Xinhua Silk Road: 중국 서남부 소수민족 현, 국제 쌍둥이 축제로 주목받아

베이징, 2026년 5월 21일 /PRNewswire/ -- 최근 제20회 모장 국제 쌍둥이 축제(Mojiang international twins festival)가 현 전체에 활기찬 축제 분위기를 밝히면서, 중국 서남부의 하니(Hani)족 거주 소도시가 독특한 쌍둥이 문화로 멀고 가까운 곳에서 온 관광객들에게 깊은 인상을 남겼다.

북회귀선이 지역을 가로지르는 윈난성 푸얼시의 모장 하니족 자치현(Mojiang Hani Autonomous County)은 세계 평균보다 높은 자연 쌍둥이 출생률을 자랑하며, 27만 명의 인구 중 1200쌍의 쌍둥이가 있다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

2005년 첫 개최 이후 모장 북회귀선 국제 쌍둥이 축제(Mojiang Tropic of Cancer international twins festival)는 민족 문화가 풍부한 이 현을 방문하기 위해 국내외에서 1만 9000쌍 이상의 쌍둥이와 470만 명의 여행객을 끌어들였다.

올해 모장 국제 쌍둥이 축제는 현, 진, 촌 수준의 행사 장소를 마련하여 20개 이상의 핵심 활동과 40개 이상의 민속 체험 프로그램을 포함했다.

그중 모장 쌍둥이 투어, 하니족의 '얼굴 검게 칠하기(face blackening)' 축복 의식, 긴 거리 연회와 같은 전통 활동들이 현대적인 생활 방식과 융합하여 혁신되었다.

예를 들어 2025년부터 출시된 커피 향의 '얼굴 검게 칠하기' 축복 파우더는 중국의 짧은 동영상 플랫폼에서 큰 화제를 모았다.

이 외에도 윈난 쌍둥이 쇼(Yunnan Twins Show), 매주 수요일과 토요일에 열리는 윈난 마을 바비큐(Yunnan Village Barbecues), 현지 무형문화유산(ICH) 체험 투어 등 쌍둥이 문화 및 현지 민족 문화를 주제로 한 정기 활동들이 축제 분위기에 더욱 활기를 더했다.

노동절 연휴(5월 1일~5일) 기간 동안 윈난에서 가장 영향력 있는 민족 행사 중 하나인 이 축제는 20개국과 지역에서 온 쌍둥이를 포함하여 1283쌍의 쌍둥이를 맞이하여 다양한 민속 전통을 만끽하게 했다.

처음으로 모장을 방문한 이란 출신의 한 쌍둥이는 현지인들의 따뜻한 환대에 매료되었으며, 이 현이 그들에게 행복과 기쁨을 가져다주는 곳이라고 말하며 좋아했다.

창의적인 쌍둥이 문화 상품 및 기타 관련 상품 개발을 통해 흑미, 차, 커피 원두 등 현의 친환경 농산물 판매와 관련 산업도 크게 활성화되었다.

국제 쌍둥이 축제를 개최함으로써 모장 하니족 자치 현은 현지 쌍둥이 및 민족 문화 IP를 실질적인 경제적 성과로 전환하고 있으며, 문화 관광 통합과 차별화된 현 경제 발전을 위한 복제 가능한 모델로 자리매김하고 있다.

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SOURCE Xinhua Silk Road