Xinhua Silk Road: 중국 동부 르자오의 창의적 소규모 체험 공간, 여름 휴양객 사로잡아

베이징 2026년 8월 1일 /PRNewswire/ -- 산둥성에서 가장 먼저 떠오르는 햇살을 맞이한다는 의미로 이름 붙여진 도시 르자오 곳곳에서 수십 개의 '작지만 아름다운' 체험형 공간이 편안한 휴식을 추구하는 여름 여행객들의 마음을 다시 사로잡고 있다.

여름휴가가 절정에 이른 현재 르자오는 수변 카페, 수상 스포츠, 야외 음악 행사, 산간 라이프스타일, 부모와 자녀가 함께하는 체험학습 여행 등에 주력하며 체험형 소비와 관광을 결합해 도시 전역의 관광에 활력을 불어넣고 있다.

예를 들어 르자오의 황금빛 해변을 거닐던 관광객들은 타오화섬으로 향하는 배를 타고 들어가 Sun+Water 섬 카페에서 풍기는 커피 향과 함께 고요하고 낭만적인 해변의 정취를 즐길 수 있다.

산둥성 성도인 지난에서 온 한 관광객은 이 카페가 르자오 여행의 첫 번째 방문지였으며, 그림 같은 섬 풍경과 맛있는 커피의 조화가 깊은 인상을 남겼다고 말했다.

현지 올림픽 수상 스포츠 센터에 새로 문을 연 Lakeside Star Isle Coffee 역시 젊은 커피 애호가들의 발길을 끌고 있다. 방문객들은 인근에서 펼쳐지는 드래곤보트와 패들보드 등 다양한 수상 레저 활동도 손쉽게 즐길 수 있다.

이처럼 새롭게 인기를 얻고 있는 지역 명소들은 창의적인 소규모 체험 공간이 현재 르자오의 관광 지형을 어떻게 바꾸고 있는지 보여주는 대표적인 사례다.

등대 풍경구부터 해변 국가삼림공원까지 길게 이어지는 해안선은 르자오에 다양한 스타일의 카페를 조성할 수 있는 최적의 공간을 제공한다.

이와 유사한 체험형 소비는 현지의 여러 중국풍 트렌드 찻집에서도 나타나고 있으며, 35°Tea와 TEATAO'S가 지역 업계를 이끌고 있다.

완핑커우 해변 풍경구에서는 일출, 역동성, 로맨스, 트렌디한 완구, 스포츠를 주제로 한 소규모 체험 공간들이 저고도 헬리콥터 투어와 '공중' 드리프팅 등 젊은 관광객에게 색다르고 시원한 경험을 제공하고 있다.

현지 협곡과 산악 지역에서 수준 높은 음악 공연이 이어지는 가운데 캠핑, 드리프팅, 천연 샘물길을 따라 걷는 계곡 트레킹, 오프로드 경주, 야외 체험학습 여행이 어우러지며 청각적 즐거움과 시각적 휴양 경험이 한층 조화를 이루고 있다.

학생을 비롯한 젊은 방문객들의 여름 여행 수요를 더욱 잘 충족하기 위해 현지 관광지와 시설들은 앞다퉈 시원한 체험학습 공간을 선보이고 있다.

7월 5일 르자오 국제 엑스포 센터(Rizhao International Expo Center)에 문을 연 우주 탐험 테마 공간에서는 초대형 10K 해상도의 별자리 영상 스크린, 운석 충돌구 조경, 우주 훈련 캠프, 화성 놀이 공간 등 새로운 체험 시설을 통해 부모와 자녀가 함께 항공우주의 신비를 탐험할 수 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351561.html

SOURCE Xinhua Silk Road