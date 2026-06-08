Xinhua Silk Road: 포시도니아 차이나 나이트, 국제 해양 교류 및 협력을 위한 고위급 플랫폼 제공

베이징, 2026년 6월 8일 /PRNewswire/ -- 세계 선도적인 해양 전시회 중 하나인 포시도니아 2026(Posidonia 2026) 기간 동안 아테네에서 개최된 포시도니아 차이나 나이트(Posidonia China Night)가 중국과 그리스의 해양 산업 이해관계자들을 한자리에 모아 해양 관련 업무의 국제 교류 및 협력을 위한 고위급 플랫폼을 형성했다.

중국과 그리스의 정부 기관, 기업, 해운사, 금융 기관 및 미디어 조직에서 200명 이상의 대표가 행사에 참석해 조선, 항만 운영, 해양 금융, 산업 및 공급망 협력에 대한 논의를 나눴다.

포시도니아 2026의 부대 행사인 포시도니아 차이나 나이트는 그리스 주재 중국 대사관, 중국 국가조선공사(China State Shipbuilding Corporation, CSSC), 중국경제정보사(China Economic Information Service)가 공동 주최했으며, 중국은행 유럽법인(Bank of China (Europe) S.A.) 아테네 지점이 파트너로 참여했다.

기조연설, 보고서 발표, 네트워킹 활동 및 비즈니스 미팅을 선보이는 이 행사는 중국 전시업체와 그리스 해운, 금융, 해양 서비스 기관 간의 대면 교류를 위한 고위급 플랫폼을 제공했다.

참가자들은 이 행사가 협력을 계속 촉진하고 글로벌 해양 산업의 지속 가능한 발전에 기여할 것이라고 밝혔다.

행사 기간 동안 중국경제정보사 상하이 본부, 중국선박공업경제연구센터(China Shipbuilding Economic Research Center), 신화통신사(Xinhua News Agency) 유럽 지역 사무국이 '지능으로 심해를 항해하며 친환경적인 미래를 열다: 중국 조선 산업의 친환경 및 지능형 발전 보고서(Navigating the Deep Blue with Intelligence, Ushering in a Green Future: Report on the Green and Intelligent Development of China's Shipbuilding Industry)'라는 제목의 보고서를 공동 발표했다.

이 보고서는 중국 조선 산업이 친환경 및 지능형 전환을 가속화하는 데 있어 달성한 성과를 강조한다. 해당 보고서는 기존 과제를 인정하면서도 친환경 및 지능형 발전이 중국 조선 산업의 고품질 성장을 위한 쌍두마차 역할을 수행해, 글로벌 해양 가치 사슬 속으로 해당 부문의 더 깊은 통합을 촉진할 것임을 강조한다.

업계 전문가들은 이 보고서가 글로벌 해양 커뮤니티에 중국 조선 가치 사슬 전반에 걸친 성과에 대한 포괄적인 시각을 제공하며 친환경 및 지능형 전환에서 중국의 진전을 강조한다고 밝혔다.

이들은 이 보고서가 국제 선주와 해양 기관들이 중국 조선 산업을 더 잘 이해하는 데 도움이 되며, 글로벌 해양 부문의 친환경 및 저탄소 전환에 중국의 솔루션을 기여할 것이라고 언급했다.

행사 기간에는 CSSC 그리스 대표 사무소의 개소식, CSSC 글로벌 서비스(CSSC Global Service, CSGS) 브랜드의 '아테네 모멘트(Athens Moment)' 이니셔티브 공개, 중국은행 유럽법인 해운 금융 센터(Bank of China (Europe) Shipping Finance Center)의 개소를 포함한 여러 뜻깊은 기념행사도 개최됐다.

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SOURCE Xinhua Silk Road