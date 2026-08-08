검은 화산암과 푸른 자연 속에서 스윙! 하이난에서 즐기는 또 다른 휴가 방식

하이커우, 중국 2026년 8월 8일 /PRNewswire/ -- PDDC 보도:

흔한 해안가 관광에서 벗어나 하이난에서 색다른 휴가를 즐기고 싶다면? 미션힐스 하이커우(Mission Hills Haikou)가 탁월한 선택이 될 것이다. 화산 지형에 자리 잡은 이 리조트는 골프 코스와 편안한 천연 온천, 다채로운 관광 명소를 갖추고 있다. 스포츠, 웰니스, 레저가 어우러진 숨은 명소로 가족 여행이나 친구들과의 모임, 여유로운 단기 휴가에 안성맞춤이다.

Blackstone Course, Mission Hills Haikou Resort, Haikou City, Hainan Province, P.R.China

상징적인 블랙스톤 코스(Blackstone Course)에 들어서면 산악 스타일 골프의 매력에 흠뻑 빠져들 수 있다. 이 프로 챔피언십급 코스는 350에이커 규모에 총길이 7888야드, 파 73으로 조성됐으며, 147개의 독특한 벙커가 곳곳에 배치되어 전문적인 코스 사양과 충분한 도전 요소를 제공한다. 울창한 숲 사이로 펼쳐진 페어웨이는 짙은 녹음으로 둘러싸여 있다. 원시적인 화산암이 곳곳에 흩어져 있고 푸른 언덕과 숲, 이국적인 기암괴석이 어우러져 사진 촬영에도 제격인 그림 같은 자연경관을 연출한다. 탁 트인 공간과 도시의 번잡함에서 벗어난 신선한 숲속 공기 덕분에 스윙 하나하나가 한층 여유롭고 자연스럽게 느껴진다. 하이커우 양산의 오랜 화산 용암 지대 위에 조성된 이 코스는 곳곳에 고목 리치 나무가 자리하고 있다. 어두운 현무암과 열대 식생이 서로 어우러져 하이난만의 독특한 화산 산악 경관을 고스란히 간직하고 있다. 이곳에서 골프를 치면 마치 천연 화산 생태공원을 거니는 듯한 기분을 느낄 수 있다.

일반적인 골프장과 달리 미션힐스 하이커우는 독특한 화산암 지형 위에 조성되어 어디에서도 쉽게 경험하기 힘든 특별한 즐거움을 제공한다. 10개 코스는 저마다 스타일과 난이도가 다르며 천연 초원과 노출된 화산 기반암, 호주식 모래 띠를 선보인다. 굴곡진 모래 지면과 자연 암석 장애물은 샷마다 재미와 도전의 묘미를 더한다. 방문객들은 골프의 우아함과 짜릿함을 즐기는 동시에 하이난만의 독특한 화산 경관을 감상하며 시각적 즐거움과 플레이의 성취감을 함께 누릴 수 있다.

골프는 미션힐스에서 즐길 수 있는 다채로운 올인원(all-in-one) 휴양 경험의 일부일 뿐이다. 활기찬 라운드를 마친 뒤에는 호텔 스카이 라운지로 이동해 완만하게 이어지는 푸른 언덕과 골프 코스를 한눈에 내려다보며 평온하고 느긋한 시간을 즐길 수 있다. 또는 화산 온천 계곡(Volcanic Hot Spring Valley)을 방문해 따뜻한 온천탕에 몸을 담가도 좋다. 천연 미네랄 성분이 풍부한 화산 광물 온천탕으로 기네스 인증을 받은 대규모 클러스터가 위치한 이 계곡은 방문객들이 화산 지열 에너지가 선사하는 웰니스의 혜택을 온전히 누릴 수 있도록 독특한 화산 동굴 온천탕과 함께 열대 꽃을 활용한 허브 온천을 제공한다.

종합적이고 잘 갖춰진 시설을 자랑하는 이 리조트는 수준 높은 휴양 경험을 제공한다. 골프와 화산 온천, Movie Town, 면세점, 활기 넘치는 야시장 먹거리까지 한데 모여 있어 식사와 엔터테인먼트, 쇼핑, 웰니스를 한곳에서 모두 즐길 수 있다. Feng Xiaogang Movie Town에 들어서면 난양 양식의 아케이드 건축 거리가 옛 하이난의 정취를 재현해 몰입감 넘치는 동남아시아 특유의 분위기를 체험할 수 있다.

미션힐스 하이커우는 뛰어난 문화관광 자원을 바탕으로 콘텐츠를 지속적으로 다듬고 방문객 경험을 향상하고 있다. 계절별 특성에 맞춘 다양하고 맞춤화된 여행 코스도 개발하고 있다. 골프 애호가뿐만 아니라 느긋한 웰니스 휴양을 원하는 여행객도 이곳에서 누구나 자신에게 꼭 맞는 휴가의 즐거움을 찾을 수 있다.

SOURCE PDDC