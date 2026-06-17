Xinhua Silk Road: 중국 동부 소도시, 기술 기반 스마트 제품으로 글로벌 고양이 모래 시장 입지 확보

베이징, 2026년 6월 17일 /PRNewswire/-- 고양이 모래가 반려동물 건강을 반영할 만큼 '스마트'해짐에 따라 전 세계 소비자들이 이 트렌드를 받아들이고 있으며, 이는 중국 동부 산둥성의 소도시 짜오좡이 세계 최대 실리카 젤 고양이 모래 생산 기지 중 하나로 부상하는 데 기여했다.

벤토나이트와 같은 전통적인 고양이 모래 원자재가 없는 이 도시에서, 매년 약 20만 톤의 스마트 실리카 젤 고양이 모래가 생산돼 90개국 이상에 판매되고 있다.

이러한 시장 성공의 배경에는 원래 건조제와 같은 산업용 소재를 제조하던 현지 생산업체 신켐 실리카 젤(Sinchem Silica Gel Co., Ltd.)이 대표하는 놀라운 변신과 혁신 주도 발전의 사례가 있다.

주문을 확보하기 어려웠던 10년 전, 이 회사는 반려동물 경제로 눈을 돌렸으며, 그곳에서는 전 세계의 점점 더 많은 고양이 주인들이 자신들의 늘어나는 반려동물 의료비 청구서에 부담을 느끼고, 고양이 건강을 모니터링할 더 저렴하고 간단한 방법이 필요했다.

1000회 이상의 테스트 끝에 이 회사는 고양이 소변을 흡수할 때 색이 변하는 스마트한 고양이 모래를 개발했으며, 이는 고양이 소변의 pH 수치가 정상인지 여부를 알려주고 잠재적인 반려동물 질병을 발견하는 데 도움을 준다.

뭉치지 않는 포뮬러와 건조한 표면을 선보이는 이 회사의 스마트 실리카 젤 고양이 모래는 먼지가 없고 항균 기능을 갖춘 한 봉지로 보통 한 달 이상 사용할 수 있어, 고양이를 키우는 사람들에게 내구성 있는 제품임이 분명하다.

해외 시장에서의 인기는 놀랍지 않다. 미국에서 판매되는 고급 고양이 모래 10봉지 중 6봉지가 현재 짜오좡시에서 제조된다. 약 2킬로그램 무게의 실리카 젤 고양이 모래 한 봉지는 약 미화 30달러에 달하는 가격에도 불구하고 미국 고양이 양육 가정에서 습관적으로 선택하는 가성비 높은 제품이다.

매년 미화 1억 달러 이상의 실리카 젤 고양이 모래를 전 세계에 수출하는 이 짜오좡 기반 회사는 현재 혈뇨, 신장 기능 이상 등을 식별하는 기능을 관련 제품에 탑재해 고양이 모래를 더욱 '스마트'하게 만드는 작업에 몰두하고 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351008.html

SOURCE Xinhua Silk Road