TPB、フィリピンのゴルフ観光へのデジタルな玄関口「GOLAMAN」の立ち上げを支援

フィリピン、マニラ、2026年8月12日 /PRNewswire/ -- フィリピンでは、ゴルフは競技そのものを楽しむだけでなく、この国の多様な自然景観、おもてなし、地域社会に触れる体験でもあります。Tourism Promotions Board (TPB) Philippinesは、これを高付加価値の旅行分野と認識し、画期的なフィリピン公式ゴルフ予約プラットフォーム「GOLAMAN」の立ち上げへの支持を表明しました。

韓国人が主導する開発会社Philippine Golf Resort Reservations (PGRR)、Philippine Sports Commission (PSC)、National Golf Association of the Philippines (NGAP)の戦略的パートナーシップを通じて構築された「GOLAMAN」は、拡大を続ける同国のスポーツツーリズム分野へのデジタルな入り口として機能しています。

2026年9月15日に全面稼働する予定のこのアプリは、マニラ首都圏、タガイタイ、クラーク、スービック、バタンガス、セブ、ダバオにある79か所の主要ゴルフコースで、ティータイムの予約手続きを効率化します。

「GOLAMANの立ち上げは、ゴルフ体験の利用しやすさ、利便性、つながりを高める歓迎すべきイノベーションです」と、TPB最高執行責任者（COO）のMaria Margarita Montemayor Nograles氏は述べました。「これにより、韓国、日本、台湾地域、香港特別行政区、中国本土、マレーシア、オーストラリア、米国などの主要市場に向けて、フィリピンの世界クラスのゴルフコースを紹介することができます。また、地元のツアーオペレーターや観光事業者が、旅行商品にゴルフを組み込む新たな機会も創出します。」

この取り組みは、観光客数の増加にとどまらず、ゴルフ観光による経済的恩恵がゴルフ場のグリーンを越えて地域社会に直接届くことを確実にします。「ゴルフは、地域社会と経済に大きく貢献する観光客を呼び込む観光商品として、急速に勢いを増しています」とNograles氏は付け加えました。

これを踏まえ、PGRRは、予約収益の一部をPSCおよびNGAPを通じて、草の根レベルのゴルフ振興の支援と、フィリピンの意欲ある若手アスリート向けトレーニングプログラムへの資金提供に充てることを約束しました。

「GOLAMANのようなイノベーションを通じてゴルフ体験をより身近なものにすることで、私たちはより多くの観光客を呼び込むだけでなく、地域社会、企業、観光地により多くの機会を生み出しています」とNograles氏は強調しました。

独自の観光商品の開発とプロモーションを支援するという使命に基づき、TPBは、このデジタル分野における画期的な成果を持続的な観光成長につなげるため、世界各地でのプロモーション活動、デジタルプラットフォーム、その他の関連プログラムで「GOLAMAN」を取り上げることを目指しています。

「GOLAMAN」アプリは現在、Google Play Storeからダウンロードできます。フィリピンの観光地を探すにはthephilippines.onlineにアクセスし、最新の旅行のお得情報はtourism.gov.phでご確認ください。

TPBについて

Tourism Promotions Board (TPB) Philippinesは、Department of Tourismの付属機関であり、フィリピンを世界クラスの観光・MICEデスティネーションとして国内外でマーケティングおよびプロモーションすることを使命としています。この使命は、旅行見本市とビジネスミーティングを柱として、官民のステークホルダーとの戦略的パートナーシップを通じて遂行されています。詳細については、www.tpb.gov.phをご覧ください。

SOURCE Tourism Promotions Board (TPB) Philippines