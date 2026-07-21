Seúl conserva el puesto número 1; Asia brilla y Europa presenta resultados mixtos.

LONDRES, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Seúl ha sido nombrada, por segundo año consecutivo, el mejor destino de estudios del mundo en el QS Best Student Cities Ranking 2027, seguida de Tokio (2º) y Londres (3º).

Si bien Seúl destaca en todos los aspectos, ocupa el primer lugar en el Ranking Universitario, que mide la cantidad y el prestigio de las instituciones de una ciudad. Tokio combina prestigio y valor, situándose en primer lugar en Actividad Empresarial y en cuarto lugar en Atractivo. La posición de Londres se basa en la solidez de sus universidades y la experiencia de sus estudiantes.

QS clasifica 150 ciudades en 59 sistemas de educación superior. El Reino Unido es el país con mayor representación, con 16 ciudades clasificadas, seguido de Estados Unidos (14) y China (10). Solo Sídney se encuentra entre las cinco primeras, mientras que ninguna ciudad figura entre las 10 o 20 primeras. Shanghái entra en el top 25 y Leeds en el top 50.

Top-10 2027 2026

1 1 Seul 2 2 Tokio 3 3 Londres 4 5 Melbourne =5 4 Munich =5 6 Sídney 7 =7 París 8 =7 Berlín 9 10 Viena 10 9 Zurich

Lo más destacado

Viena asciende al noveno puesto y se sitúa segunda a nivel mundial en atractivo. Las universidades austriacas se encuentran entre las que más han mejorado año tras año en Europa, impulsadas por una perspectiva internacional excepcional.

China continental cuenta con más ciudades clasificadas que nunca. Pekín ocupa el puesto 12 y Shanghái el 21. Su ascenso se debe a la asequibilidad, la calidad universitaria y las conexiones con las empresas, si bien la limitada diversidad internacional supone un obstáculo.

París ocupa el quinto puesto en cuanto a la calidad de sus universidades. Lyon (71º), Toulouse (124º) y Montpellier (147º) experimentan un fuerte descenso, aunque la matrícula prácticamente gratuita mantiene a Francia entre los destinos más asequibles.

Múnich y Berlín figuran entre las ciudades mejor valoradas del mundo por estudiantes y graduados, mientras que Hamburgo entra en el ranking en el puesto 103.

Tres ciudades italianas aparecen en la lista, encabezadas por Milán (puesto 39), que sube cinco puestos gracias a su atractivo para los empleadores y al auge de sus universidades. Las ciudades italianas siguen estando entre las más asequibles de Europa.

Las cuatro ciudades japonesas mejoran su posición o se mantienen estables, pero la limitada diversidad internacional sigue siendo el punto débil del sector. Kioto sube al puesto 16, Osaka al 60 y Nagoya al 108.

Ámsterdam, la única ciudad neerlandesa clasificada, asciende al puesto 19 y se sitúa a la cabeza del mundo en atractivo, a pesar de que el país busca frenar la llegada de estudiantes internacionales.

Cinco ciudades surcoreanas figuran en la clasificación. Daejeon y Gwangju aparecen por primera vez. El gobierno alcanzó su objetivo de atraer a 300.000 estudiantes internacionales para 2027 dos años antes de lo previsto, en 2025.

Suiza alberga dos ciudades clasificadas: Zúrich y Lausana (puesto 23). Ambas se encuentran entre las más internacionales del mundo, lo que refleja una estrategia que valora la excelencia en la investigación y el talento selecto.

Metodología