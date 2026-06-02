Xinhua Silk Road: 베트남 외교관, 중국•베트남 지방정부 간 협력 확대 기대

베이징 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 레 쭝 끼엔(Le Trung Kien) 주중 베트남 대사관 경제참사관이 5월 29일 베트남 떠이닌성(Tay Ninh), 선라성(Son La), 푸토성(Phu Tho), 박닌성(Bac Ninh)과 중국 동부 안후이성(Anhui Province) 보저우시(Bozhou City)가 발전 수요 측면에서 높은 상호보완성을 지니고 있다고 말했다.

레 참사관은 안후이성 보저우에서 열린 중국(안후이)-베트남 협력 및 교류 대화회(China (Anhui)-Vietnam Cooperation and Exchange Dialogue)에서 이같이 밝히며, 향후 보저우와 베트남 4개 성 간 보다 실질적인 협력 프로그램이 확대되기를 기대한다고 말했다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

또 베트남과 중국 간 경제•무역 협력이 양국 관계의 주요 성과 중 하나라고 평가한 뒤 최근 수년간 중국 기업들의 활발한 투자는 베트남의 사업 환경과 발전 전망에 대한 신뢰가 지속적으로 높아지고 있음을 보여주는 요소라고 지적했다.

행사 기간에 보저우시와 베트남 4개 성 관계자들은 각 지역이 보유한 고유한 발전 잠재력과 강점을 바탕으로 중의약(Traditional Chinese Medicine), 제조업, 신소재, 무역•투자, 인프라, 신기술 기반 산업 분야의 협력 기회를 논의했다.

레 참사관은 이번 행사를 통해 양측이 상호 이해를 증진하고 기업 간 교류를 강화하며 보다 실질적인 협력 프로그램을 공동 추진할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.

또한 앞으로도 주중 베트남 대사관이 양국 지방정부와 기업 간 협력을 연결하는 가교 역할을 지속해 나갈 의향이 있다고 덧붙였다.

이번 행사는 2026 RCEP 지방정부 및 우호도시 협력 포럼(황산)(2026 RCEP Local Governments and Friendship Cities Cooperation (Huangshan) Forum)의 부대행사로, 보저우시 인민정부(People's Government of Bozhou City)와 안후이성 인민정부 외사판공실(Foreign Affairs Office of Anhui Provincial People's Government)이 공동 주최했다.

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SOURCE Xinhua Silk Road