ウォーターズ、Xevo MRT P10 MS によりベンチトップ 型高分解能質量分析計に前例のない感度とスピードを実現、マルチオミクス研究を加速

ニュースの概要：

MS/MS 感度を最大 20 倍、データ取得速度を 2 倍向上させることで、次世代マルチオミクスや創薬・ハイスループットワークフローにおいて、より深い生物学的洞察を実現します。

LC–MS/MS により、同クラスの主要ベンチトップ型高分解能質量分析計と比較して最大 40% 多くの脂質を同定し、リピドミクス研究および疾患メカニズムの理解を前進させます。

DESI XS ソースによる高分解能空間解析においてスループットの新たなベンチマークを確立し、疾患および治療効果に関する高信頼性の研究を支援します。

マサチューセッツ州ミルフォード, 2026 年 6 月 3日 /PRNewswire/ — 質量分析計および関連トピックスに関する第 74 回 ASMS 会議） — ウォーターズコーポレーション (NYSE: WAT) は本日、ハイスループット・マルチオミクス解析、バイオアナリシス、バイオ医薬品研究ラボ向けの高分解能四重極飛行時間 (QTof) 型システム「Xevo™ MRT P10 質量分析計」を発表しました。Xevo MRT P10 MS は、Xevo MRT MSと比較して MS/MS 感度を最大 20 倍向上させるとともに、業界最高水準のスピードと拡張された取得モードを備え、単一のベンチトッププラットフォーム上でターゲット分析およびノンターゲット分析の双方を包括的にサポートします。本システムは、バイオマーカーの探索およびバリデーションを加速するとともに、大規模コホートに基づくバイオメディカル研究や疫学研究において、疾患経路の解明および治療ターゲットの同定を支援するよう設計されています。

Waters Xevo MRT P10 MS introduces unrivaled sensitivity and speed to benchtop HRMS, enabling deeper biological insight for next-generation multiomics, therapeutic, and high-throughput workflows.

ウォーターズコーポレーションの液体クロマトグラフィー-質量分析担当バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーである James Hallam は、次のように述べています。「Xevo MRT P10 MS により、ベンチトップ型高分解能質量分析の新たな基準を打ち立てます。MS/MS 感度の向上、業界最速のデータ取得速度、LC-MS/MS における高度なインテリジェント取得モードを組み合わせるとともに、DESI XS による MS イメージングの速度およびスループットにおける新たなベンチマークを加えることで、本プラットフォームは研究者がより多くの生体情報を取得し、発見を加速し、より確かな意思決定を行えるよう支援します。Xevo MRT P10 MS は、マルチオミクス研究および革新的な治療開発に取り組むお客様にとって、大きな前進となるソリューションです。」

研究者がより深い分析インサイトを追求する中で、現代のワークフローに求められる速度で高品質な MS/MS データを生成することがボトルネックとなっています。Xevo MRT P10 MS は、この課題を解決するために設計されています。本システムは MS/MS 感度を最大 20 倍向上させ、複雑なサンプル中の低存在量化合物の検出を可能にします1。また、データ取得速度はXevo MRT MSの 2 倍に向上し、現時点で最速のベンチトップ型 HRMS システムとなっています2。本システムは、高分解能および高質量精度に加え、ハイスループットを実現し、データ品質と信頼性を最大化します。DESI XS イオンソースと組み合わせることで、シングルセルレベルでの高速空間解析を最大 200 Hz で実現し、画像品質を維持しながらスループットを 6 倍に向上させます3。

コロラド州立大学、バイオアナリシス・オミクスセンターのディレクターである Corey Broeckling 博士は、次のように述べています。「コア研究施設として、私たちは、困難かつ予測不能な依頼に対応できる体制を整えておく必要があります。その多くは、複雑な疾患研究に関連するものです。私たちは、Xevo MRT P10 MS の優れた MS/MS 感度と高速データ取得性能をマルチオミクス研究に活用しています。高い分解能により、非常に高い取得速度でも類似質量のシグナルを分離でき、サブ ppm レベルの質量精度を維持しながら、詳細かつ高品質なカバレッジを実現します。さらに新しい取得モードと組み合わせることで、幅広いオミクスアプリケーションにおいて必要とされる汎用性とデータ信頼性を提供します。」

Xevo MRT P10 MS は、プロテオミクス、リピドミクス、メタボロミクスに加え、バイオ医薬品分析および創薬研究におけるマルチオミクスの長期的な発展を支える最適なソリューションとして位置づけられています。本装置は、超高速取得レートと高度な取得モードを組み合わせることで、ハイスループットかつ深度のあるプロテオーム解析の新たなワークフローを実現し、低存在量ペプチドの確実な検出および大規模・高速分離に基づく包括的なタンパク質同定を可能にします。LC-MS/MS による比較脂質プロファイリングにおいて、Xevo MRT P10 MS は、競合システムと比較して最大 40% 多くの脂質を同定しました4。これらの機能強化により、マルチオミクス主導の研究においてより包括的な生物学的解釈が可能となり、最終的には疾患メカニズムのより深い理解につながります。

Xevo MRT P10 MS は、ASMS 2026 にて出展予定であり、2026 年夏よりグローバルでの提供開始が予定されています。詳細情報およびデモのご依頼については、製品ページをご覧ください。

補足資料

Waters、Xevo、およびSONAR は、Waters Corporation またはその関連会社の商標です。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

Xevo MRT P10 の「P」は、ウォーターズの最高性能グレードである Premium を表し、「10」は新しい製品命名規則における本プラットフォームの初代モデルを示します。

ウォーターズコーポレーションについて

ウォーターズコーポレーション (NYSE: WAT) は、ライフサイエンスおよび診断分野におけるグローバルリーダーとして、分析技術、インフォマティクス、サービスを通じ、先駆的な科学の価値を迅速に社会へ届けることに取り組んでいます。当社の革新的なポートフォリオは、規制下の大量試験環境に重点を置き、化学・物理学・生物学にわたる深い科学的専門知識を結集しています。当社は世界中のお客様と連携し、有効かつ高品質な医薬品の迅速な市場投入を支援するとともに、食品および水の安全性を確保し、さらに疾患の早期発見、日常的な感染症管理、抗生物質耐性への対応を通じて、患者転帰の改善に貢献しています。情熱あふれる当社 1万 6,000 名の社員は、絶え間ないイノベーションを共有する企業文化のもと、科学的課題を世界中の人々の暮らしを向上させるブレークスルーへと転換しています。詳細については、www.waters.com/about をご覧ください。

参考文献

ウォーターズの社内試験において、Xevo MRT P10 MS を前世代ベンチトップ型 Xevo MRT MS と比較した結果、MS/MS 感度が最大 20 倍向上しました（プロトコルおよびサンプル詳細は社内資料に記載） 最大取得レートは MS で 100 Hz、MS/MS で 200 Hz に達し、2026 年 4 月時点で市販されているベンチトップ型 HRMS プラットフォームとの内部ベンチマーク比較に基づく結果です。 現行の DESI XS 搭載 Xevo MRT MS と比較してイメージング速度は最大 2 倍向上し、さらに競合 MS イメージングシステムと比較して最大 4 倍の速度を実現します。DESI XS イオンソースと組み合わせることで、シングルセルレベルでの高速空間解析を最大 200 Hz で実現し、画像品質を維持しながらスループットを 6 倍に向上させます。 対応サンプルセットを用いた比較リピドミクス試験において、Xevo MRT P10 MS は主要ベンチトップ型 HRMS システムと比較して最大 40% 多くの脂質を同定しました（データセットは補足アプリケーションノートに収録）

お問い合わせ先

Molly Gluck

社外コミュニケーション責任者

ウォーターズコーポレーション

508.498.9732

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写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2991645/Waters_Xevo_MRT_P10_MS.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2071755/Waters_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Waters Corporation