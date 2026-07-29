Xinhua Silk Road: 중국 서남부 윈난성에서 국제 커뮤니케이션 포럼 개최

베이징, 2026년 7월 29일 /PRNewswire/ -- 제5회 윈난 국제 커뮤니케이션 포럼(Yunnan International Communication Forum)이 목요일 중국 서남부 윈난성 시솽반나 다이족 자치주에서 개막해 국내외 전문가와 미디어 관계자, 관련 기관 대표들이 한자리에 모여 국제 커뮤니케이션을 위한 새로운 체계와 경로를 탐구했다.

포럼 참석자들은 세계문화유산 보호, 지역 및 국가별 연구를 포함한 다양한 국제 커뮤니케이션 주제에 대해 심도 있는 논의를 이어가고 있다. 참석자들은 아시아코끼리 보호 분야에서 윈난이 이룬 널리 인정받는 성과가 생태 문명 발전과 인간과 자연의 조화로운 공존을 추구하는 중국의 노력을 보여주는 생생한 사례라고 평가했다.

2022년 출범 이후, 이 포럼은 사랑받는 아시아코끼리를 매개로 영향력 있는 국제 커뮤니케이션 플랫폼으로 자리매김해왔으며, 중국의 이야기를 공유하고 윈난의 발전상을 소개하며 문명 간 교류와 상호 학습을 촉진하는 중요한 창구로 발전해왔다.

올해 행사에서는 신화통신사(Xinhua News Agency) 산하 싱크탱크인 신화연구원(Xinhua Institute)이 작성한 보고서 '자연과의 조화로운 공존: 중국 야생 코끼리 보호구역이 보여주는 생태 문명(Living in Harmony with Nature: The Ecological Civilization Behind China's Wild Elephant Sanctuary)'이 공개됐다. 이 보고서는 중국의 야생 코끼리 보호 실천 사례를 심층적으로 분석하고, 인간과 자연의 조화로운 공존을 특징으로 하는 현대화 추진 과정에서 얻은 경험과 시사점을 정리했다.

포럼과 병행해 아시아코끼리를 주제로 한 다큐멘터리 영화의 세계 공개 출범식도 개최되어, '아시아코끼리 IP'가 지닌 국제 커뮤니케이션 측면의 매력을 한층 더 강조했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351486.html

SOURCE Xinhua Silk Road