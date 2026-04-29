Xinhua Silk Road: 중국 동부 도시, 독서의 매력으로 전 시민 독서주간 열기 고조

베이징 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 룽커우 시에서 최근 전 시민 독서주간 행사가 열리며 지역 역사 학습에 대한 새로운 독서 열풍이 일고 있다.

이 도시에서는 다양한 주제로 부대 행사가 잇따라 진행되는 가운데 역사와 독서의 매력이 어우러지며 시민들이 지역에 대한 이해가 한층 더 깊어지는 모습이 연출됐다.

룽커우의 한 초등학교에서는 진나라(기원전 221년~207년) 시기의 유명 탐험가 쉬푸(Xu Fu)의 이야기를 담은 만화책 쉬푸 연대기를 손에 든 학생들이 생동감 있는 스토리에 큰 흥미를 보였다.

한 학생은 "책을 읽고 쉬푸가 룽커우에서 출발해 긴 항해를 시작했다는 사실을 알게 됐다. 우리도 미지의 세계를 용감하게 탐험할 수 있을 것 같다"고 말했다.

학교 관계자는 지역 역사와 교내 독서를 결합하는 것은 우수한 전통문화를 계승하는 방식일 뿐만 아니라 청소년들의 중국 문화에 대한 자신감을 높이는 효과적인 경로라고 강조했다.

또한 향후 독서 보급 활동을 지역 문화 교육과 더욱 긴밀히 결합해 더 많은 학생들이 고향의 역사와 문화적 매력을 체감할 수 있도록 할 계획이라고 덧붙였다.

룽커우 쉬푸가 소재 한 지역 커뮤니티에서는 독서 살롱이 열려 은퇴나 휴양을 위해 룽커우를 찾은 이들이 모여 취위웨이(Qu Yuwei) 중국서복국제교류협회(China Association for International Exchange of Xu Fu) 부회장이 들려주는 쉬푸의 항해 이야기를 들었다.

취 부회장은 약 2000년 전 동쪽으로 항해했던 쉬푸의 이야기를 전하며 쉬푸가 고대 중국 문명과 문화를 동방으로 전파했으며 이는 단순한 해상 항해가 아니라 평화로운 문화 교류의 여정이었다고 강조했다.

룽커우시는 지역 역사 탐구에서 전 시민 독서 운동에 이르기까지 문화와 독서를 기반으로 지역 문화 자신감을 강화하는 새로운 장을 써 내려가고 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350348.html

SOURCE Xinhua Silk Road