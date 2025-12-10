Inisiatif ini menegaskan peran PR Newswire sebagai pemimpin dalam layanan penelusuran informasi berbasiskan AI, Answer Engine Optimization (AEO), dan Generative Engine Optimization (GEO) — bidang-bidang baru yang menentukan metode pencarian, ringkasan, dan pengutipan informasi oleh sistem AI. Melalui metadata terstruktur, akses terbuka, dan format konsisten, PR Newswire memastikan bahwa sistem AI mampu menafsirkan dan menampilkan materi komunikasi perusahaan dengan akurat.

Format Dasar untuk Manusia dan Mesin

Lewat inisiatif ini, PR Newswire menjamin informasi yang bermutu tinggi dan absah mudah ditemukan dan bermanfaat — baik melalui metode penelusuran informasi konvensional maupun AEO dan GEO — agar tetap relevan bagi reporter, investor, atau algoritma AI.

Mudah Ditemukan : Akses informasi terbuka menjamin berita klien mudah ditemukan di semua platform — mulai dari bank data media dan terminal informasi keuangan hingga mesin pencari informasi berbasiskan AI seperti ChatGPT, Perplexity, dan Gemini yang bergantung pada sinyal AEO dan GEO untuk menampilkan informasi tepercaya.

"Rilis berita telah lama menjadi sumber informasi resmi bagi jurnalis dan investor. Dengan memberikan akses langsung untuk AI, kami menjaga kredibilitas dan menjamin informasi yang disampaikan para klien menjadi acuan penting bagi semua pengguna, manusia maupun mesin," ujar Susan Wohleking, SVP Marketing, PR Newswire.

Dirancang untuk Menjaga Kepercayaan, Dioptimalkan untuk Semua Pengguna

Pembaca manusia dan AI menuntut kualitas yang sama dari sebuah rilis berita — selaras dengan praktik terbaik AEO dan GEO — sehingga rilis berita menjadi sarana komunikasi yang sangat mumpuni.

Informasi Asli: Sebagai pernyataan resmi, rilis berita merupakan dokumen utama bagi jurnalis ketika mencari kutipan dan AI untuk memeriksa fakta.

Seiring dengan perkembangan metode penelusuran informasi berbasiskan AI dan pencarian informasi dengan AI generatif, PR Newswire selalu berkomitmen meningkatkan transparansi, atribusi, dan akses rilis berita — memastikan informasi tepercaya tetap menjadi basis untuk internet cerdas pada masa depan. Informasi selengkapnya: https://www.prnewswire.com/amplify-platform/.

Pertanyaan Umum

T: What is E-E-A-T?

J: E-E-A-T merupakan singkatan dari Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness (Pengalaman Pembaca, Keahlian, Keabsahan, dan Kepercayaan). E-E-A-T menjadi tolok ukur untuk menilai sebuah konten memiliki kualitas tinggi, dapat dipercaya, dan dibuat oleh sumber yang sahih.

T: Apa yang disebut dengan Large Language Model (LLM)?

J: LLM merupakan jenis kecerdasan buatan (AI) yang telah dilatih dengan data berbentuk teks dalam jumlah masif sehingga mampu memahami dan menghasilkan bahasa seperti manusia. ChatGPT dan Gemini adalah beberapa sarana AI yang memanfaatkan LLM.

T: Apa yang disebut dengan AEO dan GEO?

J: AEO (Answer Engine Optimization) merupakan praktik menyusun konten untuk memberikan jawaban langsung sehingga mudah digunakan mesin pencari, snippet, dan asisten suara. GEO (Generative Engine Optimization) merupakan praktik menata konten agar AI generatif dapat menemukan, membaca, dan menggunakan konten sebagai sumber informasi. Rilis berita sangat cocok untuk AEO dan GEO, karena memiliki format yang jelas, faktual, dan mudah dipakai oleh AI guna menghasilkan jawaban yang dapat diandalkan.

T: Apakah PR Newswire mengizinkan bot AI memindai kontennya?

J: Ya. Berkas robots.txt PR Newswire dapat diakses secara terbuka agar bot AI dan mesin pencari dapat melakukan crawl, memindai, dan mengindeks seluruh konten publik pada platformnya.

T: Selain rilis berita, konten apa yang dapat meningkatkan otoritas dalam pencarian AI?

J: Konten yang sangat bermanfaat seperti laporan resmi (whitepaper), laporan riset mendalam, panduan komprehensif, dan studi kasus terperinci yang membuktikan pengalaman dan keahlian.

T: Apakah konten multimedia—seperti gambar dan infografik—dapat membuat informasi tentang perusahaan lebih mudah ditelusuri LLM?

J: Ya, konten multimedia sangat penting. Meski LLM tidak "melihat" gambar seperti manusia, AI menganalisis teks yang terkait dengan gambar—seperti alt text, keterangan foto, dan nama berkas—untuk memahami konteks.

Selain itu, media visual meningkatkan interaksi audiens manusia. Aktivitas ini mengirimkan sinyal otoritas yang kuat untuk algoritma pencarian informasi sehingga membuat konten lebih mudah ditemukan dan lebih berpotensi digunakan sebagai sumber informasi oleh AI. Maka, PR Newswire menganjurkan strategi multimedia pada semua saluran informasi milik perusahaan.

T: Bagaimana PR Newswire mendukung pencarian informasi berbasiskan AI dan penemuan informasi yang didukung AI generatif?

J: Dengan menyediakan akses terbuka untuk indeks informasi, metadata terstruktur, serta menggunakan format yang konsisten, PR Newswire memastikan konten resmi dari perusahaan mudah ditemukan dan ditafsirkan secara akurat dalam sarana AI. Langkah tersebut mendukung praktik terbaik AEO dan GEO.

