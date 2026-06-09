Xinhua Silk Road: 룽커우 기반 사과식초 생산업체, 해외 방문객과 경험 공유

베이징 2026년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 개발도상국 정부 관계자와 기술 전문가 25명으로 구성된 방문단이 최근 중국 동부 산둥성 룽커우에 위치한 중국 대표 사과식초 생산업체 뤼제유한공사(Lvjie Co., Ltd.)를 방문해 발효 기술과 현대 농업 산업화 경험을 살펴봤다.

이번 행사는 중국 글로벌 개발 이니셔티브(Global Development Initiative) 산하 식품 산업 내 생물학 기술 적용에 관한 연수 프로그램의 일환이다. 이 프로그램은 상무부(Ministry of Commerce)의 위탁을 받아 중국식품발효공업연구원(China National Research Institute of Food and Fermentation Industries Co., Ltd.)이 주관한 것이다.

프로그램 참가자들은 일대일로 협력국과 기타 개발도상국 출신으로, 생명공학, 식품 가공, 농산물 품질 및 안전 분야의 선진 경험을 배우는 것을 목표로 했다.

뤼제는 중국 발효 사과식초 산업의 선도 기업으로서 이번 연수 프로그램에서 사과식초 심층 가공 분야의 유일한 시범 현장으로 선정됐다. 뤼제는 중국 내 선도 수준의 핵심 기술 5건을 보유하고 있으며 국내 시장의 70% 이상을 차지하고 있다. 또한 음용 식초 국가표준과 식용 복합효소 산업표준 제정에도 참여했다.

연수생들은 뤼제의 성급 기술센터, 옌타이 사과식초 공정기술센터, 지능형 생산 작업장을 방문했으며, 이 과정에서 회사의 기술 전문가들이 생산 공정을 설명하고 시연했다.

연수생들은 회사의 '기술+농업+생태' 발전 모델에 큰 관심을 보였으며, 미생물 균주 육종, 부산물 종합 활용, 산업 표준의 국제화 등 주제를 놓고 뤼제 전문가들과 토론했다. 또한 사과식초 제품을 시음하고 상쾌한 맛과 일관된 품질에 감탄했다.

룽커우 관련 부서 관계자들은 뤼제가 농촌 진흥 전략을 추진하고 지역 농산물의 고부가가치 전환을 촉진하려는 시의 노력에서 모범 기업이라고 밝혔다.

앞으로 룽커우시는 뤼제와 같은 선도 기업들이 기술 표준 수출과 국제 생산능력 협력에서 더 큰 역할을 할 수 있도록 계속 지원할 예정이다.

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SOURCE Xinhua Silk Road