Xinhua Silk Road: 산둥성 웨이하이 찾는 한국 관광객 사이에서 파크골프 관광 인기

베이징 2026년 6월 6일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성의 해안 도시 웨이하이가 쾌적한 환경, 지리적 근접성, 편리한 교통망에 힘입어 한국 관광객들이 파크골프를 즐기기 위해 찾는 인기 여행지로 떠올랐다.

최근 몇 년간 한국에서 파크골프는 큰 인기를 얻고 있다. 웨이하이시 문화관광국(Weihai Bureau of Culture and Tourism) 관계자는 한국과 바다를 사이에 두고 마주한 웨이하이가 한국 파크골프 애호가들이 선호하는 여행지가 됐다고 밝혔다.

Photo shows ROK visitors playing park golf in Weihai, east China's Shandong Province. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

웨이하이는 이러한 기회를 포착해 여러 전문 파크골프장을 개조 및 조성하는 한편, 해안 경관, 문화 체험, 웰니스 휴양, 민박을 결합한 특색 있는 관광 코스를 마련했다.

한 한국 관광객은 웨이하이의 골프장이 시야가 더 탁 트여 있고 주변 환경이 아름다우며, 이곳에서 바닷바람을 맞으며 운동하는 것은 매우 즐겁다고 말하면서, 중국의 무비자 정책 덕분에 웨이하이 여행이 한층 편리해졌다고 덧붙였다.

통계에 따르면 2026년 1~5월 웨이하이와 스다오 출입국 검문소에서 기록된 해외 입국자는 3만 7000명 이상으로, 전년 동기 대비 50% 이상 급증했다. 방문객의 80% 이상은 무비자 제도를 통해 입국했으며, 이는 전년 대비 36% 증가한 수치다.

중국의 무비자 정책이 지속적으로 시행됨에 따라 출입국 여행객 수는 높은 증가세를 유지할 것으로 예상된다.

고품질 국경 통관 서비스는 웨이하이가 국제적이고 방문객 친화적인 관광 목적지로 자리매김하는 데 중요한 기반이 되고 있다. 웨이하이 출입국 검문소는 해외 여행객의 입국 편의를 높이기 위해 대규모 관광단을 대상으로 '예약 기반 심사' 서비스를 제공하고 있으며, 경험이 풍부한 직원과 이중언어 구사가 가능한 경찰 인력을 배치해 입국 승객에게 상담, 안내, 지원을 제공하고 있다.

한편 스다오 출입국 검문소는 한국어 서비스팀을 구성해 현장 안내를 제공하고, 서류 처리와 수하물 취급을 지원하며, 여행사 및 항만, 항공사 운영업체와 사전에 협력해 각 관광단에 맞춘 맞춤형 서비스 계획을 수립하고 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350901.html

SOURCE Xinhua Silk Road