Xinhua Silk Road: 중국 타이어 제조업체 사이룬 그룹, WBCSD 연례회의서 친환경 혁신 성과 선보여

베이징 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 중국 타이어 제조업체 사이룬 그룹(Sailun Group)이 세계지속가능발전기업협의회(WBCSD•World Business Council for Sustainable Development) 2026 연례회의에 참석해 디지털 지능형 제조, 친환경 기술 혁신, 산업망 전반의 저탄소 전환 성과를 발표했다. 사이룬 그룹은 중국 타이어 업계 최초의 WBCSD 회원사다.

사이룬 그룹이 독자 개발한 EcoPoint³ 타이어는 연속 액상 혼합 기술(continuous liquid phase mixing technology)을 적용해 에너지 효율, 내마모성 및 제동 성능을 향상시켰다. 이 기술은 오랫동안 타이어 업계가 직면해 온 성능 간 상충 관계를 해결한 것으로 평가받고 있다.

사이룬 그룹은 고무 원재료, 지능형 장비, 타이어 제조, 글로벌 판매, 폐고무 재활용에 이르는 완전한 산업망을 구축했다. 제품 포트폴리오에는 승용차용 타이어, 트럭용 타이어, 오프로드용 타이어가 있다. 또한 스마트 생산 시스템을 통해 주문 기반 자동 일정 관리, 자동화 물류, 5G 기반 장비의 실시간 운영 관리를 구현하고 있다.

업계에서는 사이룬 그룹이 친환경 소재 혁신, 디지털 제조 고도화, 순환경제 이니셔티브를 통해 글로벌 타이어 산업의 경쟁 구도를 재편하고 있다고 평가하고 있다.

사이룬 그룹은 현재 전 세계에 연구개발(R&D) 센터 4곳과 생산기지 9곳을 운영하고 있으며, 추가로 공장 3곳을 건설 중이다. 회사 제품은 180여 국가 및 지역에서 판매되고 있다. 2025년 사이룬 그룹의 영업수익은 367억 9200만 위안으로 전년 대비 15.69% 증가했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350828.html

SOURCE Xinhua Silk Road