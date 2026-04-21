구딕스, 차세대 PC 및 태블릿을 위한 뉴턴 터치패드™ 통합 터치 및 압력 감지 솔루션 공개

선전, 중국 2026년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 업무, 학습, 엔터테인먼트 전반에서 PC 및 태블릿 상호작용에 대한 사용자 기대가 계속 높아지면서, 터치패드는 원활한 경험을 제공하는 데 있어 점점 더 중요한 역할을 하고 있다. 구딕스(Goodix)가 4월 20일, 고성능 노트북과 태블릿용 분리형 키보드에 맞춤화된 새로운 통합 터치•압력 감지 솔루션인 뉴턴 터치패드™(Newton Touchpad™)를 발표했다. 뉴턴 터치패드™는 반응성이 뛰어난 터치 성능과 정교한 압력 감지를 통해 모든 탭, 누르기, 스와이프에서 더욱 정밀하고 자연스러우며 직관적인 상호작용을 구현한다.

안정적이고 반응성 높은 제어를 위한 통합 터치 및 압력 감지

Speed Speed

구딕스 뉴턴 터치패드™는 터치와 압력 감지를 단일 칩 솔루션으로 통합해 기존 분리형 솔루션보다 더 빠른 터치 및 압력 신호 응답을 제공한다.

실시간 정전식 압력 감지는 정적 압력 감지를 지원해 중단 없이 정확한 길게 누르기 및 파일 드래그 작업을 보장한다.

독립적인 멀티 핑거 압력 감지 알고리즘은 각 손가락이 가하는 압력을 개별적으로 감지해 더욱 정밀한 멀티 터치 입력을 가능하게 한다.

최대 99.9%의 압력 선형성으로 미세한 압력 변화도 정밀하게 인식한다.

까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능

구딕스 뉴턴 터치패드™는 다양한 운영 환경 전반에 걸쳐 정밀하고 안정적인 압력 감지를 유지하도록 설계되었다. 업계 최고 수준의 압력 감지 안정성으로 극한의 온도와 고습도 조건에서도 부드럽고 신뢰할 수 있는 상호작용을 제공한다.

고정밀 하드웨어 샘플링과 첨단 압력 알고리즘을 통해 실온에서 압력 정확도 편차 10% 미만을 달성한다.

열팽창, 수축, 습기의 영향을 줄이도록 설계된 혁신적인 압력 구조를 갖추고 있다. 상대 습도 90%의 영하 20도~60도 환경에서도 압력 정확도 편차가 안정적으로 유지되어, 덥고 춥고 습한 환경에서도 원활하고 신뢰할 수 있는 작동을 보장한다.

효율적인 개발과 확장 가능한 생산을 위한 최적화

혁신적인 단일 칩 아키텍처와 최적화된 생산 테스트를 통해 구딕스 뉴턴 터치패드™ 솔루션은 모듈 설계 및 조립부터 교정과 양산에 이르는 전 과정을 간소화한다. 그 결과 기기 제조사는 더 빠른 개발, 더 효율적인 제조, 향상된 비용 및 수율 성능을 누릴 수 있다.

단일 칩 설계로 별도의 압력 감지 IC와 추가 주변 부품의 필요성을 제거하여 모듈 BOM 비용이 크게 절감된다.

특허받은 압력 센서 구조가 SMT 조립을 지원해 제조 효율성을 향상한다.

균일한 전면 압력 전달 구조로 좌표 보정 교정이 필요 없어 생산 테스트 효율성과 수율이 크게 향상된다.

SOURCE Goodix