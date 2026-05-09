Xinhua Silk Road: 웨이하이의 '소도시 여행' 붐, 도심 밖 휴일 관광 성장 견인

뉴스 제공처

Xinhua Silk Road

2026년 05월 09일 23:05 KST

베이징 2026년 5월 9일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성의 해안 도시 웨이하이에서는 올해 노동절 연휴 관광 흐름에 뚜렷한 변화가 나타났다. 현급 관광지가 도심 핵심 지역에서 상당한 방문객 수요를 끌어낸 것이다.

연휴 첫날, 환추이구 반월만 해변에서는 꽃 축제, 해변 콘서트, '십이화신(Twelve Flower Deities)' 퍼레이드가 펼쳐지는 몰입형 일출 행사가 막을 올렸다. 현지 관광 그룹은 이 행사가 수동적인 관광을 상호적인 일일 체험으로 대체하기 위해 기획됐다고 밝혔다.

현급 관광지들은 전반적으로 새로운 콘텐츠를 선보였다. 룽청에서는 업그레이드된 실경 공연 '동방 탐험: 청산의 노래(Eastward Quest: Ode to Chengshan)'가 청산터우 관광지에서 첫선을 보였다. 원덩구는 대규모 역사 공연 '진나라의 꿈: 원덩의 왕실 행렬(Dreaming of Qin Dynasty: A Royal Procession in Wendeng)'을 시작했으며, 공연에는 황제의 칙서 낭독, 고대 음악, 무용, 무술 등이 포함됐다. 경제기술개발구(Economic and Technological Development Zone)는 청소년 수학여행 시리즈를 도입했고, 시샤커우 리조트는 몰입형 체험 프로그램을 운영했다.

새로운 관광 상품도 시장에 출시됐다. 룽청의 지밍섬은 절벽 그네를 선보였다. 루산의 실버비치 오션파크는 레저 프로그램을 확대했으며, 둬푸산 관광지는 농촌 민속 공연 축제를 개최했다. 원덩은 루 자수(Lu embroidery), 자오둥 꽃 모양 찐빵 등 지역 무형문화유산 품목을 관광 열차에 도입했다.

또한 토치 하이테크 사이언스 파크(Torch Hi-tech Science park)에서는 현지 음악가들이 참여하는 야외 콘서트가 열렸고, 경제기술개발구의 둥푸만에서는 3일 연속 해변 파티가 개최되어 모두 정원을 채웠다.

룽청은 4월 열린 2026 산둥 고품질 문화관광산업 발전회의(2026 Shandong High-Quality Cultural and Tourism Industry Development Conference)에서 모범적인 '소도시 여행'으로 조명됐다.

웨이하이 문화관광부에 따르면 현급 관광의 급증은 도심으로 몰리던 초과 방문객을 효과적으로 분산시키며, 도시와 농촌이 상호 보완하는 관광 패턴을 형성했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350478.html

SOURCE Xinhua Silk Road

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

Xinhua Silk Road: 중국 남부 도시, 화려한 비치게임 통해 우정과 발전의 아시아 이야기를 새롭게 쓰다

Xinhua Silk Road: 중국 남부 도시, 화려한 비치게임 통해 우정과 발전의 아시아 이야기를 새롭게 쓰다

그림 같은 해변 경관으로 유명한 열대 도시 싼야가 최근 아시아 선수들의 폭넓은 참여와 박진감 넘치고 눈길을 사로잡는 경기 속에 제6회 아시안 비치 게임(6th Asian Beach Games, ABG)을 마무리했다. 4월 22일부터 30일까지 중국 남부 섬 지역인...

Xinhua Silk Road: 중국 동부 도시, 독서의 매력으로 전 시민 독서주간 열기 고조

중국 동부 룽커우 시에서 최근 전 시민 독서주간 행사가 열리며 지역 역사 학습에 대한 새로운 독서 열풍이 일고 있다. 이 도시에서는 다양한 주제로 부대 행사가 잇따라 진행되는 가운데 역사와 독서의 매력이 어우러지며 시민들이 지역에 대한 이해가 한층 더 깊어지는 모습이 ...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기