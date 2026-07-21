서울의 1위 유지, 아시아의 강세와 유럽의 엇갈린 성적

런던, 2026년 7월 21일 /PRNewswire/ -- QS 최고 학생 도시 순위 2027(QS Best Student Cities Ranking 2027)에서 서울이 2년 연속 세계 최고의 유학 목적지로 선정되었으며, 도쿄(2위)와 런던(3위)이 그 뒤를 이었다.

서울은 전반적으로 강세를 보이는 가운데, 도시 내 대학들의 수와 위상을 측정하는 대학 순위(University Rankings) 부문에서 1위를 차지했다. 도쿄는 명성과 가치를 겸비하여 고용주 활동(Employer Activity) 부문 1위, 선호도(Desirability) 부문 4위에 올랐다. 런던의 위상은 대학의 강점과 학생 경험에 기반한다.

QS는 59개 고등교육 시스템에 걸쳐 150개 도시의 순위를 매긴다. 영국이 16개 순위권 도시로 가장 많이 대표되며, 미국(14개)과 중국(10개)이 그 뒤를 잇는다. 시드니만이 유일하게 상위 5위에 진입했으며 상위 10위나 상위 20위에 새로 진입한 도시는 없다. 상하이는 상위 25위에, 리즈는 상위 50위에 진입했다.

상위 10위 2027 2026

1 1 서울 2 2 도쿄 3 3 런던 4 5 멜버른 =5 4 뮌헨 =5 6 시드니 7 =7 파리 8 =7 베를린 9 10 비엔나 10 9 취리히

하이라이트

비엔나는 9위로 상승했으며 세계 선호도 부문에서 2위를 차지했다. 오스트리아의 대학들은 예외적으로 국제적인 시각에 힘입어 유럽에서 전년 대비 가장 많이 발전한 대학들 중 하나다.

중국 본토는 사상 최다 순위권 도시를 보유하고 있다. 베이징은 12위, 상하이는 21위를 기록했다. 저렴한 비용, 높은 품질, 고용주 연계성이 상승을 주도하는 반면, 제한적인 국제적 다양성이 제약 요인으로 작용했다.

파리는 대학 역량 부문에서 5위를 기록했다. 거의 무상에 가까운 등록금 덕분에 프랑스는 가장 저렴한 유학 목적지 중 하나로 자리 잡고 있음에도, 리옹(71위), 툴루즈(124위), 몽펠리에(147위)는 급격히 하락했다.

뮌헨과 베를린은 학생과 졸업생들로부터 세계에서 가장 높은 평가를 받는 도시들 중 하나이며, 함부르크는 103위로 순위에 새로 진입했다.

밀라노(39위)를 필두로 3개의 이탈리아 도시가 이름을 올렸으며, 고용주 선호도와 상승하는 대학들에 힘입어 5계단 상승했다. 이탈리아 도시들은 유럽에서 여전히 더 경제적인 곳들 중 하나로 남아 있다.

일본의 4개 도시 모두 상승하거나 안정세를 유지하고 있지만, 제한적인 국제적 다양성은 여전히 이 부문의 약점이다. 교토는 16위로 상승했고, 오사카는 60위, 나고야는 108위로 올랐다.

네덜란드의 유일한 순위권 도시인 암스테르담은 국가가 국제 학생 유입을 늦추려는 움직임을 보였음에도 불구하고 19위로 상승했으며 선호도 부문에서 세계 1위를 차지했다.

한국의 5개 도시가 순위에 올랐다. 대전과 광주가 처음으로 이름을 올렸다. 정부는 2027년까지 30만 명의 국제 학생을 유치하겠다는 목표를 2년 앞당겨 2025년에 달성했다.

스위스는 취리히와 로잔(23위)이라는 2개의 순위권 도시를 보유하고 있다. 두 도시 모두 세계에서 가장 국제적인 도시들 중 하나로, 연구 우수성과 선별적 인재를 중시하는 전략을 반영한다.

방법론

SOURCE QS Quacquarelli Symonds