보아오 러청 의료관광의 새로운 매력 탐구

하이커우, 중국 2026년 8월 8일 /PRNewswire/ -- PDDC 보도:

해안 풍경이 몸과 마음을 편안하게 하고, 최첨단 의료 서비스가 건강-웰니스 관광에 새로운 활력을 불어넣고 있다. 하이난 자유무역항(Hainan Free Trade Port)의 개방 정책에 힘입어 보아오 러청 국제의료관광선행구(Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone)는 혁신적인 '의료 + 관광' 비즈니스 모델을 개발하며 의료 관광 융합 발전을 대표하는 독특한 새로운 랜드마크로 자리 잡았다.

Boao Lecheng Exhibition of Innovative Medicines and Medical Devices — Advanced Pharmaceutical Exhibition Platform

하이난 의료 개방의 최전선 허브인 보아오 러청은 시범 정책의 강점을 활용해 세계적 수준의 의료 및 제약 자원을 집적하고 있으며, 핵심 문화 관광 전시 플랫폼인 국제 혁신 약물 및 의료기기 상설전시회(International Innovative Drugs and Medical Devices Exhibition)를 운영하고 있다.

우호적인 정책 인센티브는 러청 의료 관광의 성장을 뒷받침하고 있다. 현재까지 600종 이상의 특별 승인을 받은 약물, 의료기기 및 특수 식품이 중국에서 처음으로 도입됐다. 세계적으로 명성이 높은 의료기관과 우수 전문 인력도 잇따라 이곳에 자리 잡고 있다. 한국의 JK 성형외과(JK Medical Aesthetic & Plastic Surgery Hospital)를 비롯한 수준 높은 기관들의 진출은 한중 의료-웰니스 관광 협력을 위한 견고한 기반을 마련했다.

빠르게 성장하는 산업은 의료 관광의 인기도 끌어올리고 있다. 올해 상반기 러청을 찾은 의료 관광객은 64만800명으로 전년 동기 대비 133% 증가했으며, 이 가운데 해외 관광객은 약 8000명에 달했다. 중국과 한국이 의료 관광 협력 발전을 위한 전략적 협력 협정을 체결한 이후 러청을 방문하는 한국의 프리미엄 관광객 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 의료와 관광 산업 간 국경을 초월한 융합이 한층 확대되고 있음을 보여준다.

러청은 최첨단 의료 체험뿐 아니라 깊이 있는 웰니스 중심의 문화 관광 요소 역시 고아범위한 호평을 받고 있다. 보아오 이링 라이프 케어 센터(Boao Yiling Life Care Center)에서는 세계 각지에서 온 방문객들이 중의학 접골과 서예를 활용한 건강 관리법 등 중국 전통 웰니스 요법을 직접 체험하며 중국 전통 건강 문화의 독특한 매력을 직접 체험할 수 있다.

취재단은 단지 내 웰니스 커뮤니티 현장을 방문해 '전통 웰니스 지혜와 현대 과학의 지원을 결합한' 러청의 혁신적인 헬스케어 모델을 심층적으로 살펴보고, 전통 웰니스와 현대 의료 서비스를 결합한 새로운 체험을 발견했다.

한 한국인 블로거는 인터뷰에서 "하이난에는 푸른 바다와 수평선이 어우러진 해안선뿐만 아니라 차별화된 고급 의료-웰니스 프로그램도 있다. 관광, 휴양, 신체적•정신적 회복을 모두 누릴 수 있는 이상적인 여행지로 돋보인다"고 말했다. 그는 다양한 소통 채널을 통해 하이난만의 독특한 융합 의료관광 자원을 한국 대중에게 소개하겠다고 밝혔다.

보아오 러청은 특별 의료 정책의 강점을 바탕으로 최고 수준의 의료 자원을 지속적으로 집적하는 한편, 보아오 골프장(Boao Golf Course)과 둥위다오 리조트(Dongyu Island Resort) 등 주변의 수준 높은 관광 시설과 연계해 의료, 웰니스, 관광 산업의 융합을 심화하고 있다. 수준 높은 국제 표준의 건강-관광 서비스를 기반으로 러청은 프리미엄 웰니스 체험과 하이난만의 특색 있는 문화 관광 콘텐츠를 찾는 해외 관광객에게 새로운 기준으로 부상하고 있다.

SOURCE PDDC