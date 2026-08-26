구딕스, 중대형 디스플레이를 위한 신세대 터치스크린 컨트롤러 공개

선전, 중국 2026년 8월 26일 /PRNewswire/ -- 구딕스(Goodix)가 프리미엄 플렉시블 OLED 태블릿과 폴더블 스마트폰 메인 화면 등 다양한 스마트 기기를 겨냥한 신세대 고성능 중대형 디스플레이용 터치스크린 컨트롤러 GT9976 시리즈를 출시했다. 게이밍 컨트롤과 까다로운 환경에서의 터치 성능, 액티브 스타일러스 지원 분야에서 대대적인 업그레이드를 제공하는 이 시리즈는 기기 제조업체들이 게이밍, 업무, 학습을 위한 차별화된 대형 화면 제품을 만들 수 있도록 지원한다.

이 시리즈의 초기 상용화 사례로, 레노버(Lenovo)의 최신 게이밍 플래그십 태블릿 레전드 Y700 우지(Legion Y700 Wuji)와 탭 펜 프로 2(Tab Pen Pro 2)는 GT9976N 터치스크린 컨트롤러와 액티브 스타일러스 드라이버 칩, 초슬림 측면 키 정전식 지문 센서 등 구딕스의 혁신적인 제품군을 통합해 더 반응성 높고 몰입감 있는 사용자 경험을 제공한다.

Goodix Unveils New Generation Touch Screen Controllers for Medium and Large Displays Speed Speed

더 매끄러운 대형 화면 상호작용을 위한 더 빠른 반응 속도

경쟁형 게이밍에 사용되는 고주사율 디스플레이는 터치 반응과 데이터 처리에 더 높은 수준을 요구한다. GT9976 시리즈는 구딕스의 독자적인 전면 병렬 감지 아키텍처를 탑재해 더 짧은 스캔 시간 안에 더 높은 신호 대비 잡음비(SNR)를 구현하며, 손가락 신호 포착과 처리 효율을 크게 향상한다.

7인치에서 9.5인치의 플렉시블 OLED 디스플레이를 지원하는 이 신규 시리즈는 업계를 선도하는 터치 리포트율과 즉시 샘플링 속도를 제공한다. 일상적인 브라우징과 앱 전환부터 고주사율 게임에서의 급정지, 급회전 및 빠른 연타에 이르기까지, GT9976 시리즈는 매끄럽고 정밀하며 반응성이 뛰어난 터치 상호작용을 보장한다.

까다로운 조건에서도 신뢰할 수 있는 고정밀 터치 성능

높은 시스템 부하 상황에서 플렉시블 OLED 패널에서 발생하는 노이즈 간섭 문제를 해결하기 위해, GT9976 시리즈는 이전 세대보다 SNR을 두 배로 향상하는 업계 선도적인 고노이즈 억제 아날로그 프론트엔드(AFE) 샘플링 아키텍처를 채택했다. 구딕스의 독자적인 게이밍 알고리즘과 결합해, 이 컨트롤러들은 복잡한 노이즈 환경에서도 유효한 터치 신호를 정확하게 식별하며, 언제나 안정적이고 정밀한 좌표 데이터를 제공한다.

FPS, MOBA, 리듬 게임 등의 까다로운 상황에서 GT9976 시리즈는 더 높은 SNR과 고속 스캐닝 및 샘플링, 주파수 도약 기술을 결합한 향상된 실시간 노이즈 모니터링을 통해 더 빠른 조작 반응과 떨림 및 드립 현상이 없는 안정적인 멀티핑거 컨트롤을 실현한다. 이는 조준 조작, 반동 제어, 콤보 실행, 이동과 같은 픽셀 단위 동작에서의 반응성과 추적 정확도를 개선한다.

이 시리즈는 또한 고성능 이중모드 자기 정전용량 및 상호 정전용량 감지 방식을 보완 알고리즘과 결합해 손바닥 인식 오류 방지 기능을 개선했으며, 파지와 엣지 접촉으로 인한 터치 오류를 효과적으로 줄인다. 땀에 젖은 손과 물기 있는 손가락, 게이밍 핑거 슬리브에 대한 전용 최적화는 까다로운 실제 환경에서도 민감하고 안정적인 터치 성능을 유지하는 데 기여한다.

생산성과 창의성을 위한 강화된 액티브 스타일러스 기능

모바일 생산성 작업과 교육 및 전문 드로잉을 위해 GT9976 시리즈는 크게 강화된 액티브 스타일러스 성능도 함께 제공한다. 구딕스 액티브 스타일러스 드라이버 칩과 결합할 시 이 솔루션은 360Hz 펜 리포트율을 지원한다. 구딕스의 독자적인 스타일러스 간섭 방지 알고리즘과 함께, 이는 뛰어난 선형성과 정밀도를 구현해 필기, 세밀한 주석 작업, 스케치, 손글씨 연습과 같은 작업에서 모든 획을 정확하게 재현한다.

대형 화면을 갖춘 플래그십 OLED 태블릿을 위해 구딕스는 10인치에서 14인치까지의 디스플레이 크기를 지원하면서도 동일한 높은 전체 성능을 제공하는 GT7A 시리즈를 함께 선보이며, 이를 통해 중대형 터치 응용 분야를 위한 제품군을 한층 강화한다. GT9976과 GT7A 시리즈 모두 주요 기기 브랜드와 디스플레이 패널 제조업체들의 검증을 받았으며, 폴더블 스마트폰, 게이밍 태블릿, 슬림형 플래그십 태블릿에 도입되어 더 매끄럽고 정밀하며 신뢰할 수 있는 대형 화면 상호작용을 지원할 예정이다.

SOURCE Goodix