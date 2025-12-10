Anda dapat mempelajari cara PR Newswire menyebarluaskan berita dan memastikan konten Anda menjangkau audiens terluas. Informasi selengkapnya tentang layanan dan dukungan PR Newswire yang membantu Anda mencapai target komunikasi tersedia di https://www.prnewswire.com/apac/

Keunggulan PR Newswire terbukti dari data Semrush berikut:

AI Search : Jumlah penyebutan ( mention ) PR Newswire dua kali lebih banyak dalam penelusuran informasi berbasiskan AI, bahkan PR Newswire memiliki share of voice terbesar dibandingkan kompetitor.

Jumlah penyebutan ( ) PR Newswire dua kali lebih banyak dalam penelusuran informasi berbasiskan AI, bahkan PR Newswire memiliki terbesar dibandingkan kompetitor. Organic Search Traffic : PR Newswire mencatat organic search traffic dengan volume lebih dari dua kali lipat dibandingkan kompetitor terdekat.

PR Newswire mencatat dengan volume lebih dari dua kali lipat dibandingkan kompetitor terdekat. Overall Search Traffic : PR Newswire memiliki search traffic dengan volume lebih dari dua kali lipat dibandingkan kompetitor terdekat.

PR Newswire memiliki dengan volume lebih dari dua kali lipat dibandingkan kompetitor terdekat. Website Authority : Lebih banyak jumlah situs yang membuat tautan ke PRNewswire.com dibandingkan situs para pesaing, menunjukkan pengaruh dan kredibilitas yang lebih tinggi.

Lebih banyak jumlah situs yang membuat tautan ke PRNewswire.com dibandingkan situs para pesaing, menunjukkan pengaruh dan kredibilitas yang lebih tinggi. Unique Monthly Visitors : PRNewswire.com memiliki jumlah unique monthly site visitors dua kali lipat lebih banyak dibandingkan kompetitor terdekat.

PRNewswire.com memiliki jumlah dua kali lipat lebih banyak dibandingkan kompetitor terdekat. Keyword Ranking: PR Newswire memiliki lebih banyak keywords dengan peringkat tinggi, sehingga konten klien lebih mudah ditemukan oleh audiens sasaran.

"Temuan ini membuktikan investasi berkelanjutan PR Newswire dalam teknologi penelusuran informasi dan optimalisasi berbasiskan AI. Dengan jumlah keywords peringkat tinggi yang lebih besar dari pesaing, kami membantu klien memperoleh visibilitas daring dan publisitas yang luar biasa. Kami ingin memastikan setiap rilis berita memiliki dampak maksimal dan memberikan hasil nyata bagi klien," ujar Glenn Frates, VP Customer Content Services, PR Newswire.

Selain itu, klien yang mendistribusikan rilis berita melalui PR Newswire mendapatkan sejumlah akses eksklusif yang memperkuat materi komunikasi perusahaan:

Jaringan Distribusi Terbesar: PR Newswire memiliki jaringan distribusi berita terbesar dan paling tepercaya, meliputi lebih dari 440.000 ruang redaksi, direct feed , dan pelanggan.

PR Newswire memiliki jaringan distribusi berita terbesar dan paling tepercaya, meliputi lebih dari ruang redaksi, , dan pelanggan. Jangkauan Media dan Influencer : Basis data eksklusif yang mencakup lebih dari 270.000 jurnalis, blogger , dan influencer di hampir 200 bidang liputan yang secara sukarela menerima rilis PR Newswire.

: Basis data eksklusif yang mencakup jurnalis, , dan di hampir 200 bidang liputan yang secara sukarela menerima rilis PR Newswire. Kemitraan Konten : Menjangkau 9.000+ media digital melalui jaringan mitra, termasuk situs media besar, portal keuangan, dan blog ternama.

: Menjangkau media digital melalui jaringan mitra, termasuk situs media besar, portal keuangan, dan blog ternama. Distribusi yang Tepat Sasaran : Klien PR Newswire dapat menargetkan audiens berdasarkan lokasi ( 170+ negara dalam 40+ bahasa), provinsi, kota, serta kategori industri dan topik liputan khusus seperti ESG/IR.

: Klien PR Newswire dapat menargetkan audiens berdasarkan lokasi ( dalam 40+ bahasa), provinsi, kota, serta kategori industri dan topik liputan khusus seperti ESG/IR. Dukungan Editorial : Tim editor bekerja 24/7 untuk memeriksa setiap rilis berita , termasuk tata bahasa, ejaan, tanda baca, tautan rusak, serta tagar SEO guna meningkatkan performa penelusuran informasi dalam jangka pendek dan panjang.

: Tim editor bekerja 24/7 untuk , termasuk tata bahasa, ejaan, tanda baca, tautan rusak, serta tagar SEO guna meningkatkan performa penelusuran informasi dalam jangka pendek dan panjang. Integrasi Multimedia : Pengguna dapat mengunggah foto, video, logo, infografik, dan konten visual lain untuk meningkatkan interaksi pembaca hingga enam kali lipat .

: Pengguna dapat mengunggah untuk meningkatkan interaksi pembaca hingga . Pelaporan & Analisis : Pengguna dapat memantau penayangan konten, posting di berbagai situs, dan data lain untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi dan menyempurnakan materi berikutnya.

: Pengguna dapat memantau penayangan konten, posting di berbagai situs, dan data lain untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi dan menyempurnakan materi berikutnya. Kredibilitas dan Keamanan: Konten PR Newswire memiliki kredibilitas tinggi (media memanfaatkan konten PR Newswire 36% lebih sering dibandingkan pesaing terdekat), dan platform PR Newswire memenuhi standar keamanan SOC 2 Tipe II.

Dalam waktu dekat, klien PR Newswire juga akan mendapatkan manfaat tambahan dari teknologi penelusuran informasi berbasiskan AI, termasuk:

Rekomendasi konten berbasiskan AI yang membuat informasi semakin mudah ditemukan AI.

Data yang memantau seberapa sering konten klien dikutip dalam hasil penelusuran informasi berbasiskan AI.

Berbagai layanan ini menegaskan komitmen PR Newswire dalam menyediakan platform yang paling efektif untuk mendistribusikan rilis berita dan memaksimalkan jangkauan klien di media daring. Klien PR Newswire memperoleh jangkauan terluas dan visibilitas terbaik. Dengan dukungan PR Newswire, klien dapat menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan profil merek, memperkuat performa SEO, dan mendapatkan manfaat yang lebih besar.

