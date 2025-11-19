홍콩 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- PR 뉴스와이어(PR Newswire)가 SEO(검색 엔진 최적화), AI 검색 기능, 온라인 가시성, 언론보도 채택 분야에서 업계 선두 주자의 입지를 강조하는 독립 데이터를 공개했다. 온라인 검색 데이터 분석 플랫폼인 셈러시(Semrush)의 심층 분석 결과에 따르면, PR 뉴스와이어는 여러 핵심 분야에서 가장 가까운 경쟁사들을 크게 앞서며 고객에게 비교할 수 없는 보도자료 도달 범위와 검색 가시성을 제공하는 것으로 나타났다.

PR 뉴스와이어는 메시지를 증폭하고 더 광범위한 잠재 독자에게 도달하도록 지원한다. PR 뉴스와이어의 서비스 및 커뮤니케이션 목표 달성 지원 방법에 대한 자세한 내용은 (https://www.prnewswire.com/kr/)에서 확인할 수 있다.

PR 뉴스와이어는 업계 최고의 보도자료 배포 플랫폼으로서, 고객의 소식을 널리 알리는 데 최적의 파트너이다.

셈러시에서 확보한 데이터는 업계에서 PR 뉴스와이어의 지배적인 위치를 명확히 보여준다. 주요 데이터는 다음과 같다.

AI 검색 : PR 뉴스와이어는 AI 검색에서 경쟁사 대비 두 배의 언급량을 기록했으며, 시장 점유율에서도 가장 높은 비중을 차지한다.

오가닉 트래픽 : PR 뉴스와이어는 가장 가까운 경쟁사 대비 두 배 이상의 오가닉 트래픽을 확보하고 있다.

전체 검색 트래픽 : PR 뉴스와이어는 경쟁사 대비 두 배 이상의 전체 검색 트래픽을 유도하고 있다.

웹사이트 권위 : PRNewswire.com에는 경쟁사 사이트보다 더 많은 웹사이트 도메인이 링크를 연결하고 있어, 더 높은 권위와 신뢰도를 보여준다.

월간 순 방문자 : PRNewswire.com은 가장 가까운 경쟁사 대비 두 배에 달하는 순 월간 방문자 수를 확보하고 있다.

키워드 순위 : PR 뉴스와이어는 경쟁사보다 더 많은 상위권 키워드를 보유해 고객 콘텐츠가 목표 독자에게 발견될 가능성을 높인다.

글렌 프레이츠 (Glenn Frates) PR 뉴스와이어 고객 콘텐츠 서비스 부문 부사장은 "이는 PR 뉴스와이어가 AI 기반 검색 및 최적화 기술에 지속적으로 투자해 온 노력의 결과"라며 "우리는 경쟁사보다 더 많은 상위 랭킹 키워드를 보유함으로써 고객이 온라인 가시성과 미디어 확산에서 독보적인 성과를 거둘 수 있도록 지원한다. 우리의 목표는 네트워크를 통해 배포되는 모든 보도자료가 영향력을 최대한 발휘해 고객에게 실질적인 결과를 가져다주는 것"이라고 말했다.

고객이 PR 뉴스와이어를 통해 뉴스를 배포할 경우, 커뮤니케이션 캠페인 역량을 강화하는 데 필수적인 다음과 같은 독점적 혜택을 제공받게 된다.

최대 규모 배포 네트워크 : PR 뉴스와이어는 업계에서 가장 크고 가장 많이 활용되는 뉴스 배포 네트워크를 제공하며, 44만 개 이상의 뉴스룸, 직접 피드 및 구독자에게 도달한다.

미디어 및 인플루언서 도달 : PR 뉴스와이어 보도 자료 수신을 선택한 27만 명 이상의 기자, 블로거, 인플루언서에 대한 독점 데이터베이스를 보유하고 있으며, 이들은 거의 200개에 달하는 뉴스 부문 및 산업 분야를 다룬다.

온라인 협력사 : 주요 언론사 웹사이트, 금융 포털 및 블로그를 포함한 온라인 협력사 네트워크를 통해 9000개 이상의 디지털 미디어 매체에 도달한다.

타깃팅 배포 : 사용자는 지리적 기준(170개국 이상, 40개 언어 이상, 주•도•지역•도시)과 카테고리 기준(산업 분야, 세부 업종, ESG/IR 등 부문, 인구통계 등)에 따라 목표 독자를 정교하게 타깃팅할 수 있다.

에디토리얼 검수 : 연중무휴 24시간 운영되는 에디토리얼 팀이 모든 보도자료의 문법, 철자, 문장부호, 깨진 링크, SEO 태깅 및 모범 사례에 맞는 적절한 태깅 등 모든 보도자료를 검수해 즉각적 및 장기적 검색 성과를 개선한다.

멀티미디어 통합 : 플랫폼을 통해 사진, 동영상, 로고, 인포그래픽, 기타 동적 콘텐츠를 신속하게 업로드•삽입할 수 있으며, 이를 통해 최대 6배까지 높은 참여도를 끌어낼 수 있다.

성과 추적 및 분석 : 사용자는 노출 수, 사이트 게재 현황 등을 추적해 캠페인의 효과를 입증하고 향후 전략을 정교하게 조정할 수 있다.

신뢰성과 보안 : PR 뉴스와이어는 높은 신뢰성을 제공하며(경쟁사 대비 언론이 36% 더 자주 인용), 보안 역시 SOC 2 Type II 기준을 충족한다.

PR 뉴스와이어 고객들은 곧 각 보도 자료 배포 시 다음과 같은 추가적인 AI 검색 혜택을 누릴 수 있게 된다.

AI 기반 콘텐츠 제안: AI 검색을 통해 보도자료가 더 잘 발견될 수 있도록 돕는 AI 기반 콘텐츠 제안 기능.

AI 검색 인용 추적 리포트: 콘텐츠가 AI 검색 엔진 결과에서 얼마나 자주 인용되는지를 추적하는 데이터 제공.

이러한 서비스는 고객이 뉴스를 가장 효과적으로 배포하고 온라인 존재감을 극대화할 수 있도록 지원하려는 PR 뉴스와이어의 의지를 강조한다. PR 뉴스와이어를 활용하는 고객은 시장에서 가장 넓은 보도자료 도달 범위와 높은 검색 가시성의 혜택을 받게 된다. 기업은 PR 뉴스와이어를 선택함으로써 더 많은 독자에게 메시지를 전달하고 브랜드 인지도 향상, SEO 성과 개선, 전반적인 영향력 확대를 기대할 수 있다.

SOURCE PR Newswire