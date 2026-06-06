Xinhua Silk Road: 외국인 유학생들, 체험 투어 통해 중국 동부 도시 지역의 산업 활력 탐방

베이징 2026년 6월 6일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성 자오좡시 쉐청에서 최근 열린 다문화 교류 행사가 외국인 청년들에게 이 지역의 산업 경쟁력과 활기찬 도시 건설 현황을 폭넓게 이해할 수 있는 몰입형 경험을 제공했다.

자오좡대학교 국제교류처의 지원으로 열린 '산업 활력 체험•국제 교류 심화(Experience Industrial Vitality • Deepen International Exchanges)'라는 주제의 이 행사에는 외국인 유학생 10여 명이 초청돼 현지 대기업 두 곳의 현대식 작업장을 둘러봤다.

이 외국인 유학생들은 정밀 제조 현장을 가까이에서 살펴보는 한편, 두 제조업체의 경영진과 교류하며 과학기술 혁신, 핵심 기술, 제품 적용 시나리오, 국내외 시장 전략에 깊은 관심을 보였다.

이들은 설명을 주의 깊게 듣고 질문을 제기하며 상세히 메모한 뒤, 자국의 산업 관행을 이곳과 중국의 다른 지역에서 본 모습과 비교하고 중국 기업의 기술 발전과 지속 가능한 발전을 높이 평가했다.

또한 다수의 유학생은 두 기업의 기업문화, 경영 관행, 인재 전략에 열의를 보이며 쉐청의 고품질 발전과 활기찬 산업 생태계가 현대화의 모범이라고 말했다.

체험 투어 외에도 이 행사에는 외국인 청년들이 두 현지 기업 대표들과 소통할 수 있는 토론 세션이 마련됐다. 진로 개발 등의 주제를 다룬 문화 간 대화를 통해 외국인 유학생들은 중국 기업문화를 더 깊이 이해할 수 있었다.

쉐청의 도시 이미지를 알리기 위한 최신 행보로 마련된 이번 기업-대학 간 교류 행사는 외국인 청년들이 쉐청을 직접 방문해 지역을 이해하고 산업 경쟁력과 문화적 매력을 몸소 느낄 수 있는 특별한 플랫폼을 구축했다.

앞으로 쉐청은 산업 경쟁력과 문화 간 교류를 모두 활용해 혁신과 협력이 번성할 수 있는 포용적이고 개방적인 비즈니스 환경을 조성할 계획이다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350891.html

SOURCE Xinhua Silk Road