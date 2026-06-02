Waters, 탁월한 감도와 속도 자랑하는 벤치탑 HRMS 신제품 'Xevo MRT P10 MS' 출시로 멀티오믹스 연구 가속화

최대 20배 향상된 MS/MS 감도와 2배 더 빠른 데이터 수집 속도를 통해 차세대 멀티오믹스, 치료제 및 고처리량 워크플로우 전반에서 한층 깊이 있는 생물학적 인사이트를 제공

기존 선두 벤치탑 고해상도 질량분석기 대비 LC–MS/MS 기반 분석에서 최대 40% 더 많은 지질을 식별하여 지질체학 연구 및 질병 메커니즘 이해도 심화

DESI XS 소스를 활용해 고해상도 공간 분석 분야의 처리량 기준을 새롭게 제시하며, 질병 및 치료 반응 평가 시 신뢰성 제고

미국 매사추세츠주 밀퍼드, 2026년 6월 2일 /PRNewswire/—제74회 ASMS 질량 분석 및 관련 주제 학술대회—Waters Corporation(NYSE: WAT)은 오늘 고처리량 멀티오믹스 및 바이오분석, 바이오의약품 연구실을 위한 고해상도 Quadrupole Time-of-Flight(QToF) 시스템인 Xevo™ MRT P10 질량분석기를 전격 공개했다. Xevo MRT P10 MS는 이전 모델 대비 최대 20배 향상된 MS/MS 감도를 제공하며, 업계에서 인정받는 분석 속도와 확장된 데이터 수집 모드를 통해 단일 벤치탑 플랫폼에서 표적 및 비표적 분석을 포괄적으로 수행할 수 있도록 지원한다. 이 시스템은 대규모 코호트 생체의학 연구 및 연구 전반에서 질병 메커니즘과 치료 표적 식별을 지원하는 동시에, 바이오마커 발굴 및 검증을 가속화하도록 설계되었다

Waters Xevo MRT P10 MS introduces unrivaled sensitivity and speed to benchtop HRMS, enabling deeper biological insight for next-generation multiomics, therapeutic, and high-throughput workflows.

James Hallam, Waters Corporation 산하 Waters Analytical Sciences의 액체 크로마토그래피-질량분석 부문 부사장 겸 총괄 관리자는 "Xevo MRT P10 MS를 통해 우리는 벤치탑 고해상도 질량분석기의 기준을 한 차원 더 높이고 있다"라며, "향상된 MS/MS 감도, 업계 가장 빠른 벤치탑 데이터 수집 속도, 그리고 한층 진보된 지능형 획득 모드를 결합하고, 여기에 자사의 DESI XS를 통한 새로운 MS 이미징 속도 및 처리량의 새로운 이정표를 더함으로써 연구자들이 더욱 폭넓은 생물학적 현상을 관찰하고, 연구 개발을 가속화하며, 확신있는 판단을 내릴 수 내릴 수 있도록 지원한다. Xevo MRT P10 MS는 멀티오믹스 연구와 환자의 삶을 변화시킬 치료제 개발을 추진하는 고객들에게 강력한 도약의 발판이 될것" 이라고 강조했다.

더욱 심층적인 분석 인사이트를 추구하는 연구자들은 현대적인 워크플로에 필요한 속도에 맞춰 고품질 MS/MS 데이터를 확보해야 하는 과제에 직면해 있다. Xevo MRT P10 MS는 이러한 과제를 극복하기 위해 설계된 시스템이다. 최대 20배 향상된 MS/MS 감도를 통해 복잡한 샘플 내 존재하는 저농도 화합물을 검출할 수 있도록 돕는다.1 또한 이전 모델보다 2배 더 빠른 데이터 수집 속도를 구현해 현재 출시된 벤치탑 HRMS 시스템 중 가장 빠른 분석 속도를 제공한다.2 이 새로운 시스템은 신속한 처리량과 탁월한 분해능 및 질량 정확도를 동시에 지원함으로써 뛰어난 데이터 품질과 분석 신뢰성을 제공한다. DESI XS 이온 소스와 결합하면 최대 200Hz 속도로 세포 단위의 신속한 공간 분석이 가능해지며, 이미지 품질 저하 없이 처리량을 6배까지 향상시킨다.3

Colorado State University 산하 바이오분석 및 오믹스 센터 소장인 Corey Broeckling 박사는 "우리와 같은 핵심 연구 시설은 복잡한 질환 연구와 관련된 다양한 고객 요청에 유연하게 대응할 준비가 되어 있어야 한다."라며, "우리는 멀티오믹스 연구 수행을 위해 Xevo MRT P10 MS의 우수한 MS/MS 감도와 빠른 분석 속도를 적극 활용하고 있다. 이 시스템의 뛰어난 분해능을 통해 매우 빠른 데이터 수집 속도에서도 유사한 질량의 신호를 구분할 수 있으며, sub–ppm 수준의 질량 정확도를 유지하면서도 심층적이고 고품질의 분석 결과를 제공한다. 여기에 새로운 데이터 수집 모드까지 결합되어 다양한 오믹스 응용 분야 전반에서 필요한 유연성과 높은 데이터 신뢰도를 확보할 수 있다."라고 평가했다.

Xevo MRT P10 MS는 단백질체학, 지질 오믹스, 대사체학을 비롯한 멀티오믹스 분야와 바이오의약품 분석 및 신약 개발 전반에서 지속적인 성장을 지원할 수 있도록 최적화된 시스템이다. 이 기기는 향상된 감도와 고속 데이터 수집 속도, 고급 수집 모드를 결합해 고처리량 기반의 심도있는 프로테옴 탐색을 위한 새로운 워크플로를 제공하며, 대규모 고속 분리 환경에서도 저농도 펩타이드를 안정적으로 검출하고 폭넓은 단백질 식별을 가능하게 한다. Xevo MRT P10 MS는 LC-MS/MS 기반 비교 지질 프로파일링에서 주요 경쟁 시스템보다 최대 40% 더 많은 지질을 식별했다.4 이러한 향상된 성능은 멀티오믹스 기반 연구의 더욱 폭넓은 생물학적 해석을 지원하며, 궁극적으로 질병에 대한 심층적인 이해를 가능하게 한다.

Xevo MRT P10 MS는 2026 ASMS에서 공개될 예정이며, 2026년 여름부터 전 세계에 출시될 예정이다. 자세한 정보나 데모 요청은 제품 페이지 에서 참조.

추가 리소스

제품 페이지: Waters Xevo MRT P10 질량분석기

Waters, 및Xevo 는 Waters Corporation 또는 해당 계열사의 상표이다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.

Xevo MRT P10에서 P는 Waters의 최상위 성능 등급인 Premium을 의미하며, 10은 Waters의 새로운 제품 명명 체계에 따라 해당 플랫폼의 1세대임을 나타냅니다.

Waters Corporation 소개

Waters Corporation(NYSE: WAT)은 생명과학 및 진단 분야의 글로벌 선도 기업으로서, 분석 기술, 인포매틱스, 서비스 전반에 걸쳐 혁신적인 과학의 가치를 가속하는 데 전념하고 있습니다. 당사의 혁신적인 포트폴리오는 규제가 적용되는 고처리량 시험 환경에 중점을 두고, 화학, 물리학, 생물학 전반에 걸친 깊은 과학적 전문성을 기반으로 합니다. Waters는 전 세계의 고객과 협력하여 효과적이며 품질 높은 의약품의 출시를 앞당기고, 식품과 식수의 안전을 보장하며, 질병을 보다 조기에 발견하고 일상적인 감염을 관리하며 항생제 내성을 극복함으로써 환자의 치료 결과를 개선합니다. Waters의 팀은 약 16,000명의 열정적인 동료들로 구성되어, 끊임없는 혁신이라는 공동의 문화 속에서 과학적 도전을 전 세계의 삶을 개선하는 혁신으로 바꾸어 나가고 있습니다. 자세한 내용은 www.waters.com/about에서 참조.하시기 바랍니다.

참고문헌

내부 Waters 테스트 기준, 통제된 조건에서 Xevo MRT P10 MS와 이전 세대 벤치탑 Xevo MRT MS를 비교한 결과 MS/MS 감도가 최대 20배 향상된 것으로 나타났으며, 관련 프로토콜과 샘플 세부 사항은 내부 자료로 보관되어 있다. 최대 데이터 수집 속도(100Hz MS; 200Hz MS/MS)는 2026년 4월 기준 상용 벤치탑 HRMS 플랫폼을 대상으로 수행한 내부 벤치마킹 데이터를 기반으로 한다. 이미징 속도는 현재 DESI XS와 결합된 Waters Xevo MRT MS 대비 최대 2배, 경쟁사의 차상위 MS 이미징 시스템 대비 최대 4배 향상되었다. DESI XS 이온 소스와 결합하면 최대 200Hz 속도로 세포 단위의 신속한 공간 분석이 가능해지며, 이미지 품질 저하 없이 처리량을 6배까지 향상시킨다. 최대 40% 더 많은 지질 식별 결과는 Xevo MRT P10 MS와 주요 벤치탑 HRMS 시스템을 동일 샘플 세트로 비교한 지질체학 연구 결과에 기반하며, 관련 데이터세트는 응용 자료집에서 확인할 수 있다.

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Waters Corporation

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SOURCE Waters Corporation