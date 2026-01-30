OP Labs社、本番グレードのマネージド・ブロックチェーン・インフラサービス「OP Enterprise」をリリース

ニューヨーク, 2026年1月30日 /PRNewswire/ -- 開発者や企業がスケーラブルで安全かつカスタマイズ可能なネットワークやアプリケーションの立ち上げを可能にするブロックチェーン・インフラ・プロバイダーであるOP Labs PBC（ oplabs.co ）は、本日OP Enterpriseについて発表しました：本番グレードのブロックチェーン・インフラサービス。

OP EnterpriseによってOP Labs社は運用、セキュリティ、スケーリングに対応するため、企業はブロックチェーンを運用せず、製品の出荷に集中することができます。OP Enterpriseでは3つのレベルが用意され、さまざまな企業ユーザーのニーズを満たすように開発されています。

フルマネージド型： 完全なブロックチェーンホスティングと運用サービス

自己管理型： お客様がブロックチェーンを運用して、当社がサポートします

OPメインネット： 実績のあるパブリックネットワークから開始し、準備が整ったらご自身のチェーンに移行します

OP Enterpriseは、立ち上げ時に業務に不可欠なサポートによって主要パートナーを支援します。

Unichain は高性能な分散型金融用に構築されています。Uniswap Labsは、OP Enterpriseの業務に不可欠なサポートでUnichainを運用し、回避不可能なダウンタイムでの高リスクの瞬間に優先的に対応します。

は高性能な分散型金融用に構築されています。Uniswap Labsは、OP Enterpriseの業務に不可欠なサポートでUnichainを運用し、回避不可能なダウンタイムでの高リスクの瞬間に優先的に対応します。 CeloはOPスタックに移行され、世界中のモバイル優先の決済に実績のあるインフラを活用しています。数百万人のユーザーにサービスを提供しているCeloは、OP Enterpriseの業務に不可欠なサポートでネットワークを運用しており、中南米からアフリカまでの範囲に及ぶ新興市場において、消費者向けアプリケーションに企業グレードのバックアップ態勢をもたらします。

「当社は、OP Stackの柔軟性と信頼性によって選びましたが、OP EnterpriseのチームはUnichainを大規模にサポートするトップクラスのパートナーです」Uniswap社の創業者、Hayden Adams氏が述べました。

OP Enterpriseは、パートナーや金融機関がビジネスにとって最も重要なことに対する焦点を絞り直してもらうことを目指しています：差別化された製品とビジネス成果を実現することです。次世代金融サービスを構築するフィンテック企業、トークン化された製品を発売する中央集権型取引所、国境を越えたネットワークを構築する決済企業、トークン化とデジタル資産を検討している金融機関などを問わず、運用負担をかけずに機能するインフラが必要な場合は、OP Enterpriseをお勧めします。

ほとんどのブロックチェーンでは取引ごとに一定の割合で手数料が請求される一方、OP Enterpriseは異なる制度を採用しています：企業は独自のチェーンを所有することができ、インフラはコストセンターよりも収益を生み出す資産となります。

OP Enterpriseはエコシステム・パートナーシップのボトルネックを解決し、ベンダーとパートナーの管理を大規模に提供します。OP Labs社は複数のトップクラスのパートナーと提携することで、統合して新たなチェーンに展開する準備が整っています。チームは標準的な条件を交渉し、通常であればチェーンの立ち上げが6～12か月遅れる可能性があるパートナーシップを加速化させます。このような統合により、決済の迅速化、コストの削減、プログラム可能な資産、年中無休のアクセスを実現できます。

「OP Enterpriseは、2026年に重要な焦点になります」とOptimism社の共同設立者とOP Labs社の最高経営責任者であるJing Wang氏が述べました。「フィンテック、取引所、決済、金融サービスで活発な取引があります。OP Stackは、次世代の金融システムの標準になりつつあります」

OP Enterpriseの詳細については、 oplabs.co をご覧ください。

OP Labs社について

OP Labs社は、開発者や企業がスケーラブルで安全かつカスタマイズ可能なネットワークやアプリケーションの立ち上げを可能にするブロックチェーン・インフラ・プロバイダーです。同社は、次世代のオンチェーン製品を開発するフィンテック、決済プロバイダー、金融機関、仮想通貨企業にサービスを提供しています。Optimism社のオープンソースOP Stackはイーサリアムグレードのセキュリティ、ほぼ無料のトランザクション、複雑なビジネスニーズを大規模に満たす柔軟性を実現します。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2872831/OP_Labs__Logo.jpg

SOURCE OP Labs