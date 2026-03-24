Xinhua Silk Road: 중국 동부 도시, 대형 이중연료 차량 운반선 시험 항해 순조롭게 완료

베이징, 2026년 3월 24일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성 룽커우시의 한 조선소 부두에서 7000대의 차량을 운반할 수 있는 이중연료 차량 운반선 H580 ECO STAR가 최근 4일간의 시험 항해를 마치고 계류지로 복귀했다.

옌타이 CIMC 래플스 해양기술그룹(Yantai CIMC Raffles Ocean Technology Group, CIMC Raffles Group)이 건조한 해당 선박은 시험 항해 기간 동안 주 엔진 내구성, 항해 속도, 투묘 성능, 무인 기관실 등을 점검했다.

룽커우 CIMC 래플스 H580의 진푸쥔(Jin Fujun) 프로젝트 매니저는 이번 시험 항해가 대형 차량 운반선의 사전 설정된 모든 시험 목표를 완전히 충족했다고 밝혔다.

길이 199.9미터, 형폭 38미터 규모의 H580 ECO STAR는 설계 속도 19노트로, 그리스 해운사 아틀라스 마리타임(Atlas Maritime)을 위해 CIMC 래플스 그룹이 건조한 세 번째 선박이다.

맞춤형 화재 방지 시스템을 갖춘 이 이중연료 차량 운반선은 항만에서 탄소 배출 없이 운항이 가능할 뿐만 아니라, DNV 암모니아 레디(DNV ammonia-ready) 인증과 F(EV) 관련 기준을 충족해 친환경 해운 요건에도 부합한다.

룽커우에서 건조된 선박의 대표적인 성과로 주목받는 H580 ECO STAR는 글로벌 저탄소 및 친환경 해운 발전에 기여할 것으로 기대된다.

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SOURCE Xinhua Silk Road