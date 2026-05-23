Xinhua Silk Road: 중국 남동부 도시 닝더, 현지 차 산업 활성화 위해 홍콩에서 시음회 개최

베이징 2026년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 닝더시의 프리미엄 차(茶) 제품을 홍보하기 위한 대규모 시음회가 최근 홍콩특별행정구에서 개막하며 중국 남동부 푸젠성 차 문화 진흥에 힘을 보탰다.

제2회 세계 브랜드 콘퍼런스(2nd World Brand Conference)의 부대 행사로 열린 이번 시음회에는 닝더와 닝더 관할 도시의 다양한 차 제품이 소개됐으며, 홍콩 각계의 전문가와 차 애호가들이 참석했다.

정중후이(Zheng Zhonghui) 닝더시 부시장은 이번 닝더 차 홍보 행사에서 현지 차 산업과 관련 차 제품 브랜드의 다각적 발전 현황을 소개했다.

국제브랜드과학원(International Academy of Brand Science)의 취젠신(Qiu Jianxin) 원장은 현재 닝더가 푸딩 백차(Fuding White Tea), 판양 콩구(Panyang Congou), 톈샨 차(Tianshan Tea)로 구성된 지역 차 브랜드 시스템을 구축했으며, 이를 통해 품질 기반, 문화 주도, 브랜드 중심의 차 산업 발전을 보여주고 있다고 설명했다.

이번 시음회에서는 닝더, 푸안, 푸딩 관계자들이 각각 톈샨 녹차, 백차, 홍차, 재스민차와 푸딩 백차를 추천하며 해당 지역과 홍콩 간 소통 및 협력을 위한 효과적인 플랫폼을 마련했다.

란허밍(Lan Heming) 푸안시 인민대표대회 상무위원회 부주임은 시음회 참석자들에게 현지 홍차 브랜드 판양 콩구의 역사, 과학기술 혁신, 국제화 추진 현황을 자세히 소개했다.

중국의 대표적인 홍차 명산지 중 하나인 푸안은 현지 홍차 산업을 육성하고 제품의 명성을 높이는 데 강점을 보유하고 있다.

행사 기간 홍콩, 닝더, 푸딩, 푸안의 업계 전문가와 기업 대표들은 닝더 차의 글로벌 입지를 더욱 확대하기 위해 차 산업 협력, 브랜드 구축, 차 문화 소통에 관한 통찰력 있는 의견을 공유했다.

아울러 차 향낭 만들기와 닝더 서족 전통 수공예 체험 등 참여형 활동도 많은 홍콩 시민의 관심을 끌며 이번 시음회의 주요 볼거리로 자리 잡았다.

가까운 시일 내 세계로 향하는 창구인 홍콩에 닝더 차 홍보센터가 설립돼 닝더 차 브랜드의 '글로벌 진출'을 촉진할 예정이다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350681.html

SOURCE Xinhua Silk Road