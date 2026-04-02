Xinhua Silk Road: 하이난 자유무역항, 섬 전역 특별 관세 운영 이후 가시적 성과 달성

베이징, 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 중국 남부에 위치한 하이난 자유무역항(Free Trade Port, FTP)이 지난해 12월 18일 섬 전역 특별 관세 운영 시행으로 대표되는 높은 수준 대외 개방으로부터 가시적인 성과를 거두고 있다.

지난 100여 일간 열대 섬 지방에서 다수의 신규 대외무역 기업이 등록을 완료해 총성장률이 전년 대비 65.7% 증가했으며, 수입 무관세 상품과 출국 면세 판매액은 각각 약 17억 위안과 156억 위안을 기록했다.

An aerial drone photo taken on Nov. 28, 2025 shows a view of the Yangpu Port in the Yangpu Economic Development Zone in Danzhou, south China's Hainan Province. (Xinhua/Guo Cheng) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

최근 하이난성 보아오에서 하이난 자유무역항의 100일간의 안정적이고 질서 있는 특별 관세 운영을 기념하는 기자회견이 열려, 중국의 높은 수준의 대외 개방이 가져온 새로운 성과를 세계에 알렸다.

하이난 정부 대변인인 차이창(Cai Qiang)은 현재 하이난이 중국 대외 개방의 새로운 최전선 중 하나이자 지역 협력을 위한 선호되는 목적지로 부상하고 있다고 밝혔다.

공개 데이터에 따르면 현지 무관세 품목의 비율이 74%로 급증했으며, 무관세 품목 총수는 6637개, 무관세 정책 혜택을 받도록 승인된 사업체 수는 총 1만 1773개에 달했다.

지멘스 에너지(Siemens Energy)의 가스 터빈 조립 기지 및 서비스 센터, 최초의 단독 외국 자본 현지 병원, 최초의 외국 자본 e스포츠 산업 프로젝트가 착공 또는 운영을 시작하면서 하이난은 외국 기업들의 신뢰를 얻었다.

2025년 12월 18일 이후 3개월여 동안 737개의 외자 기업이 하이난 자유무역항에 등록했으며, 이는 전년 대비 33.5% 증가한 수치다.

이 모든 성과는 정책 배당금을 실질적인 결과로 효과적으로 전환하는 섬 전역 특별 관세 운영과 밀접하게 관련되어 있다. 해당 기간 총 수출입액은 800억 위안을 초과해 전년 대비 32.9% 증가했다.

국제상업회의소(International Chamber of Commerce)의 홀거 빙만(Holger Bingmann) 부의장은 글로벌 무역이 막대한 도전에 직면한 시기에 서로 다른 지역을 연결하는 새로운 다리를 구축하는 것이 매우 중요하고, 안정적이고 서로 연결되며 기회로 가득한 생태계를 조성하는 데 있어 하이난 자유무역항의 핵심적인 역할을 강조했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/349995.html

SOURCE Xinhua Silk Road