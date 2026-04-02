궁극의 터치 경험을 위한 설계: 구딕스, 차세대 플렉시블 OLED 터치 컨트롤러 GT9926 공개

선전, 중국 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 구딕스 테크놀로지(Goodix Technology)가 4월 1일 차세대 플렉시블 OLED 터치스크린 컨트롤러 GT9926의 출시를 발표했으며, 이는 OPPO K15 Pro+ 게이밍 스마트폰에 상업적으로 처음 탑재됐다. 최신 세대 초박형 고성능 플렉시블 OLED 디스플레이를 위해 설계된 GT9926는 높은 시스템 부하와 심각한 디스플레이 간섭과 같은 업계 과제를 해결하기 위한 포괄적인 향상을 제공하며, 모바일 게이밍 및 기타 까다로운 사용 시나리오에서 더 안정적이고 반응성이 뛰어난 매우 부드러운 터치 성능을 구현한다.

향상된 경험을 위한 터치 혁신

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더 높은 SNR, 더 낮은 지연 시간: GT9926의 자기 정전 용량 감지는 새로운 하드웨어 노이즈 억제 아키텍처를 채택해 이전 세대 대비 신호 대 잡음비(SNR)를 100% 향상시켰다. 이를 통해 높은 노이즈 환경에서도 탁월한 터치 감도와 정확도를 실현한다. 최적화된 상호 정전 용량 아날로그 프론트 엔드(AFE)는 SNR과 전반적인 안정성을 더 향상시키는 동시에 터치 지연 시간을 크게 줄인다. 극도로 추운 환경에서도 컨트롤러는 사용자가 장갑을 착용한 상태에서 안정적인 터치 조작을 지원한다.

더 나은 디스플레이 호환성: GT9926는 또한 새로운 파형 변조 기술을 특징으로 해 디스플레이 신호 간섭과 플리커 문제를 효과적으로 줄인다. 폴리스(Pol-less) 디스플레이와 탠덤 OLED(Tandem OLED) 패널을 포함한 최신 플렉시블 OLED 기술과 호환되어, 터치 반응성을 저하시키지 않으면서 플래그십 수준의 디스플레이 성능을 구현한다.

모바일 게이밍 및 까다로운 시나리오를 위한 최적화된 성능

게이밍을 위한 밀리초 수준의 반응: 모바일 게이머는 더 빠른 반응과 정밀도를 요구한다. 새로운 고성능 아키텍처로 구동되는 GT9926는 높은 보고율과 초저지연을 제공해 플레이어가 더 높은 정밀도로 더 빠르게 동작을 실행할 수 있는 밀리초 수준의 반응성을 구현한다. 격렬한 멀티 핑거 게임플레이, 손에 땀이 나는 경우, 게이밍 장갑 착용 상황에서도 터치 반응은 빠르고 안정적이며 높은 반응성을 유지한다.

복잡한 조건을 위한 하드웨어-소프트웨어 시너지: 비, 젖은 손, 낮은 온도와 같은 환경적 요인은 오랫동안 터치스크린 성능에 도전 과제를 제시했으며, 종종 오작동 터치나 반응 없는 컨트롤로 이어졌다. 하드웨어 회로와 맞춤형 알고리즘의 조율된 최적화를 통해 GT9926는 방수 및 간섭 방지 성능을 크게 향상시켜 화면에 빗방울이 있거나 손이 젖은 상태에서도 신뢰할 수 있는 터치를 보장한다.

GT9926는 현재 주류 안드로이드 스마트폰 브랜드 및 디스플레이 패널 제조업체와의 검증을 완료했다. 업계에서의 강력한 인정을 받은 이 솔루션은 2026년 플래그십 및 프리미엄 스마트폰에 대규모 적용되어 소비자에게 더욱 부드럽고 자연스러운 터치 경험을 선사할 예정이다.

유튜브 영상 링크: https://www.youtube.com/shorts/skA7efeqjos

SOURCE Goodix