홍콩 2025년 11월 14일 /PRNewswire/ -- PR 뉴스와이어(PR Newswire)는 모든 합법적인 AI 탐색자와 대형언어모델(LLM)에 대한 개방형 접근 정책을 유지함으로써 보도자료가 오랫동안 수행해 온 '신뢰할 수 있는 정보원' 역할을 AI 시대에도 이어가고 있다. 이러한 노력 덕분에 언론인과 투자자가 신뢰해온, 출처가 검증된 공식 정보가 이제 AI 학습과 인덱싱에도 동일하게 활용될 수 있게 되었으며, 이는 모든 이용자에게 정보의 가치를 더욱 높여준다.

이러한 AI 시대 대응 전략은 AI 검색 가시성, 답변 엔진 최적화(Answer Engine Optimization•AEO), 생성형 엔진 최적화(Generative Engine Optimization•GEO) 분야에서 PR 뉴스와이어의 리더십을 강화해준다. 이들 분야는 AI 시스템이 정보를 발견하고, 요약하고, 인용하는 방식을 정의하는 신규 영역이다. PR 뉴스와이어는 구조화된 메타데이터, 개방형 접근성, 일관된 포맷을 통해 AI 시스템이 브랜드의 공식 메시지를 정확하게 해석하고 출처를 명시할 수 있도록 보장한다.

PR 뉴스와이어는 AEO 및 GEO용 소스 레벨 콘텐츠를 인덱싱함으로써 보다 신뢰할 수 있고 권위 있는 AI 미래를 구축하는 데 기여하고 있다.

사람과 기계 모두를 위한 기본 형식

해당 AI 시대 대응 전략은 기존 검색은 물론 AEO와 GEO라는 새로운 영역 모두에 최적화되어 있어 기자, 투자자, 알고리즘 중 누구에게나 권위 있는 고품질 콘텐츠가 쉽게 검색되어 영향력 있게 전달되도록 해준다.

범용 검색 가능성(Universal Discoverability): 개방형 프레임워크는 고객사 의 뉴스가 전통적인 미디어 데이터베이스와 금융 단말기부터 AEO 및 GEO 신호를 활용해 권위 있는 콘텐츠를 노출시키는 챗 GPT(ChatGPT), 퍼플렉시티(Perplexity), 제미나이(Gemini) 같은 AI 기반 검색 엔진까지 모든 플랫폼에서 검색 가능하도록 보장한다.

개방형 프레임워크는 의 뉴스가 전통적인 미디어 데이터베이스와 금융 단말기부터 AEO 및 GEO 신호를 활용해 권위 있는 콘텐츠를 노출시키는 같은 AI 기반 검색 엔진까지 모든 플랫폼에서 검색 가능하도록 보장한다. 신뢰 기반(A Bedrock of Trust): 소스 레벨 정보(source-level information)에 필터링 없이 직접 접근할 수 있게 함으로써 인간의 이해와 AI가 생성하는 답변 모두가 허구가 아닌 사실에 기반할 수 있게 돕는다.

소스 레벨 정보(source-level information)에 필터링 없이 직접 접근할 수 있게 함으로써 인간의 이해와 AI가 생성하는 답변 모두가 허구가 아닌 사실에 기반할 수 있게 돕는다. 모두를 위한 E-E-A-T 옹호(Championing E-E-A-T for All): 경험(Experience), 전문성(Expertise), 권위성(Authoritativeness), 신뢰성(Trustworthiness) 원칙은 인간 전문가와 고도화된 AI 모두가 의존하는 뛰어난 품질을 나타내는 신호다.

수잔 볼레킹(Susan Wohleking) PR 뉴스와이어 마케팅 수석 부사장은 "보도자료는 항상 언론인과 투자자 모두에게 신뢰할 수 있는 정보원이었다"면서 "AI가 동일한 직접 접근성을 갖도록 보장함으로써 우리는 미래에도 이러한 신뢰성이 흔들림 없이 유지되게 하면서, 고객사의 스토리가 인간이든 기계든 모든 이용자에게 기본 정보로 자리 잡도록 하고 있다"고 말했다.

신뢰를 기반으로, 모두를 위한 최적화

보도자료가 사람에게 가치를 주는 핵심 속성은 AI에게도 동일하게 가치가 있다. 이는 새롭게 부상하는 AEO와 GEO 모범 사례와 자연스럽게 부합하여 보도자료를 독보적으로 강력한 커뮤니케이션 도구로 만든다.

압도적 권위성(Unquestionable Authority): 보도자료는 출처에서 공식적으로 발표한 성명으로, 인용할 거리를 찾는 기자나 사실을 검증하려는 AI에게 1차 자료 역할을 한다.

보도자료는 출처에서 공식적으로 발표한 성명으로, 인용할 거리를 찾는 기자나 사실을 검증하려는 AI에게 1차 자료 역할을 한다. 입증된 전문성(Demonstrated Expertise): 보도자료의 내용은 본래 기업이 직접적으로 겪은 경험을 보여준다는 점에서 산업 분석과 AI 지식 기반에 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공한다.

보도자료의 내용은 본래 기업이 직접적으로 겪은 경험을 보여준다는 점에서 산업 분석과 AI 지식 기반에 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공한다. 검증 가능한 타임라인(A Verifiable Timeline): 보도자료 아카이브는 투자자의 실사 과정을 지원하는 역사적 기록을 구축하며, 브랜드가 온라인에서 장기적으로 주제별 권위를 확보하는 데 기여한다.

AI 검색 및 생성형 발견 기술이 계속해서 진화함에 따라 PR 뉴스와이어는 투명성, 출처 표기, 접근성 강화에 전념하며, 신뢰할 수 있는 정보가 지능형 웹의 기반이 되도록 보장한다. https://www.prnewswire.com/amplify-platform/를 방문하면 자세한 내용을 확인할 수 있다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q: E-E-A-T란 무엇인가?

A: E-E-A-T는 경험(Experience), 전문성(Expertise), 권위성(Authoritativeness), 신뢰성(Trustworthiness)을 뜻한다. 웹 콘텐츠가 고품질이고 신뢰할 수 있으면서 믿을 만한 출처에서 생성되었는지 평가하는 데 사용되는 프레임워크다.

Q: 대형언어모델(LLM)이란 무엇인가?

A: LLM은 방대한 텍스트 데이터로 학습되어 인간과 유사한 언어를 이해하고 생성하는 AI의 한 유형이다. 챗GPT와 제미나이 같은 도구는 LLM을 기반으로 작동한다.

Q: AEO와 GEO는 무엇인가?

A: AEO(답변 엔진 최적화)는 검색 엔진 스니펫이나 음성 어시스턴트가 쉽게 활용될 수 있도록 직접적인 답변을 제공하는 형태로 콘텐츠를 구조화하는 데 중점을 둔다. GEO(생성형 엔진 최적화)는 생성형 AI가 콘텐츠를 쉽게 찾아 해석하고 출처로 활용할 수 있도록 구조화하는 방식이다. 보도자료는 사실에 기반해 명확한 형식으로 구성되어 있어 AI가 신뢰할 수 있는 답변을 생성하는 데 이상적인 출처이므로, 두 방식 모두에 자연스럽게 최적화되어 있다.

Q: PR 뉴스와이어는 AI 봇이 콘텐츠를 스캔하도록 허용하나?

A: 그렇다. PR 뉴스와이어의 robots.txt 파일은 공개되어 있으며, 합법적인 AI 및 검색 봇이 플랫폼에 게시된 모든 공개 콘텐츠를 크롤링•스캔•인덱싱할 수 있도록 의도적으로 허용하고 있다.

Q: 보도자료 외에도 AI 검색에서 권위가 높아지는 콘텐츠는 무엇인가?

A: 높은 가치를 지닌 콘텐츠로는 독자적인 백서, 심층 연구 보고서, 종합 가이드, 직접 경험과 전문성을 보여주는 상세한 사례 연구 등이 있다.

Q: 이미지와 인포그래픽 등 멀티미디어가 LLM에서 브랜드 발견 가능성을 높이는 데 도움이 되나?

A: 그렇다, 매우 중요한 요소다. LLM은 인간과 똑같은 감각으로 이미지를 '보지'는 않지만, 대체 텍스트, 캡션, 파일 이름과 같은 관련 텍스트를 정교하게 분석하여 맥락을 이해한다.

더 중요한 것은 멀티미디어가 사람의 참여도를 극적으로 높인다는 점이다. 이러한 참여는 검색 알고리즘에 강력한 권위성 신호를 보내 콘텐츠의 가시성뿐 아니라 AI가 이를 출처로 활용할 가능성을 높인다. 이것이 PR 뉴스와이어가 강력한 멀티미디어 전략을 모든 브랜드 채널에 적용되는 범용 모범 사례로 간주하는 이유다.

Q: PR 뉴스와이어는 AI 검색 및 생성형 발견을 어떻게 지원하나?

A: PR 뉴스와이어는 개방형 인덱싱 접근, 구조화된 메타데이터, 일관된 포맷을 유지함으로써 권위 있는 브랜드 콘텐츠가 AI 기반 환경에서 쉽게 발견되고, 정확하게 반영되도록 보장함으로써 AEO와 GEO의 모범 사례를 모두 지원한다.

SOURCE PR Newswire