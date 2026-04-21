구딕스, 차세대 PC 및 태블릿을 위한 뉴턴 터치패드™ 통합 터치 및 압력 감지 솔루션 공개

뉴스 제공처Goodix
2026년 04월 21일 16:04 KST
선전, 중국 2026년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 업무, 학습, 엔터테인먼트 전반에서 PC 및 태블릿 상호작용에 대한 사용자 기대가 계속 높아지면서, 터치패드는 원활한 경험을 제공하는 데 있어 점점 더 중요한 역할을 하고 있다. 구딕스(Goodix)가 4월 20일, 고성능 노트북과 태블릿용 분리형 키보드에 맞춤화된 새로운 통합 터치•압력 감지 솔루션인 뉴턴 터치패드™(Newton Touchpad™)를 발표했다. 뉴턴 터치패드™는 반응성이 뛰어난 터치 성능과 정교한 압력 감지를 통해 모든 탭, 누르기, 스와이프에서 더욱 정밀하고 자연스러우며 직관적인 상호작용을 구현한다.
안정적이고 반응성 높은 제어를 위한 통합 터치 및 압력 감지
구딕스 뉴턴 터치패드™는 터치와 압력 감지를 단일 칩 솔루션으로 통합해 기존 분리형 솔루션보다 더 빠른 터치 및 압력 신호 응답을 제공한다.
- 실시간 정전식 압력 감지는 정적 압력 감지를 지원해 중단 없이 정확한 길게 누르기 및 파일 드래그 작업을 보장한다.
- 독립적인 멀티 핑거 압력 감지 알고리즘은 각 손가락이 가하는 압력을 개별적으로 감지해 더욱 정밀한 멀티 터치 입력을 가능하게 한다.
- 최대 99.9%의 압력 선형성으로 미세한 압력 변화도 정밀하게 인식한다.
까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능
구딕스 뉴턴 터치패드™는 다양한 운영 환경 전반에 걸쳐 정밀하고 안정적인 압력 감지를 유지하도록 설계되었다. 업계 최고 수준의 압력 감지 안정성으로 극한의 온도와 고습도 조건에서도 부드럽고 신뢰할 수 있는 상호작용을 제공한다.
- 고정밀 하드웨어 샘플링과 첨단 압력 알고리즘을 통해 실온에서 압력 정확도 편차 10% 미만을 달성한다.
- 열팽창, 수축, 습기의 영향을 줄이도록 설계된 혁신적인 압력 구조를 갖추고 있다. 상대 습도 90%의 영하 20도~60도 환경에서도 압력 정확도 편차가 안정적으로 유지되어, 덥고 춥고 습한 환경에서도 원활하고 신뢰할 수 있는 작동을 보장한다.
효율적인 개발과 확장 가능한 생산을 위한 최적화
혁신적인 단일 칩 아키텍처와 최적화된 생산 테스트를 통해 구딕스 뉴턴 터치패드™ 솔루션은 모듈 설계 및 조립부터 교정과 양산에 이르는 전 과정을 간소화한다. 그 결과 기기 제조사는 더 빠른 개발, 더 효율적인 제조, 향상된 비용 및 수율 성능을 누릴 수 있다.
- 단일 칩 설계로 별도의 압력 감지 IC와 추가 주변 부품의 필요성을 제거하여 모듈 BOM 비용이 크게 절감된다.
- 특허받은 압력 센서 구조가 SMT 조립을 지원해 제조 효율성을 향상한다.
- 균일한 전면 압력 전달 구조로 좌표 보정 교정이 필요 없어 생산 테스트 효율성과 수율이 크게 향상된다.
SOURCE Goodix
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