TVU 네트워크, KOBA 2026에서 클라우드, AI, 모바일 스트리밍 솔루션 공개 예정

쿠퍼티노, 캘리포니아 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- TVU 네트워크(TVU Networks)가 아시아 최고의 방송 및 미디어 기술 전시회인 KOBA 2026 참가를 발표했다. 2026년 5월 12일부터 15일까지 서울 코엑스(COEX)에서 열리는 전시회에서 D425 부스 방문객들은 클라우드 네이티브 인프라와 AI 자동화부터 새로운 세대의 크리에이터를 위해 구축된 차세대 모바일 스트리밍 도구까지 현대 방송의 요구사항에 맞게 설계된 라이브 제작 기술의 전체 제품군을 탐색할 수 있다. 업계가 급속한 변화의 시대를 헤쳐 나가는 가운데, TVU의 통합 접근법은 방송사들에 명확한 앞길을 제시한다.

클라우드 기반 제작 및 5G 워크플로

TVU의 클라우드 라우팅 플랫폼은 방송사들이 기존 하드웨어의 부담 없이 유연하고 확장 가능한 라이브 제작 워크플로를 구축할 수 있도록 한다. 팀들은 단일 라이브 피드부터 대륙을 가로지르는 복잡한 다중 사이트 제작까지 모든 것을 관리할 수 있어, 어떤 위치에서든 방송급 신뢰성을 유지하면서 비용을 절감할 수 있다.

이러한 유연성을 뒷받침하는 것은 TVU의 5G 전송 기술로, 가장 까다로운 환경인 원격지, 고밀도 장소, 속보 현장에서 초저지연 라이브 비디오를 제공한다. 클라우드와 5G가 결합되어, 방송사에 타협 없이 사실상 어디서든 라이브로 방송할 수 있는 자유를 제공한다.

AI 자동화

TVU의 AI 기반 미디어 도구는 제작과 배포 과정에서 가장 시간이 많이 소요되는 단계들을 자동화한다. 지능형 신호 관리부터 자동화된 콘텐츠 배포까지, TVU의 AI 레이어는 기존 워크플로에 통합되어 일정을 단축하고, 오류를 줄이며, 더 적은 팀이 품질 저하 없이 더 많은 것을 제작할 수 있게 한다.

크리에이터 경제를 위해 설계된 TVU 고

TVU는 현실 세계에서 신뢰성을 요구하는 콘텐츠 크리에이터를 위한 전문가급 IRL 모바일 스트리밍 앱인 TVU 고(TVU Go)를 통해 방송 스튜디오 너머로 확장하고 있다. TVU의 ISX 프로토콜로 구동되는 TVU 고는 4G/5G, Wi-Fi 및 테더링 연결을 안정적인 하나의 스트림으로 통합하여 크리에이터들이 순간을 놓치지 않도록 해상도, 비트 레이트 및 복구를 자동으로 관리한다.

TVU 고는 트위치(Twitch), 유튜브(YouTube), 틱톡(TikTok), 킥(Kick), 엑스(X) 및 100개 이상의 플랫폼에 원터치 동시 스트리밍, 듀얼 카메라 PIP, 내장 오버레이 및 OBS 통합을 통해 새로운 세대의 라이브 스토리텔러들에게 방송 수준의 도구를 제공한다.

D425 부스에서 TVU 만나보기

4일간의 전시 내내 TVU 팀은 방문객들의 특정 워크플로와 제작 과제에 맞춘 라이브 시연을 안내할 예정이다. 인프라를 현대화하거나, 비용을 절감하거나, 팀이 실시간으로 전달할 수 있는 범위를 확장하고자 한다면 이는 이것은 KOBA 2026에서 나눌 가치가 있는 대화가 될 것이다.

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www.tvunetworks.com/koba-2026

SOURCE TVU Networks