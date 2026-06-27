국제 공동 제작 다큐멘터리 '양쯔강의 생명 박동', 해외에서 큰 인기 얻어

충칭, 중국 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 장쑤방송공사(Jiangsu Broadcasting Corporation), 충칭방송그룹(Chongqing Broadcasting Group), A+E 네트웍스(A+E Networks)가 공동 제작한 국제 합작 다큐멘터리 양쯔강의 생명 박동(Life Pulse of Yangtze)이 6월 28일 히스토리 채널 재팬(History Channel Japan)에서 방영될 예정이다.

양쯔강을 따라 펼쳐지는 생명의 이야기에 초점을 맞추고 인류와 자연의 조화로운 공존이라는 개념을 전달하는 이 다큐멘터리는 새로운 시대에 양쯔강을 따라 이루어지는 생태 보호의 생생한 실천과 놀라운 성과에 대한 더 깊은 이해를 세계에 제공하는 것을 목표로 한다.

양쯔강 유역은 중국에서 생물 다양성이 가장 풍부한 지역 중 하나로, 세계자연기금(World Wide Fund for Nature, WWF)으로부터 세계 35대 우선 생태 지역 중 하나로 지정됐다. 고품질 영상을 붓으로 삼아 이 다큐멘터리는 6300킬로미터에 걸친 장엄한 생태 파노라마를 그려낸다. 중외 합동 제작팀이 2년에 걸쳐 정성스럽게 제작한 이 다큐멘터리는 4K 초고화질 기준으로 제작되었다. 제작팀은 강을 따라 여러 성을 여행하며 항공 촬영, 수중 촬영, FPV(일인칭 시점) 드론 촬영과 같은 최첨단 기법을 활용하여 다양한 각도에서 양쯔강의 자연 아름다움과 생동감 넘치는 생명의 박동을 포착했다. 이 시리즈는 각 45분 길이의 2개 에피소드로 구성된다.

이 다큐멘터리는 전 세계 사람들과 공명하는 감정과 가치를 탐구하고 공유하기 위해 노력한다. 렌즈를 통해 '세계의 지붕'에서의 티베트 영양과 우아한 흑목두루미부터 물속에서 뛰노는 '웃는 천사들(상괭이)'과 고대 중국 철갑상어까지 생명의 박동을 포착하여 인류와 자연의 조화로운 공존이라는 철학을 생생하게 전달한다. 동시에 이 다큐멘터리는 10년 금어 정책, 습지 복원, 스마트 항구 건설, 폐수 처리와 같은 주요 생태 보호 및 복원 조치들을 심층적으로 살펴보며 경제 발전과 생태 보전의 균형을 맞추는 '중국의 지혜'를 심오하게 보여준다. '대규모 개발을 지양하고 대규모 보전을 공동으로 추구한다'는 원칙을 모든 이야기와 프레임에 녹여냄으로써, 이 다큐멘터리는 지속 가능한 발전을 촉진하고 지구상 모든 생명의 공동 미래를 구축하는 데 있어 주요 국가로서 중국의 확고한 결의와 책임감을 충분히 보여준다.

2026년 5월 12일 이 다큐멘터리는 히스토리 채널 코리아(History Channel Korea)에서 국제 초연을 가졌다. 6월 12일에는 인도네시아 도프릴(Dopreel) OTT 플랫폼에서 독점 스트리밍된다. 6월 28일부터는 히스토리 채널 재팬에서 여러 차례 재방영될 예정이다. 말레이시아와 싱가포르 등 국가에서의 방송은 7월에 시작될 예정이다.

SOURCE Jiangsu Broadcasting Corporation