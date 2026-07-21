Séoul conserve la première place ; l'Asie brille tandis que l'Europe affiche des résultats mitigés

LONDRES, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le classement QS 2027 des meilleures villes étudiantes désigne pour la deuxième année consécutive Séoul comme la meilleure destination étudiante au monde, suivie de Tokyo (2e) et de Londres (3e).

Si Séoul enregistre d'excellents résultats dans tous les domaines, elle occupe la première place du classement des universités, qui évalue le nombre et le niveau des établissements d'enseignement supérieur d'une ville. Alliant prestige et bon rapport qualité-prix, Tokyo occupe la première place dans la catégorie Activité des employeurs et la quatrième place dans la catégorie Attractivité. La position de Londres repose sur ses universités de premier plan et sur l'expérience proposée aux étudiants.

QS classe 150 villes au sein de 59 systèmes d'enseignement supérieur. C'est le Royaume-Uni qui compte le plus grand nombre de villes classées (16), suivi des États-Unis (14) et de la Chine (10). À l'exception de Sydney, qui fait son entrée dans le top 5, le top 10 et le top 20 consacrent les mêmes villes étudiantes. Shanghai rejoint les 25 meilleures villes étudiantes et Leeds les 50 meilleures.

Top 10 2027 2026

1 1 Séoul 2 2 Tokyo 3 3 Londres 4 5 Melbourne =5 4 Munich =5 6 Sydney 7 =7 Paris 8 =7 Berlin 9 10 Vienne 10 9 Zurich

Points clés

Vienne, qui remonte à la neuvième position, occupe la deuxième place mondiale en matière d'attractivité. Les universités autrichiennes comptent parmi celles qui ont le plus progressé d'une année sur l'autre en Europe, grâce à une ouverture exceptionnelle à l'international.

La Chine continentale affiche aujourd'hui plus de villes classées que jamais. Pékin occupe la 12e place et Shanghai la 21e. La poussée de la Chine continentale s'explique par ses frais de scolarité abordables, la qualité de son enseignement universitaire et ses liens avec le monde de l'emploi, mais le manque de diversité internationale constitue un frein.

Paris est classée à la cinquième place pour la qualité de ses universités. Lyon (71e), Toulouse (124e) et Montpellier (147e) enregistrent une forte baisse, même si la quasi-gratuité de la scolarité permet à la France de figurer parmi les destinations les plus abordables.

Munich et Berlin font partie des villes les plus appréciées au monde par les étudiants et les jeunes diplômés, tandis que Hambourg entre dans le classement à la 103e place.

Trois villes italiennes sont présentes dans le classement, avec en tête Milan (39e), qui gagne cinq places grâce à l'attractivité de ses employeurs et à l'essor de ses universités. Les villes italiennes comptent toujours parmi les plus abordables d'Europe.

Les quatre villes japonaises progressent ou restent stables, mais le manque de diversité internationale demeure le point faible du secteur. Kyoto se hisse à la 16e place, Osaka à la 60e et Nagoya à la 108e.

Seule ville néerlandaise classée, Amsterdam grimpe à la 19e place et prend la tête du classement mondial en matière d'attractivité, alors même que le pays s'efforce de freiner l'afflux d'étudiants étrangers.

Cinq villes sud-coréennes figurent dans le classement. Daejeon et Gwangju y font leur première apparition. C'est avec deux ans d'avance, dès 2025, que le gouvernement a atteint son objectif d'attirer 300 000 étudiants étrangers d'ici à 2027.

La Suisse compte deux villes classées : Zurich et Lausanne (23e). Ces deux villes, parmi les plus internationales au monde, soulignent une stratégie qui privilégie l'excellence de la recherche et la sélection des talents.

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