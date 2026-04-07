Xinhua Silk Road: 윈난성 모장, 노동절 연휴 쌍둥이 테마 축제에 글로벌 방문객 초대

베이징, 2026년 4월 7일 /PRNewswire/ -- 중국 서남부 윈난성 모장 하니족 자치현(Mojiang Hani Autonomous County)이 다가오는 노동절 연휴 기간에 독특한 쌍둥이 테마 축제에 전 세계 여행객을 초대했다.

3월 25일 쿤밍에서 북회귀선 위의 제20회 모장 국제 쌍둥이 축제(Mojiang International Twins Festival) 기자회견이 열려 행사가 5월 1일부터 5일까지 푸얼시 모장에서 개최된다고 발표했다.

Photo shows the press conference for the 20th Mojiang international twins festival along the Tropic of Cancer held on March 25 in Kunming, southwest China's Yunnan Province.

중국 유일의 하니족 자치현인 모장은 '쌍둥이의 고향'으로 알려져 있다. 데이터에 따르면 이 현에는 1200쌍 이상의 쌍둥이가 거주하며, 쌍둥이 출생률이 1000명당 8.7명으로 세계 평균의 4배 이상이다. 이 독특한 현상은 이 현의 대표적인 문화적 상징이 됐다.

2005년 시작된 이 축제는 국제적으로 인정받는 문화 행사로 성장해 40개국 이상에서 1만 8000쌍 이상의 쌍둥이를 유치했으며, 총 440만 건 이상의 방문을 기록했다. 약 24억 위안의 관광 수입을 창출했으며 가장 국제적으로 영향력 있는 민족 축제 중 하나로 인정받는 등 여러 영예를 받았다.

최근 모장은 '윈난 쌍둥이 쇼'와 '윈난 마을 바비큐' 등 시그니처 체험을 개발해 문화관광 콘텐츠를 더욱 풍부히 하며, 공연, 음식, 농촌 여가 활동을 통합한 다각화된 관광 모델을 형성하고 있다.

올해 축제는 쌍둥이 퍼레이드, 민족 카니발, 음악 및 무용 활동, 현지 음식 체험 등 일련의 행사를 선보인다. 방문객들은 전통 하니족 축제와 함께 지역 특색을 담은 독특한 연회를 즐길 수 있다.

지역 관계자들은 축제 20주년이 '쌍둥이 문화' 브랜드를 강화하고 문화관광 통합을 촉진하며 모장의 독특한 문화관광 및 녹색 산업 목적지로서의 발전을 지원하는 기회가 될 것이라고 밝혔다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350034.html

SOURCE Xinhua Silk Road