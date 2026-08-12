TPB, 필리핀 골프 관광의 디지털 관문 'GOLAMAN' 출시 지원

마닐라, 필리핀 2026년 8월 12일 /PRNewswire/ -- 필리핀에서 골프는 경기 자체만큼이나 필리핀의 다채로운 자연경관과 호스피탈리티, 지역사회를 경험하는 활동이다. 필리핀 관광진흥위원회(Tourism Promotions Board Philippines, TPB)는 골프를 고부가가치 여행 부문으로 인식하고, 획기적인 필리핀 공식 골프 예약 플랫폼인 GOLAMAN의 출시를 지원한다고 밝혔다.

GOLAMAN은 한국계 개발사인 필리핀 골프 리조트 리저베이션스(Philippine Golf Resort Reservations, PGRR), 필리핀 스포츠 위원회(Philippine Sports Commission, PSC), 필리핀 골프 협회(National Golf Association of the Philippines, NGAP)의 전략적 파트너십을 통해 구축됐으며, 필리핀에서 확대되고 있는 스포츠 관광 시장으로 진입하는 디지털 관문 역할을 한다.

2026년 9월 15일부터 정식 서비스를 시작하는 이 앱은 메트로 마닐라, 따가이따이, 클락, 수빅, 바탕가스, 세부, 다바오에 위치한 79개 프리미엄 골프장의 티타임 예약을 간소화한다.

TPB의 마리아 마르가리타 몬테마요르 노그랄레스(Maria Margarita Montemayor Nograles) 최고운영책임자(COO)는 "GOLAMAN의 출시는 골프 경험의 접근성과 편의성, 연결성을 높이는 반가운 혁신"이라며 "이를 통해 한국, 일본, 대만 지역, 홍콩 특별행정구, 중국 본토, 말레이시아, 호주, 미국 등 주요 시장에 필리핀의 세계적 수준의 골프장을 알릴 수 있게 됐다. 또한 현지 여행사와 관광업체가 골프를 여행 상품에 결합할 수 있는 새로운 기회를 창출한다"고 말했다.

이번 이니셔티브는 관광객 유치 확대를 넘어 골프 관광의 경제적 효과가 골프장에만 머무르지 않고 지역사회에 직접 이어질 수 있도록 하는 데에도 초점을 맞추고 있다. 노그랄레스 COO는 "골프는 지역사회와 경제에 상당한 기여를 하는 관광객을 유치하는 관광 상품으로 강한 성장세를 보이고 있다"고 덧붙였다.

이에 따라 PGRR은 예약 수익의 일부를 풀뿌리 골프 육성을 지원하고, PSC와 NGAP를 통해 필리핀의 젊은 유망 선수들을 위한 훈련 프로그램에 자금을 지원하는 데 사용하기로 약속했다.

노그랄레스 COO는 "GOLAMAN과 같은 혁신을 통해 골프 경험에 대한 접근성을 높이면서 단순히 더 많은 관광객을 유치하는 데 그치지 않고 지역사회와 기업, 관광지에 더 많은 기회를 창출하고 있다"고 강조했다.

독창적인 관광 상품의 개발과 홍보를 지원한다는 설립 목적에 따라 TPB는 이러한 디지털 성과를 지속적인 관광 성장으로 이어가기 위해 글로벌 홍보 활동과 디지털 플랫폼 및 기타 관련 프로그램 전반에서 GOLAMAN을 소개하는 것을 목표로 하고 있다.

GOLAMAN 앱은 현재 구글 플레이 스토어에서 다운로드할 수 있다. thephilippines.online을 방문하면 필리핀 관광지를 둘러볼 수 있고, tourism.gov.ph에서는 최신 여행 상품을 확인할 수 있다.

TPB 소개

필리핀 관광진흥위원회(Tourism Promotions Board Philippines, TPB)는 관광부(Department of Tourism) 산하기관으로, 필리핀을 세계적 수준의 관광 및 MICE 목적지로 국내외에 마케팅하고 홍보하는 역할을 맡고 있다. 이를 위해 여행 업계 박람회와 비즈니스 미팅을 중심으로 공공 및 민간 이해관계자들과 전략적 파트너십을 추진하고 있다. 자세한 내용은 www.tpb.gov.ph에서 확인할 수 있다.

SOURCE Tourism Promotions Board (TPB) Philippines