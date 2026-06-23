TVU 다중 솔루션 접근 방식, 한국 2026년 지방선거 생중계 지원

통합 수집•전송•배포 파이프라인으로 전국 규모의 실시간 선거 보도 구현

쿠퍼티노, 캘리포니아 2026년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 2026년 6월 3일 대한민국에서는 제9회 전국동시지방선거가 실시됐다. 전국에서 4400만 명이 넘는 유권자가 투표에 참여해 최근 수년 간 치러진 전국 선거 중에서 손꼽히게 큰 규모로 기록됐다. TVU 네트웍스(TVU Networks)는 이 중대한 정치 행사에 대한 실시간 언론 보도를 지원하기 위해 TVU One 라이브 방송 백팩, TVU Anywhere 모바일 방송 애플리케이션, TVU Grid IP 라우팅 및 배포 시스템으로 구성된 완전 통합형 3중 솔루션을 구축했다. 이를 통해 현장 취재, 모바일 전송, 다중 지점 배포를 아우르는 완전한 기술 파이프라인을 구현했다.

선거 당일 전국에서는 TVU One 백팩 200여대가 운영됐으며, 서울에서 제주도까지 투표소, 개표소, 각 정당 후보 캠프 본부 등을 취재했다. 이 중 50대는 TVU의 렌털 장비로 제공됐으며, 나머지는 방송사들이 자체 보유한 장비를 활용했다. TVU One이 국내 언론사 전반에 얼마나 폭넓게 도입됐는지를 보여준 결과였다.

차세대 ISX 멀티 네트워크 본딩 기술을 기반으로 하는 TVU One은 네트워크 연결을 12개까지 동시에 집계할 수 있으며, 적응형 알고리즘이 각 연결 간 대역폭을 실시간으로 재할당한다. 또한 지능형 HEVC 인코딩과 FEC 오류 정정 기술을 결합해 투표소와 개표소 주변의 네트워크 혼잡 환경에서도 안정적이고 저지연•고대역폭 전송 성능을 유지했다.

일선 기자들은 분산된 투표소 현장과 거리 인터뷰를 취재하기 위해 TVU Anywhere 앱이 설치된 모바일 기기를 활용했다. 이 앱은 이동통신망과 Wi-Fi 신호를 통합해 일반 스마트폰을 전문 방송용 송출 단말기로 전환해 준다. 특히 듀얼 카메라 모드를 통해 스마트폰의 전면 및 후면 카메라를 동시에 사용할 수 있어 기자와 인터뷰 대상자를 화면 속 화면(Picture-in-Picture) 또는 분할 화면 형태로 함께 보여주며 더 풍부한 영상 표현을 연출해 줬다.

현장 영상 신호는 모두 실시간으로 각 방송사의 서울 스튜디오 센터로 전송됐다. 이곳에서 라이브 스위칭과 그래픽 패키징 작업을 거친 최종 프로그램은 TVU Grid를 통해 전국 방송국과 해외 협력 언론사에 배포됐다. 이를 통해 기존 위성 또는 전용 광회선에 의존하지 않고도 초저지연 동기화 전송이 구현됐다.

TVU는 한국의 국가 선거 생중계를 여러 차례 지원해 왔으며, 이번에도 검증된 제품 조합을 현장에 배치해 주요 뉴스 이벤트를 보도하는 언론사에 신뢰할 수 있는 기술 지원을 제공했다.

SOURCE TVU Networks