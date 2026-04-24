Xinhua Silk Road: 짜오좡 과학기술직업대학에서 국제 중국어의 날 기념행사 개최

베이징, 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 우수한 중국 전통문화를 홍보하고 중국 학생과 해외 학생 간의 문화 교류 및 중국어 학습을 위한 다리를 구축하고자 중국 동부 산둥성의 짜오좡 과학기술직업대학에서 국제 중국어의 날(International Chinese Language Day) 기념행사가 개최되었다.

'중국어: 다채로운 꿈을 불러일으키다(Chinese: Sparking Colorful Dreams)'라는 주제로 열린 이번 행사는 무형 문화유산 전시, 전통 수공예 체험, 무대 공연, 중국어 상호 작용을 통합했다.

튀르키예 출신 학생인 세이한(Seyhan)은 "중국 서예를 쓰고, 창문에 붙이는 종이 자르기를 하고, 전통 중국 오페라를 부른 것은 이번이 처음이다. 중국어가 듣기에 좋을 뿐만 아니라 이렇게 많은 아름다운 디테일을 담고 있다는 것을 전혀 몰랐다"고 말했다.

이번 행사는 러시아, 튀르키예, 타지키스탄 등 여러 국가 출신 해외 학생들의 열정적인 참여를 끌어들였으며, 이들은 몰입형 중국어 실습으로 중국 문화의 깊은 유산을 경험하고 중국어와 전통문화의 독특한 매력을 느꼈다.

이번 활동은 '하나의 주요 라인 + 다중 장소 + 순환 공연' 모드를 채택하여 정원 체크인, 상호 작용 체험, 무대 공연, 중국어 학습을 깊이 통합했다. 해외 학생들이 몰입형 참여를 통해 중국 전통문화의 매력을 깊이 탐구하고 소통을 통해 중국어와 중국 전통문화와의 거리를 좁힐 수 있도록 했다.

행사에서는 해외 학생들이 중국 전통문화의 매력을 발견할 수 있는 여러 체험 구역이 마련되었으며, 여기에는 중국 서예, 무형 문화유산 수공예, 종이 자르기 예술, 전통 장부 결합 조립, 류친 오페라(Liuqin Opera) 등이 포함되었다

따뜻하고 열정적인 분위기에 둘러싸인 이번 행사는 국내외 학생들이 함께 중국 문화의 아름다움을 탐구하고 우정과 소통을 깊게 하며, 해외 학생들의 중국어 학습에 대한 열정을 더 불러일으킬 수 있는 플랫폼을 제공했다.

폐막식에서는 해외 학생들이 만든 우수한 체험 작품들이 선보였다. 해외 학생 대표들은 아직 중국어가 유창하지 않았지만 자신들의 경험을 공유하며 중국어 학습에 대한 사랑과 중국 문화에 대한 애정을 표현했다.

중국어를 다리로, 중국 문화를 영혼으로 삼은 이번 행사는 우수한 중국 전통문화가 캠퍼스에 뿌리내리고 전승될 수 있도록 했으며, 해외 학생들의 중국 전통문화에 대한 이해와 사랑을 더욱 깊게 하고 대학의 개방성, 포용성, 문화 계승 정신을 충분히 보여주었다.

원본 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350290.html

SOURCE Xinhua Silk Road