리는 유연성과 안정성 때문에 OP Stack을 선택했으며, OP Enterprise 팀은 Unichain을 대규모로 지원하는 데 있어 최상위 수준의 파트너였다"고 말했다.

OP Enterprise는 파트너와 기관이 가장 중요한 비즈니스 과제, 즉 차별화된 제품과 성과 창출에 집중할 수 있도록 설계됐다. 차세대 금융 서비스를 구축하는 핀테크 기업, 토큰화 상품을 출시하려는 중앙화 거래소, 국경 간 결제 인프라를 구축하는 결제 기업, 토큰화 및 디지털 자산을 검토 중인 금융기관 등 운영 부담 없이 안정적인 인프라가 필요한 기업이라면 OP Enterprise가 적합한 해법이 될 수 있다.

대부분의 블록체인이 모든 거래에서 일정 비율의 수수료를 징수하는 것과 달리, OP Enterprise는 기업이 자체 체인을 소유할 수 있도록 해 인프라를 비용이 아닌 수익 창출 자산으로 전환할 수 있게 한다.

또한 OP Enterprise는 생태계 파트너십 병목 문제를 해결하기 위해 벤더 및 파트너 관리를 대규모로 제공한다. OP랩스는 이미 여러 최상위 파트너를 온보딩해 신규 체인에 즉시 배포할 수 있도록 통합을 완료했다. OP랩스 팀은 표준 계약 조건을 협상하고, 통상 체인 출시를 6~12개월 지연시킬 수 있는 파트너십 절차를 신속하게 처리한다. 이러한 통합을 통해 더 빠른 결제, 비용 절감, 프로그래밍 가능한 자산, 24시간 연중무휴 가용성을 실현할 수 있다.

옵티미즘(Optimism)의 공동 창립자이자 OP랩스최고경영자인 징 왕(Jing Wang)은 "OP Enterprise는 2026년 우리의 핵심 중점 사업"이라며 "핀테크, 거래소, 결제, 금융 서비스 전반에서 활발한 협업이 진행 중이며, OP Stack은 차세대 금융 시스템의 표준으로 자리 잡고 있다"고 말했다.

OP Enterprise에 대한 자세한 내용은 oplabs.co 를 방문하면 확인할 수 있다.

OP랩스 소개

OP랩스는 개발자와 기업이 확장 가능하고 안전하며 맞춤형 네트워크와 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 블록체인 인프라 제공업체다. OP랩스는 핀테크, 결제 서비스 제공업체, 기관, 암호화폐 기업을 대상으로 차세대 온체인 제품 개발을 지원한다. 옵티미즘의 오픈소스인 OP Stack은 이더리움 등급의 보안, 거의 무료에 가까운 거래 비용, 그리고 복잡한 비즈니스 요구를 대규모로 충족할 수 있는 유연성을 제공한다.

